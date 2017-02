Viitorii jandarmi: „Este o meserie respectată. Se vede asta mai ales după ultimele proteste din stradă”

Mai mulţi studenţi de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, de la arma Jandarmerie, au şansa, în perioada 13 februarie-12 martie 2017, să deprindă tainele meseriei de la profesioniştii din cadrul Jandarmeriei Galaţi.

„Şi-au dorit o carieră militară sau au dorit să continue tradiţia familiei. Sunt tineri, ambiţioşi, perseverenţi şi nerăbdători să îmbrace uniforma de jandarm. Ei sunt: student caporal Gabriel Florian Bălan (din anul III) şi studenţii Bogdan Cristian Mănăilescu, Mihai Procop şi Alexandru Ilie, toţi în anul I de studiu”, îi descriu cei de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi. .

Deloc întâmplător, toţi cei patru studenţi sunt gălăţeni şi spun că se simt onoraţi să urmeze o carieră militară în cadrul Jandarmeriei.

Gabriel Florian Bălan a absolvit Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza din Galaţi şi mărturiseşte că a ales meseria de jandarm pentru că îi place ordinea militară, dar şi pentru că este deja o tradiţie de familie.

„Încă din clasa a IX-a am ştiut că vreau să fiu jandarm, motivat fiind de siguranţa serviciului oferită de cariera militară, posibilităţile de a promova într-un corp elitist cât şi datorită complexităţii misiunilor jandarmeriei. Un alt factor important în alegerea carierei de jandarm l-a constituit fratele meu, ofiţer jandarm, care mi-a vorbit numai lucruri minunate despre această armă”, a spus Gabriel Florian Bălan.

Şi Bogdan Cristian Mănăilescu a absolvit tot Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza (un nume parcă predestinat pentru viitorii jandarmi) şi crede că valoarea meseriei pe care şi-a ales-o a fost demonstrată chiar în aceste zile, cu ocazia protestelor.

„Încă din liceu am considerat uniforma de jandarm ca fiind cea mai impunătoare, iar meseria de jandarm, printre cele mai respectate de către cetăţeni, şi vedem acest lucru, mai ales, după ultimele proteste din stradă. Consider că jandarmii au o meserie activă, au o prestanţă cum nu o întâlneşti la mulţi dintre militari şi au o istorie bogată în spate, istorie care te face să respecţi această armă şi să îţi doreşti să faci parte din rândul cadrelor ei”, spune Bogdan Cristian Mănăilescu.



Mihai Procop, absolvent al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Galaţi ne-a mărturisit că a fost impresionat de misiunile de salvare ale jandarmilor şi de frumoasă haina militară.

„Încă de mic mi-am dorit o carieră militară şi am căutat să înţeleg care armă mi se potriveşte cel mai bine. Ca elev, am intrat în contact cu jandarmii gălăţeni cu ocazia diferitelor activităţi gen porţi-deschise sau consultând pagina de facebook a instituţiei şi am văzut că ei, jandarmii sunt ceea ce îmi doresc. I-am văzut la misiuni, i-am văzut la inundaţii, i-am văzut mereu în stradă, alături de cetăţeni şi acest aspect a făcut să sădească în mine dorinţa de a fi jandarm. Nu pot neglija şi aspectul conferit de statutul militar şi demnitatea de a îmbrăca o haină militară de jandarm pe care, apropo, o consider cea mai frumoasă”, mărturiseşte Mihai Procop.

Şi Alexandru Ilie (absolvent al Liceului Teoretic „Dunărea” din Galaţi) are numai vorbe frumoase despre meseria pe care şi-a ales-o, chiar dacă tatăl lui, subofiţer în cadrul Batalionului 284 Tancuri „Cuza Vodă” din Galaţi, l-ar fi vrut continuator al tradiţiei de tanchist.

„Chiar dacă tatăl a fost puţin dezamăgit că nu am îmbrăcat uniforma kaki, acest lucru nu l-a oprit să mă susţină şi să mă motiveze permanent, vorbindu-mi despre mândria şi demnitatea de a îmbrăca uniforma militară. Am ales Jandarmeria pentru că este o instituţie care se remarcă printre celelalte arme, o instituţie cu o tradiţie bogată şi cel mai importantă de cetăţeni, iar eu asta îmi doresc,să servesc Patria şi cetăţeanul”, spune Alexandru Ilie.

Timp de o lună, studenţi vor desfăşura activităţile specifice planului de practică în cadrul detaşamentului mobil, pentru anul III şi în cadrul detaşamentului de pază şi protecţie instituţională, pentru anul I de studiu.

Astfel, viitorii jandarmi au fost repartizaţi tutorilor profesionali, ofiţeri care îi vor învăţa adevărata muncă de jandarmerie pentru a completa noţiunile teoretice deprinse în şcoală cu noţiuni practice şi utile meseriei pe care şi-au ales-o. De asemenea, tutorii profesionali îi vor evalua la sfârşitul stagiului de practică, punctând modul de implicare şi dorinţa de a învăţa.