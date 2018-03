Profesoara de informatică care i-a convins pe liceeni să renunţe la weekenduri în favoarea roboticii

De când a auzit de cea mai mare competiţie de robotică pentru licee din ţară, implementată în România de Asociaţia „Naţie Prin Educaţie” fondată de Dana Războiu, s-a implicat total în îndrumarea echipei sale. A renunţat la timpul său liber, la week-enduri şi vacanţe şi povesteşte că este prima astfel de competiţie pentru care copiii au fost dispuşi să facă la fel.

„Am sacrificat, împreună cu copiii, aproape fiecare zi de vacanţă şi aproape fiecare duminică, din octombrie şi până acum. Am pornit de la zero cunoştinţe în domeniu şi iată că am ajuns la al patrulea model de robot, încercând cu fiecare robot construit să mărim eficienţa şi fiabilitatea. Am mers pas cu pas, am înţeles din ce în ce mai bine ce înseamnă acest domeniu. Vedeţi, vorbind despre ce e mai greu, ajung fără să vreau la satisfacţiile pe care ni le-a adus acest proiect. Sincer, nu cunosc niciun alt proiect care să fi putut să aducă copiii în vacanţe sau în fiecare duminică în şcoală!”, ne spune încântată profesoara.

Adriana Ciocănel se află în postura de mentor al unei echipe de robotică pentru primul an. În toamnă a primit un telefon de la un coleg, profesor de matematică, şi aşa a aflat despre acest proiect. A decis că este momentul să-l implementeze la nivelul şcolii, alături de colegul respectiv care i-a devenit co-mentor al echipei RO 068 THOBOR.

”Un copil poate fi orice îşi doreşte, dacă-l inspiri să-şi dorească”

La demo-regionala de la Iaşi din februarie anul acesta au ocupat locul întâi, ceea ce le dă şi mai multă încredere pentru faza naţională BRD FIRST Tech Challenge Romania ce se va desfăşura la Bucureşti între 23-25 martie.

„Nu i-am simţit niciodată mai uniţi ca acolo, bucurându-se de fiecare reuşită a robotului nostru sau adunaţi să analizeze cum s-ar putea remedia o eroare. Însă este extraordinar să le urmăreşti lumina de pe feţe! La demonstrativul de la Iaşi ne-am clasat pe prima poziţie datorită concentrării şi implicării tuturor, ceea ce a însemnat o confirmare a efortului nostru. Sper ca la Bucureşti să ne poziţionăm cam în primele 25 de echipe şi, de ce nu, să avem şi unul din premiile pe jurnal”, ne mărturiseşte cu emoţie dascălul.

Ce o motivează pe Adriana? Copiii înşişi şi faptul că prin această competiţie le poate demonstra „că un copil poate fi orice îşi doreşte, dacă-l inspiri să-şi dorească. Am învăţat că poţi descoperi calităţi deosebite şi nebănuite într-un copil. Aici nu e vorba doar de un proiect de robotică. Echipa a fost împărţită pe departamente, însă aproape toţi au trecut dincolo de graniţele iniţiale. Cei de la promovare sau programare au atras sponsori, cei de la mecanică sau driverii au venit cu idei în programare, au invăţat să se prezinte în faţa unui public numeros, pentru că noi am organizat demonstraţii publice pentru a ne face, pe deoparte, cunoscuţi şi, pe de altă parte, pentru a atrage câţi mai mulţi membri ai comunităţii către ideea de educaţie STEM şi principiile FIRST. Au învăţat cât de valoroasă e perseverenţa şi cât de mult contează munca în echipă. Au descoperit că pot învăţa unul de la celălat”.

Nu priveşte elevii prin prisma notelor

Cu o experienţă de 23 de ani în învăţământ, profesoara Ciocănel priveşte cu entuziasm astfel de iniţiative şi crede că ele ar trebui sprijinite de cât mai mulţi colegi de breaslă. „Niciodată nu am privit un elev prin prisma unei note. Atunci când unul mai ia o notă mai mică, le şi zic că e doar o stare de moment şi că pot evolua dincolo de respectiva notă, dacă îşi doresc acest lucru şi dacă acţionează în acest sens. Şi chiar am avut copii care, după o primă notă mai mică, au ajuns olimpici sau absolvenţi ai facultăţilor de profil. Din acest proiect aş vrea ca elevii mei să înţeleagă valoarea muncii şi a perseverenţei. Consider că în societatea noastră munca şi competenţa au devenit subiecte desuete, de multe ori promovările având la bază cu totul alte criterii. Aş vrea să înţeleagă din acest proiect că pot atinge orice ţintă în evoluţie, să creadă în forţele proprii. Şi, nu in ultimul rând, mi-aş dori ca ţara să-i păstreze, să creeze mediul în care aceşti tineri să evolueze la întreaga capacitate aici, acasă”.





Etapa naţională BRD FIRST Tech Challenge se va defăşura anul acesta la Bucureşti, între 24 şi 25 martie, la Sala Polivalentă. Echipele de liceeni înscrişi la FIRST Tech Challenge au nevoie de toată susţinerea publicului, astfel că Sala Polivalentă îşi va deschide porţile, în toate cele două zile de competiţie, pentru toţi cei care vor dori să fie alături de tinerii participanţi şi să admire lucrurile minunate pe care aceştia le-au creat, în luni de zile: roboţi care execută comenzi de fineţe în timpii de concurs, concepuţi şi construiţi de la zero, inclusiv cu piese gândite de ei, pe lângă kit-ul de bază primit la începutul proiectului. În urma etapei finale vor fi alese patru echipe ce vor reprezenta România la campionatul din SUA din aprilie 2018.