Olimpica care traduce matematic cuvinte din Limba Latină. Cum funcţionează sistemul: „Sunt anumite legături logice“

Elena Sandu (17 ani) a câştigat doi ani la rând olimpiada judeţeană (2015 şi 2016) de Latină şi s-a calificat la faza naţională, unde a obţinut o menţiune.

Primul contact cu această limbă antică l-a avut în clasa a IX-a, când profesoara de profil a remarcat că Elena are potenţial şi i-a sugerat să participe la olimpiadă.

”Consider că Latina este o limbă cu o mare încărcătură culturală. Ascunde o întreagă eră istorică şi de aceea trebuie promovată în continuare. E vorba de personalităţi din acea perioadă şi zeităţi”, argumentează olimpica.

Elena a fost una dintre elevele care s-a luptat pentru menţinerea Latinei în programa şcolară, când Guvernul dorea să o elimine. Adolescenta crede că sistemul de învăţământ ar trebui schimbat, în sensul ca un copil să nu mai înveţe pentru note, aşa cum cum se întâmplă acum, ci pentru ceea ce i-ar place să studieze. Asta ar însemna ca elevii să fie puşi în anumite situaţii şi să se confrunte cu anumite probleme practice, astfel încât să descopere ce le place cu adevărat.

Latina, sursa a numeroase neologisme în Limba Română

Deşi poate părea greu de crezut, Latina dezvoltă gândirea, fiind numită şi Matematica umaniştilor. Spre exemplu, când traduci un text, Latina te ajută să vezi mai uşor legăturile dintre cuvinte. Ceea ce iniţial pare un puzzle, capătă sens ulterior, iar cuvintele se aşează în mod natural în frază.

”Sunt anumite legături logice pe care trebuie să le găseşti. Dacă nu faci anumite conexiuni, ce pornesc de la rădăcina cuvintelor, nu iese traducerea aşa cum ar trebui. Dacă greşim un cuvânt la traducere, se duce tot sensul propoziţiei. Ca şi la Matematică, o cifră scrisă greşit face să nu îţi mai iasă rezultatul”, explică Elena conexiunea cu Matematica.





Premiile obţinute de olimpica din Galaţi Foto Elena Sandu

Adolescenta crede că fiecare cuvânt din Latină are propria lui poveste, în sensul că are o rădăcină de la care porneşte, iar o verificare sumară ne conduce la concluzia surprinzătoare că aceasta stă la baza a numeroase neologisme din Limba Română, dar şi din alte limbi. Spre exemplu, cuvântul «locvace», care înseamnă vorbăreţ, de unde derivă şi cuvântul elocvent, care îşi are radicalul în latinescul «locvor» - a vorbi.

În acest an, Elena va participa la olimpiada de Franceză, deoarece doreşte să urmeze Facultatea de Litere şi să devină apoi profesoară de Franceză. ”Ştiu cum sunt plătiţi astăzi profesorii. Cred însă că, dacă îţi place ceea ce faci şi faci cu dăruire, aspectul financiar contează mai puţin”, punctează olimpica.