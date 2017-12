Ce majorări de impozite şi taxe au decis aleşii de la Galaţi pentru anul 2018

Consiliul Local Galaţi a adoptat marţi, 19 decembrie 2017, nivelul taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2018. Potrivit primarului municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, anul viitor, impozitul pe clădirile rezidenţiale va fi majorat cu 0,01%, în timp ce pentru clădirile nerezidenţiale (imobile în care funcţionează birouri sau unităţi economice), impozitul creşte cu 0,3%.

Cu acest prilej, aleşii locali au adoptat majorarea taxei de habitat cu aproape 27 la sută, respectiv de la 67 de lei/persoană/an, la 85 de lei/persoană/an. O altă majorare adoptată de CL Galaţi este cea a chiriei pentru garaje.

„Astăzi Consiliul Local a votat o majorare a impozitelor pe clădirile rezidenţiale de 0,01% iar pe cele nerezidenţiale – cu 0,3%. Pentru a vă face o idee, pentru un apartament cu două camere, aflat în cea mai scumpă zonă de impozitare, zona A, majorarea în bani ar însemna 12 lei pe an în plus faţă de ce au plătit anul trecut”, a declarat primarul Ionuţ Pucheanu la finalul şedinţei de CL.

„O altă taxă mărită este taxa pe metrul pătrat la terenul închiriat de sub garaje, este o majorare de la 0,8 lei pe mp la 2 lei/mp. Am decis această majorare pe de o parte pentru că tariful nu a mai fost modificat din 2010, iar pe de altă parte pentru că am considerat că o astfel de construcţie nu este ceva imperios necesară a fi deţinută de toţi cetăţenii, aşa că am considerat că cine îşi doreşte garaj e necesar să plătească ca atare”, a adăugat edilul.