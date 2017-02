Cum s-a construit obeliscul din Piaţa Unirii din Focşani, operă a marelui sculptor Ion Jalea

În depozitele Arhivelor Naţionale se păstrează dosarul întocmit la Atelierul de Proiectare al judeţului Vrancea, constituit ca proiectul nr. 690/1975 şi care conţine următorul Memoriu General, aşa cum ni l-a pus la dispoziţie istoricul Florin Dîrdală.

"În urma vizitei conducerii de Partid şi de Stat, în anul 1966 în Municipiul Focşani s-a trasat sarcina realizării Pieţei Unirii şi a monumentului Unirii, simbol al Unirii celor două principate. Începând din anul anul 1967, pas cu pas, s-a trecut la rezolvarea acestor hotărâri, începând cu concursul pentru piaţă din anul 1967, studii de amplasament , proiecte de execuţie şi ajungând la taluzare în anul 1974, prin realizarea întregului ansamblu de blocuri, a pavajelor şi angajând proiectarea monumentului. Proiectul monumentului a fost realizat de maistrul Ion Jalea şi un grup de proiectanţi din cadrul atelierului de proiectare. Monumentul va fi reprezentat dintr-un obelisc cu înălţimea de 19,64 m şi un tur la bază din bronz ce are figurate scene din istoria neamului românesc şi a Unirii Principatelor, având fixate circa 85 de personaje pe întreg tronul. La turnarea de jos a obeliscului se prevede montarea unui ecuson de bronz. Prin urmare, Monumentul Unirii va fi amplasat în Piaţa Unirii conform proiectului în faza S T E avizat de Consiliul Popular al judeţului Vrancea. Monumentul va fi amplasat în axul bisericii Sf. Ion Botezatorul şi în axul Consiliului Popular Judeţean Vrancea, latura lungă. În urma executiei Pietei Unirii din zona centrală a municipiului s -a lasat loc pentru executarea monumentului. Acesta va avea la bază un rând de trei trepte, de 30 cm înălţime şi lăţimea de 80 cm. Lăţimea treptelor va permite circulaţia pe toate nivelele, inclusiv în jurul tronului, unde lăţimea va fi de 1,50. Baza acestor trepte va avea forma de octagon, formă ce a fost stabilită la ultima consultare cu conducerea judeţului împreună cu maestrul Ion Jalea si arh. Mircea Mihai din partea Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă. S-a trecut la această modificare deoarece se considera ca aceste trepte vor fi circulate, permiţând chiar executarea unor hore în zile festive, lucru ce nu se putea efectua în proiectul iniţial ce avea laturile pătrate.

Monumentul se va compune dintr -un trunchi de piramida de 14,60 încheiat în vârf cu o piramidă de 0,60 m , un tron de 2,40 m din bronz şi trei trepte de forma octogonală în plan.

Înălţimea totală a monumentului va fi de 19,64 m Intregul edificiu se va executa pe o fundaţie existentă realizată special în acest scop, în anul 1974 , o dată cu piaţa. Adâncimea fundaţiei de 4 m din beton având aspectul unui tub de beton armat, cu grosimea variind între 25 cm la bază şi 10 cm în vârful trunchiului . Prin solutia adaptată se va reduce în mod substanţial volumul de beton şi oţel. Între cota 3,34 si 4,44 betonul se va turna ulterior pentru margini, conform planşei de rezistenţă. Turnarea ulterioară se va executa deoarece este necesar ca la partea superioară a tronului să se lase liber un spaţiu de cel puţin 60 de cm, pentru pătrunderea unui montor, care va executa prinderea tronului de bronz , monolizarea şi fixarea lui cât şi sudarea şi prinderea de corpul de beton. După terminarea montării tronului de bronz se va putea umple spaţiul dintre tron şi corpul de beton şi apoi se va cofra şi turna betonul. Menţionam că toate operaţiunile de execuţie vor fi continuate fără a fi stânjenite de montarea tronului . Operaţiunile de execuţie- în primul rând sa va trasa împreună cu proiectantul perimetrul ce va fi demolat din pavajul pieţei pentru executarea fundaţiilor. Se vor demola şi depozita la beneficiar pavajul de marmoră existent în jurul bornei. De asemenea borna va fi demontată şi montată pe viitorul amplasament stabilit de Consiliul Popular Judeţean Vrancea. Accesul automacaralei se va face numai prin aleea dinspre parc cu precauţiuni deosebite la trecerile peste zonele mozaicate. Se va înlătura stratul de ciment şi se va face legătura între armăturile lăsate în fundaţie şi baza monumentului Se va respecta planşa de rezistenţă In cazul unor abateri de la axul existent al pieţei , turnate anterior executării monumentului se va chema proiectantul. Tubul de beton de la cota 3,34 pana la cota 19,4 va avea lăsate mustăţi din 60 in 60 de cm, pe verticală, pe toate laturile, conform planşei. Mustăţile vor folosi la prinderea plăcilor de granit. Între betonul armat şi placi va rămâne un strat de 4 cm pentru beton. Se vor rezolva toate normele de securitatea muncii specifice acestui gen de lucrări, schelele vor fi ancorate solid având în vedere înălţimea relativ mare şi spaţiul îngust pe care se lucrează. Pentru a se evita căderile de materiale si unele accidente se vor monta planşe de protecţie. Terenul din Piaţa Unirii cu toate că este într-o zonă care are goluri subterane, amplasamentul monumentului nu pune probleme deosebite având un teren normal de fundare, consemnat si in referatul geotehnic. Monumentul va fi placat in totalitate cu placi de granit de 3 cm grosime cu excepţia tronului executat din bronz Plăcile vor avea aceeşi grosime- 3 cm- atât pentru placarea pe verticala cat si orizontală. Monumentul va avea în vârf o piramida masivă din granit cu înăltimea de 60 cm .Întreaga suprafaţă va fi lustruita- întocmit arh Moreanu T".