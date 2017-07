O combinaţie artistică inedită la Muzeul de Artă Vizuală de la Galaţi: „poeme postmoderniste în ramă”

Expozitia va fi găzduită de Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi FOTO C Crângan

Muzeul de Artă Vizuală Galaţi vernisează miercuri, 5 iulie 2017, de la ora 13.00, expoziţia de pictură semnată Sorin Otînjac.

Născut în Iaşi pe 2 martie 1975, Sorin Otînjac a absolvit în 1999 Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Facultatea de Arte Plastice şi Design, efectuând studii aprofundate la aceeaşi universitate (2001) şi studii doctorale la Universitatea de Vest, Timişoara (2003-2006). În prezent este lector universitar doctor în cadrul Facultăţii de Arte Plastice a Universităţii „George Enescu”, Iaşi. A avut numeroase expoziţii personale şi de grup, activitatea sa artistică fiind recompesată de-a lungul anilor, cu premii, diplome de excelenţă, medalii.

„Otînjac desenează un fel de texte postmoderniste în ramă (pluralism, relativism, i-realitatea imediată), un fel de ilustraţii la poemele lui Mircea Cărtărescu (oare poetul ştie ce bine îi seamănă pictorul Otînjac?). Foarte tăcut în realitate – dar foarte locvace în rama tabloului (ulei, tempera, acryl) – artistul aduce cu sine aluviunile tuturor mirărilor sale de om, cu toată mitologia şi orarul fix al copilăriei, cu umor răzbunător, cu poftă şi spaimă de viaţă, delicat şi frust, stingher în general”, scrie despre artist Oana Lazăr, jurnalist la TVR Iaşi.

Expoziţia va fi deschisă în prezenţa autorului.

Despre artist

Premii: 2013 Diploma de Excelenţă, acordată în cadrul Expoziţiei Europene a creativităţii şi inovării Euroinvent | 2013 Premiul de Excelenţă, la Expoziţia Itinerantă Festivalul Internaţional A.R.T.E., ediţia a III-a | 2012 Medalie şi diplomă în cadrul evenimentului The XVI-th International Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer | 2012 Diplomă de onoare, acordată în cadrul Expoziţiei Festivalului Internaţional A.R.T.E. | 2012 Medalia de bronz şi diplomă, Expoziţia Europeană a creativităţii şi inovării Euro Invent, Iaşi.

Expoziţii personale: 2012 Galeria N. Tonitza, Iaşi, România | 2012 Muzeul Literaturii Române, Galeriile Pod Pogor, Iaşi, România | 2012 Centrul Cultural de Studii Europene, Iaşi, România | 2002 Centre Culturel de Rochefort, Belgia | 2001 Galeria Cupola, Iaşi, România.

Expoziţii de grup: 2013 Cum a fost posibil?, Galeriile de artă N. Tonitza, Iaşi | 2013 Suprapuneri, City Gallery, Suceava | 2012 Cum a fost posibil?, Institutul Elie Wiesel, Bucureşti | 2011 Simpozion de pictura Balcik, Galeriile de artă Dana, Iaşi | 2010 Oameni, Expoziţie de pictură şi sculptură, Ateneul Tătăraşi, Iaşi.