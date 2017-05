Scandal între enoriaşi şi arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, venit să impună un preot nou într-o comună din Vrancea

Biserica din satul Budeşti a fost la sfârşitul acestei săptămâni în centrul unui scandal pornit în urma unei decizii a Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei. Preotul Gheorghe Goleşteanu, fratele preotului caterisit Nicolae Goleşteanu, s-a pensionat încă de acum doi ani, dar i s-a prelungit activitatea de către Arhiepiscopie, conform legilor bisericeşti, cu încă doi ani.

La experirarea acestui termen, s-a decis aducerea în parohie a altui preot, tânăr, din acelaşi sat. Astfel, Arhiepiscopul Ciprian a venit personal la Budeşti să-l înscăuneze pe noul preot, dar s-a lovit de opoziţia enoriaşilor din comună, care nu concep ca biserica să fie condusă de altcineva în afară de preotul Goleşteanu, care a avut la rândul său o reacţie ostilă faţă mai marii de la Arhiepiscopie.

“Consecinţa canonică a unui astfel de act este caterisirea, excluderea preotului din rândul clerului. Nu poate exista preot de sine stătător, care nu mai este în comuniune cu episcopul. Este liber să facă ce vrea. Nu l-am nedreptăţit cu nimic în cei doi ani, pentru că dacă aş fi fost o persoană ranchinoasă l-aş fi îndepărtat. L-am lăsat 2 ani, deşi avea un frate care este schismatic. Părintele Goleşteanu a împlinit vârsta de 67 de ani, aceasta este legea. Numirea unui preot, transferarea unui preot şi pensionarea unui preot este atributul episcopului, nu al dumneavoastră. Părintele se face vinovat în faţa instanţei bisericeşti de instigare. Nu înţeleg de ce atâta îndârjire, să ieşi din biserică cu picioarele înainte”, le-a spus arhiepiscopul Ciprian localnicilor care-l apostrofau. Pentru ca spiritele să nu degenereze, au fost aduşi jandarmi şi poliţişti.



În demersul lor de a-şi apăra preotul, oamenii sunt susţinuţi şi de autoritatea locală, în speţă primăria, în subordinea căreia se află biserica şi cimitirul, o situaţie rar întâlnită ca un locaş de cult să se afle în proprietatea comunei şi nu a Bisericii Ortodoxe.

“Ceea ce aţi făcut astăzi nu mi se pare de bun gust. Totul a fost ticluit. Îmi pare rău că oamenii aceştia simpli nu au ce să înveţe de la noi. Ceea ce puteaţi face, să-l schimbaţi pe preot, o puteaţi face de la Buzău, fără să veniţi să faceţi mizeria şi hărmălaia asta”, le-a reproşat primarul Dorel Bolovan înaltelor feţe bisericeşti.

De alfel, între primar şi arhiepiscop au avut loc mai multe schimburi dure de replici, reprezentanţii Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei acuzând că sunt obstrucţionaţi să-şi facă treaba.

Edilul spune că biserica a fost construită de oamenii din sat şi a fost intabulară în proprietatea comunei, nu a Bisericii Ortodoxe Române, aşa cum funcţionează lucrurile în restul judeţului, ceea ce probabil a deranjat Arhiepiscopia.

“Am intabulat, conform cererii cetăţenilor, cimitirul cu biserica, în domeniul public. Am găsit un catastif de la ctitorul bisericii care spune cu limbă de moarte să rămână a comunităţii. Eu am ajutat oamenii. Mai departe, ce se întâmplă, este urât. Îmi impută că am făcut intabularea fără să-i anunţ”, mai menţionează primarul Dorel Bolovan.

Deocamdată, s-a ajuns la o soluţie de compromis şi anume preotul pensionar rămâne să slujească în continuare în biserică, iar de treburile administrative se va ocupa noul preot, numit de Arhiepiscopie.

“Ne-am sfătuit să rămână şi părintele Stănilă, şi părintele Goleşteanu. Dacă vă preocupă atât de mult problema financiară, daţii toţi banii comunităţii părintelui Goleşteanu şi îl plătesc din salariul meu pe părintele Stănilă”, le-a transmis Arhiepiscopul Ciprian enoriaşilor revoltaţi.