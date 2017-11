Nouă ani de la marea tragedie din Mina Petrila. Exploziile care au ucis 13 mineri şi salvatori au grăbit închiderea minei

De la tragedia din 15 noiembrie 2008, Mina Petrila, una dintre cele mai vechi din Valea Jiului a mai funcţionat doar şapte ani. Din 1 noiembrie 2015, exploatarea de cărbune a fost închisă definitiv, iar numeroasele ei clădiri au ajuns în calea excavatoarelor pregătite pentru demolare. O troiţă ridicată ca omagiu adus minerilor decedaţi în Mina Petrila, rămasă printre construcţiile dezafectate, va fi, miercuri, loc de întâlnire pentru cei care vor să comemoreze victimele exploziilor din urmă cu nouă ani.

În ziua de sâmbătă, 15 noiembrie 2008, în jurul orei 15:00, o explozie produsă într-un abataj minier al Minei Petrila, în urma acumulărilor în exces de gaz metan, a provocat moartea a opt mineri. Alţi opt salvatori minieri aflaţi în subteran în acel moment au suferit arsuri grave, în urma deflagraţiei. Patru ore mai târziu, o altă explozie avea să curme viaţa altor cinci mineri şi salvatori din mină şi rănirea altor oameni. Cele două deflagraţii, soldate cu moartea a 13 mineri şi rănirea altor 15, au avut loc la o adâncime de aproape 1.000 de metri, ambele fiind cauzate de acumularea gazelor toxice în mină. Abatajul în care au avut loc exploziile fusese deschis cu doar o săptămână înaintea accidentului, iar în urma tragediei a fost din nou închis. „Săptămâni întregi am stat în spital, sedat, pentru a putea rămâne în viaţă. Am suferit mai multe intervenţii chirurgicale, mi s-au pus o mulţime de grefe de piele, traheea mi-a fost distrusă de arsuri, dar cu timpul mi-am revenit, chiar dacă am încă unele probleme de sănătate, în special când este frig. A fost un adevărat miracol”, relata Adrian Iordache, un miner care a suferit arsuri pe 85 la sută din suprafaţa corpului, dar a supravieţuit accidentului.

Ancheta tragediei din mina Petrila a dus la condamnarea foştilor şefi ai exploatării. Aurelian Nicula, Gheorghe Roşu şi Dan Ungur, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi nerespectarea măsurilor de protecţie a muncii în cazul accidentului colectiv de muncă. În istoria ei de aproape 150 de ani, Mina Petrila a fost una din exploatările cele mai bogate ale Văii Jiului. Oraşul s-a dezvoltat datorită ei, ajungând în anii 1990 la aproape 30.000 de locuitori. Mina de cărbune a fost de-a lungul timpului şi locul unor mari tragedii. În 1943, o explozie în subteran a ucis 18 mineri, însă soarta tristă a exploatării minere a fost grăbită de cele două explozii din 2008, soldate cu moartea a 13 mineri şi salvatori minieri.

