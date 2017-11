O funcţionară APIA judecată pentru falsuri a fost condamnată la închisoare şi la plata a peste 400.000 de lei

Tribunalul Hunedoara a pronunţat, miercuri, sentinţa în dosarul în care Corina Ilioiu, funcţionar al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Hunedoara şi Radu Constantinescu au fost trimişi în judecată de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Radu Constantinescu a fost condamnat la doi ani de închisoare, cu suspendare, pentru folosirea de documente false, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

Corina Ilioiu a primit un an şi nouî luni de închisoare, cu executare pentru folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii şi influenţarea declaraţiilor. Cei doi au fost obligaţi să achite, în solidar, 414.000 lei şi dobânzile aferente. Sentinţa nu este definitivă, putând fi contestată.

„În perioada 2011- 2013, inculpata Ilioiu Corina-Isabela, în calitate de funcţionar în cadrul A.P.I.A. – Centrul Judeţean Hunedoara – Serviciul Autorizare Plăţi, a sprijinit o persoană să obţină pe nedrept fonduri europene în valoare totală de 400.860,56 lei, pentru o suprafaţă de pământ de 162,97 ha teren, pe care nu o deţinea în realitate. Concret, ajutorul acordat de funcţionarul A.P.I.A. a constat pe lângă acceptarea la plată a dosarului întocmit în fals de către fermier şi în întocmirea unor documente utilizate ulterior în acelaşi scop (cereri, adeverinţe, diverse formulare, etc)”, se arată în ordonanţa procurorilor.

Potrivit procurorilor, Corina Ilioiu a încercat, prin corupere, să-l determine pe fermierul respectiv să dea declaraţii mincinoase referitoare atât la obţinerea sprijinului nerambursabil cât şi cu privire la utilizarea sumelor de bani, respectiv pentru curăţarea păşunilor. În cuprinsul declaraţiilor de avere, depuse în anii 2015 şi 2016, Ilioiu Corina Isabela a omis, cu ştiinţă, să menţioneze că are un drept de proprietate asupra unui imobil, a completat DNA Serviciul Teritorial Alba Iulia. Radu Constantinescu a fost acuzat că ar fi obţinut, astfel, ilegal fonduri europene.

