FOTO VIDEO Tineri romi din Vrancea vor să meargă la facultate pe locuri rezervate. “Încet-încet, romii se vor integra”

Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa, prin preşedintele Filialei Vrancea, Constantin Toader, a oferit astăzi recomandări unor liceeni care fac parte din această etnie şi care vor să urmeze studii superioare.

Pentru a se putea accede la facultate, candidaţii de etnie romă trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, în care se menţionează că respectivul face parte din etnia romilor. Şi în anul universitar următor, candidaţii de etnie romă au locuri special alocate pentru ei la facultăţi.

“Avem un protocol cu Inspectoratul Şcolar şi la nivel naţional cu Ministerul Educaţiei pentru a putea sprijini tinerii de etnie romă să poată studia mai departe în licee şi facultăţi. Azi avem lângă noi cinci tineri de etnie romă care vor să dea la facultate. Sunt locuri rezervate şi la master, şi la doctorate. În calitatea mea de reprezentant la nivelul judeţului Vrancea al Asociaţiei Partida Romilor Pro-Europa mă mândresc că azi am avut posibilitatea şi onoarea să vă întâlnesc pe voi, tinerii de etnie romă şi să dovedim cetăţenilor municipiului Focşani şi din judeţul Vrancea că şi dintre noi există romi care îşi dau silinţa să meargă mai departe la studii. Felicit aici şi părinţii. Acest lucru spune multe. Romii, încet-încet se vor integra”, a spus Toader Constantin.

Tinerii care doresc să continue studii universitare spun că se vor îndrepta în special către Academia de Poliţie Al. I. Cuza, întrucât este vorba despre locuri de muncă stabile şi bine plătite.

“Am aflat de aceste locuri de la iubitul meu, David, care anul trecut a intrat la Academia de Poliţie. Şansele sunt destul de mari, pentru că am potenţial şi ştiu că pot reuşi”, a spus tânăra Mădălina.

“Eu am aflat din mass media şi am zis să încerc, de ce nu. Este o oportunitate, un drept. Vreau să mă implic activ în viaţa socială şi în acţiunile pe care le veţi organiza şi sper să fie bine”, a spus la rândul său Ştefan Ider, elev în ultimul an la Liceul Pedagogic din Focşani.

De altfel, tinerii romi au mai avut în familie fraţi care au beneficiat de această oportunitate a locurilor rezervate.

“Ştiude aceste locuri de când eram mic. Fratele meu a optat pentru aceste locuri la Academia de Poliţie. Consider că este un drept, că nu doar românii au drepturi să concureze pe aceste locuri şi sunt bucuros că şi romii au locuri speciale. Eu unul doresc să dau la Academia de Poliţia. Tata este rom, mama este româncă, dar tradiţia trăieşte în familia noastră”, a spus Alex Fernando Gagiu.

“Aceste locuri mă interesează foarte mult, întrucât m-ar ajuta să-mi îndeplinesc visurile. Este o oportunitate pentru noi, romii. Ar trebui să ne mândrim pentru că avem locurile noastre rezervate”, s-a exprimat şi Alexandru Scrioneţ.