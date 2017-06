Singura elevă din Galaţi cu media 10 la Capacitate 2017: „Nu sunt obsedată de şcoală. Am o mulţime de alte pasiuni”

Ella Ana Maria Chiriac este singura fată din judeţul Galaţi care a reuşit la Evaluarea Naţională 2017 să ia nota zece atât la Limba Română, cât şi la Matematică. Deşi încă nu a împlinit 14 ani, Ella este un adevărat model de maturitate, căci priveşte lucrurile cu un amestec de luciditate şi candoare de admirat.

„Nu sunt obsedată de şcoală, aşa cum s-ar putea crede. Am o mulţime de alte pasiuni. Mă consider un adolescent normal, care are preocupările obişnuite ale vârstei. Şcoala ocupă un loc important în viaţa mea, însă mai sunt şi alte lucruri importante de care sunt pasionată. Îmi place să ascult muzică şi să ies cu prietenii oricât de des se poate”, ne-a mărturisit tânăra.

Ella învaţă la prestigiosul Colegiu Naţional „Vasile Alecsandri” (CNVA) din Galaţi, instituţie de învăţământ cu standarde deosebite, dacă ţinem cont că, potrivit unei evaluări făcute de Ministerul Educaţiei pe baza mediilor de admitere şi a mediilor de la Bacalaureat, este în acest moment al şaselea pe ţară. De altfel, în ultimele decenii, CNVA (cunoscut şi ca LVA) nu a ieşit niciodată din top 10 la nivel naţional.

Revenind la tânăra cu rezultat de excepţie la Evaluarea Naţională 2017, trebuie să mai spunem că se consideră „tare la matematică”, disciplină şcolară faţă de care a dezvoltat o pasiune specială (mulţumită profesoarei Mihaela Iordachi), însă nici la limba română nu se lasă mai prejos, dovadă nota maximă obţinută (una dintre cele doar 25 de note de 10 acordate anul acesta în tot judeţul Galaţi).

Matematica fiind pasiunea ei, în acest moment este aproape sigură că pe viitor îşi va alege o carieră care să implice într-o măsură mare amintita disciplină, probabil informatica. „Mi se pare că matematica o înţeleg firesc, ca şi cum ar fi parte din mintea mea”, spune Ella.

Trebuie spus că în ultimii ani s-a clasat pe podium la zeci de concursuri judeţene, regionale şi naţionale de matematică sau de informatică. Printre altele, în 2014 a câştigat etapa judeţeană la Olimpiada de matematică (obţinând apoi medalia de bronz la Olimpiada Naţională), în 2015 a reuşit să ia medalia de argint, iar acest an a fost la câteva sutimi de medalia de bronz la naţionala de matematică şi a fost treia la Olimpiada judeţeană de informatică.

De altfel, pasiunea pentru informatică şi robotică a Ellei dă deja roade. Anul trecut, la competiţia „World Robot Olimpiad” (organizată de Universiatea „Dunărea de Jos”), a reuşit să obţină medalia de aur (împreună cu echipa „ESG Robotics”, formată cu colegii de clasă Tudor Grigoraş şi Silvia Gorea) la secţiunea Standard 2. Cei trei elevi au reuşit să prezinte juriului cea mai bună aplicaţie robotică pentru sortarea deşeurilor.

Ella este singura fată din judeţul Galaţi cu media 10,00 la Capacitate 2017, însă media maximă a fost obţinută şi de elevul Andrei Iacob, de la Şcoala Gimnazială nr 28 „Mihai Eminescu”.

Capacitatea 2017, în cifre

La Evaluarea Naţională 2017 au fost înscrişi 3.570 de absolvenţi gălăţeni a opt clase. 47 dintre aceştia nu s-au prezentat la nicio probă (şapte dintre absenţi sunt din oraşul Galaţi, cinci de la Tecuci, iar restul din mediul rural), iar 570 nu au reuşit să obţină medii peste 5,00. Două unităţi şcolare („Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi „Constantin Pufan”) nu au avut niciun elev cu media peste 5,00, însă este de spus că prima funcţionează în Penitenciarul Galaţi, iar a doua este pentru copiii cu nevoi speciale.

La polul opus, şapte elevi din judeţul Galaţi au reuşit să scoată medii peste 9,95, iar 784 au avut media generală peste 9,00. Au fost 25 de note de 10 la Limba Română şi 123 de note maxime la Matematică. În top 20, CNVA are cei mai mulţi reprezentanţi (6), CNMK are 3, iar CNCN şi Şcoala nr 28 câte doi.