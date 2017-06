Sportive din 46 de ţări, la ”Vrancea Trophy”

Lista va rămâne definitivă la 20 iunie ora 14,00 GMT, până atunci existând posibilitatea unor retrageri.

Şi-au exprimat intenţia de a juca la Focşani competitoare din 46 de ţări, din şase continente plus Oceania.

Iar prima în listă este macedonenca Lina Gjorcheska, jucătoare situată pe locul 170 mondial! Între primele 18 jucătoare, cele care vor intra direct pe tabloul principal, se află o singură româncă, Nicoleta Dascălu, locul 346 mondial şi care la ediţia din 2016 a beneficiat de un wild card din partea organizatorilor ”Vrancea Trophy – Trofeul CJ Vrancea şi al Municipiului Focşani by Premium Porc Group”.

"Până la definitivarea listei, este foarte posibil ca pe tabloul principal să urce încă o jucătoare din România, Cristina Ene, finalista de anul trecut, când a fost întrecută de moldoveanca Anastasia Vdovenco, şi ea între primele 18 înscrise pentru turneu!

Tenismenele care s-au înscris la ”Vrancea Trophy – Trofeul CJ Vrancea şi al Municipiului Focşani by Premium Porc Group” sunt din Macedonia, Franţa, Cehia, Bulgaria, Ungaria, Germania, Ucraina, Chile, Taiwan, Slovacia, Bosnia-Herţegovina, Moldova, Italia, Romania, Elvetia, Argentina, Japonia, SUA, Grecia, Belgia, Rusia, Suedia, India, Australia, Serbia, China, Danemarca, Austria, Marea Britanie, Belarus, Spania, Bolivia, Brazilia, Olanda, Ecuador, Pakistan, Noua Zeelandă, Slovenia, Polonia, Bahamas, Israel, Irlanda, Lituania, Liban, Peru, Letonia.

”Vrancea Trophy – Trofeul CJ Vrancea şi al Municipiului Focşani by Premium Porc Group”, care oferă premii în valoare de 15.000$ + Ospitalitate şi 25 de puncte WTA câştigătoarei", are ca finanţatori tradiţionali – Consiliul Judeţean Vrancea, Consiliul Local şi Primăria Municipiului Focşani cărora li se alătură, din postura de Preseting Sponsor, Premium Porc Group. Li se adaugă pentru a oferi susţinerea financiară turneului sponsorii Artifex, Pandora- Production in Fashion, Deep Serv, Migami, Dia Carn, iar trasportatorul oficial este, ca şi în anii precedenţi, firma ”Scorpion”.

”Vrancea Trophy – Trofeul CJ Vrancea şi al Municipiului Focşani by Premium Porc Group”, este organizat de Federaţia Internaţională de Tenis, Federaţia Română de Tenis, Tenis Club Focşani, CS Unirea Focşani, CSM Focşani 2007", potrivit lui Petrică BUTUC, ofiţer de presă al Circuitului de tenis ”Vrancea Trophy – Trofeul CJ Vrancea şi al Municipiului Focşani by Premium Porc”