Imaginea emoţionantă din Valea Jiului. Oamenii şi-au luat adio de la mina de cărbune în care au muncit de-o viaţă

Sfârşitul anului 2017 a adus închiderea a două mine de cărbune din Valea Jiului a căror activitate însumează 120 de ani.

Vineri, ultimul vagonet de huilă a fost scos, simbolic, din Mina Paroşeni. „Tona cu numărul 26.981.394. Din păcate, ultima tonă de cărbune...”, a fost mesajul liderului de sindicat Laszlo Domokos, cel care i-a invitat pe mineri şi localnici să ia parte la momentul emoţionant.

„Sunt ultimele zile din ultimul an de exploatare a huilei la mina care, pentru mult timp, a fost cea mai modernă mină din Valea Jiului, Mina Paroşeni. Chiar dacă pentru o perioadă activitatea va continua, dar pe alte paliere (închidere, ecologizare), ca unul pe a cărui carte de muncă scrie, timp de peste 25 de ani, doar E.M. (Mina) Paroşeni, zilele acestea am un sentiment ciudat, sentimentul acela de durere pe care îl ai atunci când pierzi pe cineva foarte apropiat, cu care ai împărţit şi bune şi rele. Sunt de acord că nu există niciun motiv de sărbătoare pe această temă, dar, în acelaşi timp, consider că este de datoria noastră să marcăm într-un mod simbolic acest moment. De aceea vă invit pe toţi cei care consideraţi că în cei peste 50 de ani de existenţă Mina Paroşeni a fost o părticică din viaţa voastră să imortalizăm acest moment, în data de 29 decembrie 2017 orele 10,00, în jurul unui simbolic ultim vagonet cu cărbune”, a fost invitaţia lansată de Domokos, la care au răspuns câteva zeci de mineri şi localnici.

Mina modernă

Lucările de amanejare pentru exploatarea de la Paroşeni au început în 1963, iar deschiderea ofcială a activităţii de producţie a avut loc în 7 octombrie 1966, o dată cu scoaterea primului vagonet de cărbune. În anii 1970, mina era printer cele mai moderne din ţară, iar producţia sa era transportată numai pe benzi de cauciuc până la siloz, de unde se extrăgea mecanizat cu schipul. Investiţiile au continuat până în anii 2000.

În mina Paroşeni, în 8 septembrie 1982, 15 oameni au murit în urma unei explozii de metan. Exploatarea a fost administrată în ultimii ani de Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului.

Ultimele zile ale Minei Uricani

Au fost şi ultimele zile din istoria Minei Uricani, veche de şapte decenii. Mina Uricani a fost deshisă în 17 februarie 1947, ca sector al minei Lupeni, iar prima lucrare minieră săpată a fost galeria de coasta Balomir I, potrivit informaţiilor publicate de Societatea de Închideri Mine Valea Jiului. În 1949 a devenit unitate de sine stătătoare, a SOVROM. Primul puţ de extracţie a fost săpat în anul 1953, în zona Balomir. În 1952, în locul numit Condrasoni, a început saparea puţurilor gemene 3 şi 4, pentru deschiderea câmpului minier din partea nordică, în stânga Jiului. Din anul 1960, s-au experimentat abatajele frontale cu stâlpi metalici individuali. Prima încercare de mecanizare complexă a proceselor de susţinere şi tăiere în abataje a fost făcută în anul 1971. Următoarea etapă în încercarea de introducere a complexelor mecanizate a fost în anii 1978 – 1987. Din anul 1995, la Mina Uricani, se exploatează stratul 3 la nivelul orizontului 300. În acelaşi an s-a introdus metoda de exploatare cu banc de cărbune subminat. Transportul cărbunelui de la mina Uricani la Preparaţia Lupeni s-a făcut, în perioada 1947 - 1970, pe calea ferată îngustă, cu vagoneţi de o tonă, tractaţi de locomotive cu aburi şi mai apoi de cele tip troley. Din 1970, transportul cărbunelui s-a făcut pe calea ferată pe calea ferată normală. În octombrie, doi mineri au murit, iar alţi doi au fost grav răniţi, în urma unei explozii înregistrate în Mina Uricani.

Minele din Valea Jiului închise după 1990

1994 Exploatarea minieră Lonea Pilier şi-a încetat activitatea.

1999 Şi-au încetat activitatea Exploatările Miniere Câmpu lui Neag şi Petrila Sud.

2003 S-a închis Exploatarea Minieră Dâlja.

2004 S-a închis Exploatarea Minieră Valea de Brazi.

2006 Şi-a încetat activitatea Exploatarea Minieră Aninoasa.

2015 S-a închis Mina Petrila

2017 S-au închis minele Uricani şi Paroşeni.

