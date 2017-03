Catalogul electronic se amână. Primarul Cristi Misăilă: „Unele cadre didactice nu au înţeles ce ne dorim“

Primarul municipiului Focşani, Cristi Misăilă, a anunţat în cadrul dezbaterii publice a bugetului municipiului Focşani, că pentru moment va amâna decizia de achiziţionare a 1.000 de tablete pentru profesorii din municipiul Focşani, care ar fi urmat a fi folosite pentru implementarea proiectului Catalogul Electronic.

Vinovaţi, ar fi în opinia edilului, unii profesori care nu au înţeles beneficiile aduse de acest proiect, dar şi presa care a scris despre subiect.

“Din păcate, unele cadre didactice nu au înţeles ceea ce noi ne dorim. Am dorit să venim în întâmpinarea dumneavoastră pentru că în sală sunt foarte multe cadre didactice, pentru a vă crea un mod mai facil de a ţine legătura cu părinţii. Unii profesori au spus că această intenţie a mea este forţată. Eu am vrut să fac un lucru benefic. Şi din partea furnizorului de servicii, firma Adservio, au fost câteva ezitări după comentariile din mass media. Am zis că e bine să amânăm pentru anul şcolar 2017-2018, poate mai analizăm şi faptul că am prioritizat anumite investiţii, urmând ca la rectificarea bugetară din iulie-august să finanţăm şi această investiţie. Rezistenţa la nou e mare la noi, dar să nu credeţi că am cedat”, a spus Misăilă.

