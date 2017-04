Fiul unui lider PSD, numit la Administraţia Fluvială a Dunării. Va încasa 1.000 de euro lunar, deşi n-are nicio calificare în domeniu

Consiliul de Administraţie (CA) al companiei de stat Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galaţi are, începând din luna februarie a lui 2017, un nou membru. Este vorba de Florin Alexandru Ioan Pâslaru (31 ani) care a fost numit prin ordin al ministrului Transporturilor.

Tânărul proaspăt implicat în administrarea companiei naţionale - care are în grijă şenalul navigabil, semnalizarea fluvială, pilotajul, administrarea malurilor (şi multe altele) pe tot sectorul românesc al Dunării - este la prima experienţă într-o astfel de funcţie publică, fiind numit fără să se organizeze vreun concurs sau vreo selecţie pe bază de competenţă în domeniu.

De altfel, Florin Alexandru Ioan Pâslaru este singurul dintre membrii CA de la AFDJ (ceilalţi fiind Dănuţ Gabriel Ofiţeru, Ioniţă Profir, Laurenţiu Ion Voicu şi Stelian Cojocaru) care nu are calificare în domenii conexe activităţii fluviale (el fiind absolvent de management la o facultate privată şi are un master în relaţii internaţionale) şi niciun fel de experienţă în domeniu, cu excepţia faptului că are permis pentru a conduce bărci cu motor (categoriile C,D).

Surse din AFDJ ne-au informat că indemnizaţia unui membru al CA de la AFDJ este de circa 1.000 de euro pe lună, pentru a primi banii având obligaţia de a participa lunar la una, două şedinţe de câte o oră.

Deloc lipsit de importanţă este faptul că Florin Alexandru Ioan Pâslaru este fiul lui Florin Pâslaru, actualul consilier pentru relaţia cu grupurile parlamentare al lui Liviu Dragnea, preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor. Până în decembrie 2016, Pâslaru senior a fost deputat PSD, însă nu a mai avut dreptul să candideze după ce justiţia l-a condamnat penal pentru conflict de interese, mai exact pentru că şi-a angajat fiul ilegal la cabinetul parlamentar.

Florin Alexandru Ioan s-a declarat încântat de şansa care i s-a oferit „Am vizat oportunitatea de a performa în carieră. Nu am încasat încă niciun ban, iar banii nu sunt motivaţia pentru care am acceptat poziţia de la AFDJ”, a declarat Pâslaru junior.

Familia Pâslaru, abonată la banii publici

Familia Pâslaru este o obişnuită a banilor publici. Florin Pâslaru a fost deputat PSD (2008-2016), consilier local, director în Primăria Galaţi şi director la mai multe companii publice de interes local sau zonal. Soţia acestuia, Valeria Pâslaru, este director pentru Investiţii al Electrica Galaţi, dar este şi deţinătoarea a 50% din firma Paf Media SRL (cealaltă jumătate este deţinută de Alexandru Pâslaru).

Paf Media este o societate care deţine TV Galaţi (un post de televiziune din sfera de influenţă a PSD), dar care are şi numeroase contracte de imagine cu autorităţile publice. Începând din 2006, firma a organizat an de an Festivalul Scrumbiei, prilej cu care a încasat de la Primăria Galaţi, în majoritatea cazurilor fără licitaţie, sume cuprinse între 130.000 şi 250.000 de lei pe an.

De asemenea, începând din 2014, Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Galaţi au încheiat contracte pentru difuzarea şedinţelor de consiliu doar cu TV Galaţi, postul de televiziune deţinut de Alexandru şi Valerica Pâslaru. Contractele, în valoare totală de 358.000 de lei (dintre care 108.000 de lei din bugetul primăriei şi 250.000 de lei din bugetul CJ), au fost atribuite direct, fără licitaţie, pe baza relaţiilor pe linie politică dintre Florin Pâslaru şi şefii celor două instituţii (actualul senator PSD Nicolae Bacalbaşa – fost preşedinte al CJ) şi primarul Ionuţ Pucheanu (PSD).

Pentru prima dată în istorie, anul acesta a fost organizată o licitaţie pentru transmiterea şedinţelor de Consiliu Local, care a fost adjudecată de Paf Media pentru doar 4.350 de lei pe lună (52.200 lei pe an), însă licitaţia s-a lăsat cu scandal. Prima rundă, pierdută de TV Galaţi a fost anulată pentru a se reface caietul de sarcini, iar la reluare, televiziunea familiei Pâslaru a reuşit să scadă de la prima ofertă (7.000 de lei lunar) la 4.350 de lei, cu numai 50 de lei mai puţin decât următorul competitor.

Mai este de spus şi că terenul privat pe care se află, în zona centrală a Galaţiului, vila familiei Pâslaru este în curs de consolidare cu bani publici, Primăria Galaţi urmând să cheltuie în acest scop circa 180.000 de euro.