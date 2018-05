Copilul minune al României: a scris şapte cărţi până la opt ani, pictează, compune poezii şi organizează licitaţii caritabile

Miruna Elena Ignat (8 ani) este unul dintre copiii extrem de talentaţi, ale cărei abilităţi includ scrisul de poveşti, compunerea de poezii, eseuri şi creaţii literare, dar şi pictură. În mai 2017, era recompensată cu premiul I la concursul ”Voluntariada Copiilor”, secţiunea eseu, adjudecându-şi locul întâi şi la concursul ”Primăvara văzută prin ochi de copil”, secţiunea creaţie literară, şi festivalul internaţional al artelor ”Marius Bunescu”, secţiunea povestiri.

La doar doi ani, fetiţa făcea cunoştinţă cu pensulele şi acuarelele, iar la patru ani era inclusă în cercul de pictură de la Palatul Copiilor din Galaţi, coordonat de profesoara Mihaela Brumar. ”Când pictez acasă, camera mea se transformă într-un atelier. Nu e foarte comod, dar îmi place să văd în jurul meu foile cu schiţe, pensulele subţiri, cele late, borcănaşe cu apă, paletele... Combinaţiile de culori rămase în paletă sunt mereu diferite. Nu sunt niciodată aceleaşi. Şi sunt mereu o surpriză, chiar dacă sunt făcute de mine. Cel mai important este să-ţi cunoşti foarte bine pensulele, să ştii câtă apă trebuie să iei de fiecare dată, cu ce fel de pensulă să lucrezi, cum să faci tuşe lungi ca să armonizezi culoarea... Cel mai mult îmi place că atunci când pictez, mereu învăţ câte ceva, mereu experimentez ceva nou şi-mi place să-mi îmbunătăţesc lucrările de fiecare dată”, ne dezvăluie Miruna. O parte dintre desenele pe care le-a realizat le-a folosit la şase ani ca să ilustreze primele sale cărţi.

71 de diplome, 12 medalii şi trei cupe

Îi place să înveţe şi să exerseze tehnici noi de pictură, grafică şi pastel, iar unul dintre proiectele sale include realizarea unor lucrări în pastel cretat. Copila a organizat până acum mai multe licitaţii caritabile cu propriile cărţi şi picturi pentru a strânge bani pentru o persoană care suferă de o boală incurabilă, Ioana.





Miruna le prezintă copiilor câteva dintre creaţiile sale FOTO arhiva personală

Deşi are doar opt ani, Miruna a participat la zeci de concursuri, de unde s-a întors cu nu mai puţin de 71 de diplome, 12 medalii şi trei cupe, ultimele obţinute la competiţia „Campionii francofoniei”. La sfârşitul clasei pregătitoare, îşi lansa primele trei cărţi pentru copii, cu ilustraţii desenate tot de ea, ce includ conversaţii haioase cu membrii familiei, dar şi 16 povestioare cu personaje imaginare care trec prin tot felul de aventuri. Recent, a avut o expoziţie cu propriile picturi, intitulată „Culorile Copilăriei”.





Fetiţa a avut prima expoziţie de pictură la opt ani FOTO arhiva personală

Aceasta este structurată pe cinci segmente, în funcţie de perioada în care au fost realizate lucrările: 4, 5, 6, 7 şi 8 ani. Picturile au fost realizate la Palatul Copiilor, cu excepţia icoanelor pe lemn, pe care le-a dăruit de Crăciun persoanelor dragi, şi pisicilor pictate special pentru licitaţia caritabilă ”Culori pentru Ioana”. De menţionat este că toate lucrările Mirunei sunt realizate în guaşă pe hârtie, în afară de icoane, care sunt pictate în acrilice pe lemn.

Album cu 17 cântece în limba franceză

A organizat şi o licitaţie pe Facebook cu 88 de picturi pe care le avea la acel moment, iar fiecare dintre acestea s-au vândut cu sume destul de mari. ”Cea mai mare bucurie pe care mi-a făcut-o pictura a fost când am realizat că lucrările mele pot ajuta pe cineva. La început, când a trebuit să le aleg pe cele care să participe la licitaţia caritabilă pentru Ioana, mi-a fost greu. Dar apoi, când am văzut că sunt persoane care le doresc foarte mult, am fost extrem de fericită”, ne mărturiseşte fetiţa.





Miruna dă un autograf pe una dintre cărţile sale FOTO arhiva personală

Miruna are şi o voce minunată, dovadă fiind albumul cu 17 cântece, pe care le interpretează în limba franceză, din folclorul copiilor. Albumele vor fi dăruite Palatului Copiilor Galaţi, Bibliotecii Franceze „Eugene Ionesco”, Fundaţiei „Inimă de copil” din Galaţi şi Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Galaţi.

Micuţa scriitoare citeşte audienţei una dintre poveştile sale FOTO arhiva personală

De asemenea, 40 de CD-uri vor fi puse la dispoziţia celor care doresc să contribuie la strângerea sumei necesare pentru închirierea sălii de spectacol unde va prezenta albumul, pe 4 iunie, la Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” din Galaţi, în cadrul unui spectacol caritabil susţinut tot pentru Ioana de ansamblul ”Doina Covurluiului” şi alţi artişti cunoscuţi.

Când va fi mare, vrea să devină medic veterinar pentru că îi plac mult animalele şi vrea să aibă grijă de sănătatea lor. Şi-a propus pe viitor să înveţe să cânte şi la pian, de care este fascinată, având acum capacitatea de a cânta melodii fără să se fi uitat măcar o dată la note.