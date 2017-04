VIDEO Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, îi stabileşte sarcini noi ministrului Agriculturii: protecţie antigrindină în toată România până în 2020

Liderul PSD Liviu Dragnea şi ministrul Agriculturii, Petre Daea, au fost prezenţi vineri în Vrancea, la inaugurarea sezonului de combatere a căderilor de grindină pentru anul 2017, eveniment care s-a desfăşurat la sediul Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2.

După o prezentare profesionistă a specialiştilor care se ocupă de implementarea acestui sistem, care au argumentat cu date care sunt beneficiile pentru agricultură aduse de sistemul naţional antigrindină, ministrul Agriculturii s-a lansat în osanale aduse şefului său de partid, pe care-l consideră artizanul dezvoltării acestui sistem.

“Anul trecut, în luna iulie, preşedintele partidului, Liviu Dragnea, m-a chemat la o discuţie, spunându-mi următorul lucru: De ce în România să dăm bani pentru culturi pe care le pierdem şi să nu găsim soluţii pentru a preveni fenomenele naturale care pot determina pierderi de producţie. Nu am avut un răspuns, dar la insistenţa domniei sale, pentru că ştiţi că din acest punct de vedere este extrem de exact şi foarte insistent, am venit cu două soluţii la dumnealui. Mi-a spus să mă ocup să fac un program de extindere a sistemului de combatere a grindinei. Aşa s-a născut acest program. A stăruit şi ca în buget să fie cuprinse sumele necesare şi a stăruit să-i prezint exact etapele de derulare a acestui program. Astăzi fac acest lucru. Domnule preşedinte, am făcut ceea ce mi-aţi spus”, i s-a adresat Petre Daea lui Liviu Dragnea.

După această prezentare elogioasă, a luat cuvântul preşedintele PSD Liviu Dragnea, care i-a trasat ministrului noi sarcini.



“Aşa cum este firesc, celui care munceşte mult i se dă şi mai mult. Vă anunţ domnule ministru că obiectivul din campania electorală s-a schimbat, în sensul că obiectivul va fi acoperirea întregii suprafeţe a ţării, pentru că nu putem să lăsăm culturile agricole neprotejate, aşa că o să faceţi cele necesare să prindeţi în bugetul anului viitor banii necesari şi anul 2024, care era termen pentru acest program, să-l aducem în anul 2020”, a ţinut să-i transmită Liviu Dragnea ministrului Agriculturii, care îşi nota tacticos în agendă noile sarcini.

Potrivit datelor furnizate de oficiali, pentru anii 2017 şi 2018, s-au alocat de la buget pentru sistemul antigrindină aproximativ 45 de milioane de euro. La momentul actual sunt 34 de puncte de lansare în ţară, din care 11 puse în funcţiune în această lună, iar până la sfârşitul anului se preconizează construirea a încă 26 de punte de lansare.

Dacă sistemul antigrindină proteja până anul trecut 260.000 de hectare, acum sunt protejate 500.000 de hectare în judeţele Iaşi, Vaslui, Vrancea, Prahova, Buzău, Olt şi Vâlcea.