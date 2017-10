Profesorul decorat de preşedinte, dar umilit în oraşul său şi-a primit dreptatea. Primăria a fost pusă la plată

De la sfârşitul anului 2007, Eli Androne Petru a devenit cetăţean de onoare al municipiului Orăştie, un titlu care i-a fost acordat de Consiliului Local ca urmare a performanţelor pe care le-a obţinut ca dirijor al corului de copii Vlăstarele Orăştiei. Ca urmare a deciziei autorităţilor, profesorul de muzică a fost scutit de la plata taxelor şi impozitelor locale. Cel puţin aşa ştia el, căci în acest an a fost somat să achite aproape 3.000 de lei la bugetul local, reprezentând taxe şi restanţe, unele din 2013. Şi aceasta deşi până recent, la intrarea în vigoare a noului Cod Fiscal nu figura cu obligaţii fiscale.

„Am achitat suma totală de 2.886,00 lei cu titlu de impozite şi taxe locale, din care 344,00 lei cu titlu de impozite curente pe anul 2017 (impozite pe clădire, terenul de sub clădire şi pe un mijloc de transport şi taxe de salubritate, întreţinere cimitir şi parcare auto), 1.393,00 lei rămăşiţă din anii anteriori datorate la 31.12.2016 şi 1.149,00 lei majorări. Admiţând încălcarea ilegală de către Primar a unei hotărâri a Consiliului local aflată în vigoare, astfel încât scutirea mea de la plata impozitelor şi taxelor locale, în calitate de Cetăţean de onoare al municipiului Orăştie, să fie anulată fără nicio notificare, obligaţiile mele faţă de Primărie nu puteau fi aferente decât anului 2016 şi, apoi, următorilor. Or, aşa cum am arătat, mi s-au adus la cunoştinţă şi pretenţii din ani anteriori, la vremea respectivă eu nefiind înregistrat cu astfel de obligaţii. Ba, mai mult, abuzul merge până acolo încât mi se pretinde, tot pentru acei ani, şi penalităţi de întârziere (numite, eufemistic, „accesorii”), care depăşesc pretinsa datorie!”, arăta profesorul de muzică în cererea de chemare în judecată a Primăriei Orăştie, pe care a depus-o la Judecătoria Orăştie. Primarul Ovidiu Bălan îi răspundea recent că potrivit Codului Fiscal, el nu putea beneficia de la bun început de facilitatea scutirii de la taxe, iar cei de la Curtea de Conturi au constatat acest lucru şi au făcut impunerea.

Instanţa i-a dat dreptate

Magistraţii Judecătoriei Orăştie i-au dat, zilele trecute, dreptate profesorului de muzică. „Instanţa a admis acţiunea civilă formulată de reclamantul Eli Androne Petru în contradictoriu cu pârâta U.A.T. Municipiul Orăştie, prin primar. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a sumei de 2.886 lei, reprezentând plată nedatorată. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 657,02 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea căii de atac urmând a fi depusă la Judecătoria Orăştie”, a informat Judecătoria Orăştie.

Decorat de preşedinte

În aprilie 2017, Eli Androne Petru a fost decorat de preşedintele Klaus Iohannis, cu Ordinul „Meritul Cultural”, în grad de Cavaler, „în semn de apreciere deosebită pentru meritele remarcabile avute în calitate de dirijor al Corului de copii Vlăstarele Orăştiei, contribuind astfel la afirmarea internaţională a muzicii sacre şi laice, româneşti şi universale”, se arată în comunicatul Preşedinţiei României.

Profesorul Petru Androne Eli a avut ambiţia de a se lupta an de an ca ansamblul coral de copii pe care îl conduce, „Vlăstarele Orăştiei”, să ajungă şi să se menţină în topul celor mai valoroase coruri de amatori din lume. Hunedoreanul născut la Orăştioara de Jos este profesorul şi dirijorul corulului de la înfiinţarea lui, în 1996. Împreună cu micii solişti a participat la zeci de festivaluri internaţionale şi aproape de fiecare dată a obţinut cele mai importante distincţii. Ca dirijor al Corului de copii „Vlăstarele Orăştiei”, profesorul Eli Androne a participat la peste 200 de concerte şi liturghii, în ţară şi peste hotare. A parcurs un repertoriu de peste 200 de piese, sacre şi laice, româneşti şi universale, în 21 de limbi ( de la greacă, latină, ebraică, la scoţiană, japoneză etc.) şi a străbătut peste 80.000 kilometri de drum.

