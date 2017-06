BAC 2017 Galaţi. Greşelile îi pot costa scump pe elevi: „Am încercuit majoritatea răspunsurilor. Dacă le consideră semne, am picat Bac-ul”

Atmosferă relaxată la Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” din Galaţi după susţinerea probei scrise la Matematică şi Istorie. După ora 11,00, primii elevi încep să iasă din sălile de clasă, majoritatea cu zâmbetul pe buze. Adolescenţii spun că subiectele au fost mai uşoare decât se aşteptau.

”A fost mai uşor decât la simulare. Ne-au dat să rezolvăm matrici, legi de compoziţie, integrale şi funcţii derivate. Au fost şi puncte unde nu am ştiut ce să scriu. Cred totuşi că mai puţin de şase nu pot lua”, ne-a declarat Marius Necula (19 ani).

Un elev este destul de îngândurat pentru că a făcut mai multe semne pe lucrare, ce ar putea fi interpretate ca semne de profesorii corectori şi asta ar atrage anularea lucrării. ”La exerciţiile de la şcoală făceam astfel de semne. Acum am înţeles că nu aveam voie să încercuim răspunsurile pe care le consideram bune. Eu am încercuit majoritatea răspunsurlor. Dacă le consideră semne, am picat Bac-ul”, ne spune destul de afectat Marian Boldea (19 ani).

2.945 de elevi din judeţul Galaţi au participat astăzi la la proba scrisă la Matematică şi Istorie. Pe 30 iunie va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării. Pe 5 iulie, până la ora 16,00, vor fi afişate rezultatele şi depuse contestaţiile între orele 16,00-20,00. Între 6 şi 9 iulie vor fi rezolvate contestaţiile, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 10 iulie.