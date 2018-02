Olimpicul la engleză care-şi proiectează o carieră de broker. „A început ca o oroare, dar apoi pasiunea pentru Engleză s-a dezvoltat ca o nevoie“

Cristian Tudor Gheorghe (18 ani), elev la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Galaţi în clasa a XII-a, s-a îndrăgostit de limba lui Shakespeare din clasa a VII-a şi de atunci foloseşte orice ocazie pentru a-şi perfecţiona cunoştinţele.

„A început ca o oroare. Pasiunea pentru Engleză s-a dezvoltat apoi ca o nevoie. Când am fost suficient de matur ca să înţeleg că este necesar să cunosc engleza ca să fac orice în viaţă, am devenit cu adevărat pasionat de această limbă“, ne povesteşte cu umor tânărul cum a ajuns să performeze la engleză, deşi este elev la profilul Matematică-Informatică. Chiar s-a gândit iniţial să se transfere la o clasă cu profil uman pentru a-şi urma pasiunea pentru această limbă, dar a realizat că asta i-ar fi afectat şansele pentru ce avea să facă după absolvirea liceului şi a luat decizia de a studia singur această materie.

A învăţat iniţial engleză jucând diverse jocuri, uitându-se la filme şi citind cărţi, iar în 2017 şi-a trecut în cont medalia de aur la Olimpiada Naţională de Engleză. „M-a ajutat mult diriginta mea, doamna Mirela Voinea, care a fost alături de mine şi m-a susţinut“, ţine să amintească olimpicul. Nu a fost uşor, ţinând cont că subiectele au fost structurate după modelul Cambridge, care certifică competenţele fiecărui elev la engleză după standardul european, începând de la nivelul A1, care este cel mai scăzut, până la nivelul C2, care este cel mai avansat.

A căpătat experienţă, participând la Olimpiada Judeţeană de Limba Română în clasa a VIII-a, unde a obţinut o menţiune, şi în clasa a X-a, când şi-a adjudecat locul al treilea la Olimpiada Judeţeană de Engleză. L-a ajutat mult să câştige Olimpiada Naţională de Engleză din acest an şi faptul că a participat, începând cu clasa a IX-a, la mai multe sesiuni de dezbateri academice în română şi engleză după modelul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru a-şi învinge şi frica de a vorbi în public.

„Se adună nişte comitete şi reprezintă diferite ţări. Au loc dezbateri care ajută foarte mult elevii. Aş recomanda fiecărui elev să participe la aceste conferinţe pentru că te dezvoltă din foarte multe puncte de vedere. Te ajută să îţi dezvolţi cunoştinţele de engleză pentru că vorbeşti în această limbă, dar cunoşti şi mulţi oameni care au aceleaşi pasiuni ca tine şi cu care rămâi prieten. Unii dintre prietenii mei cei mai buni sunt cunoscuţi pe această cale“, ne descrie tânărul care sunt avantajele participării la acest gen de dezbateri. Ne mărturiseşte că ele l-au ajutat chiar să câştige Olimpiada Judeţeană de Engleză pentru că s-a nimerit să participe la o conferinţă chiar înainte de proba orală, iar asta l-a făcut să vorbească limba la fel ca un englez autentic.

Ce crede că trebuie schimbat în învăţământ

Cristian nu ezită să-şi spună punctul de vedere, mai ales când consideră că are dreptate, chiar dacă a avut de suferit din acest motiv la şcoală. A fost nevoit chiar să se transfere de la şcoala unde se înscrisese iniţial la gimnaziu pentru că a luat poziţie faţă de remarcile unui profesor.

„Un profesor de Istorie, care cred că încă mai predă, făcea prozelitism religios la ore şi remarci antisemite. Chiar dacă am încălcat regulamentul de ordine interioară al şcolii, l-am înregistrat şi am dat înregistrarea la presă. În mod paradoxal, tot eu am fost nevoit să mă mut din şcoală pentru că cei de acolo începuseră o serie de represalii împotriva mea. Este trist ce s-a întâmplat şi nu mi-e frică să spun asta“, ni se destăinuie olimpicul. Cristian crede că învăţământul din România are probleme sistemice, pornind de la Guvern care alocă cel mai mic procent din PIB pentru Educaţie, până la evaluarea profesorilor, care în opinia lui este inexistentă.

„Un profesor dă un examen de titularizare, prinde un post şi după aceea, până iese la pensie, nu mai este evaluat nici măcar o singură dată. Ar trebui motivaţi chiar prin măriri de salariu să-şi perfecţioneze permanent metodele şi cunoştinţele. Încă există în sistemul de învăţământ românesc o atitudine feudalistă. Sunt create clase pentru ca profesorii să aibă ore. Pe de altă parte, prin dedicaţia unor profesori încă se mai poate ca elevii să aibă nişte rezultate, dar media este la pământ. Eu am un respect enorm pentru oamenii care vor în acest moment să devină profesori în România. Aceşti oameni chiar sunt nişte eroi, pentru că în ciuda tuturor impedimentelor, îşi fac treaba şi încearcă să educe nişte generaţii“, remarcă tânărul o realitate tristă cu care se confruntă învăţământul românesc în momentul de faţă.

Poate câştiga 5.000 de lire sterline în Marea Britanie

A aplicat deja pentru mai multe universităţi din Mare Britanie, cum ar fi London School of Economics, University College of London şi Oxford, pe un profil care se centrează pe Economie. Chiar dacă va lua contact cu stilul de viaţă occidental, Cristian ne spune că şi-ar dori să revină în România după absolvire, cu condiţia să i se ofere aceleaşi condiţii ca în afară sau măcar apropiate de acestea.

„În Anglia, o să cheltuiesc nişte sume destul de mari pe educaţie, pe care unii dintre colegii mei de la liceu le folosesc ca să-şi deschidă o afacere. De aceea, unii dintre ei nici nu mai urmează o facultate. Mă gândesc ca după absolvire să recuperez această investiţie într-un termen relativ scurt, mă gândesc la cinci, şase ani. În România, cu această specializare nu cred că aş avea un salariu mai mare de 2.500 de lei pe lună, pe când în Anglia salariul mediu al unui absolvent de Oxford după trei ani de muncă este de circa 5.000 de lire sterline pe lună“, ne explică olimpicul de ce a ales să facă studiile în Marea Britanie şi, cel puţin pentru câţiva ani, să profeseze acolo.

Cristian are mai multe opţiuni de joburi după absolvire, pornind de la consultant economic, legal manager la diferite firme sau broker la bursă. Totul va depinde de ce oferte va primi. Postul de consultant economic îl atrage acum, pentru că în câţiva ani ar deveni manager la o firmă, dar nimic nu este bătut în cuie. „Un mare avantaj în afară este că se face multă practică în timpul facultăţii. De cele mai multe ori studenţii sunt obligaţi să participe la intership-uri la diferite firme“, punctează tânărul. Nu poate uita însă locurile unde s-a născut şi a copilărit, unde are familia, şi tocmai de aceea va fi atent la evoluţia economică din ţară, pentru a se putea întoarce când conjunctura i-o va permite.