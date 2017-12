VIDEO Conacul în care s-a filmat „Tănase Scatiu“ zace în ruină şi anonimat. De ce a fost fascinat regizorul Dan Piţa de superba clădire de patrimoniu

Oamenii din comuna doljeană Coţofenii din Faţă povestesc că imediat după filmări nimeni nu s-a mai interesat de soarta imobilului, iar acum clădirea zace în ruină şi anonimat.

„Este păcat că acest conac care face parte din istorie a fost lăsat în paragină. În anul 1976 un regizor din Bucureşti a venit şi a făcut un film aici la noi în zonă. La vremea respectivă era agitaţie mare în localitate, iar actori de renume din Bucureşti se plimbau pe uliţele din sat. Din păcate, acum imobilul este acum în paragină, însă din câte am înţeles a fost revendicat în anii '90 de un mandatar al moştenitorilor. Pentru noi acest conac are o însemnătate istorică şi ne-am dori să fie reabilitat şi pus în valoare aşa cum merită. Clădirea a fost construită în stil englezesc, are un labirinit, dar şi multe încăperi în care te poţi pierde cu uşurinţă. Sub pământ este un tunel care are o ieşire secretă, dar până acum nu a fost găsit. Regizorul Dan Piţa pur şi simplu a fost fascinat de acest loc pentru că semăna exact cu cele descrise în roman de Duiliu Zamfirecsu“, a spus un localnic din comuna doljeană Coţofenii din Faţă.

Pe lista monumentelor istorice

Oamenii din Coţofenii din Faţa povestesc cu zâmbetul pe buze că mari actori, precum Victor Rebengiuc, Mitică Popescu sau Rodica Tapalagă, au locuit trei luni în conacul aflat acum în paragină, atât cât au durat filmările la „Tănase Scatiu“.

Imobilul situat la 20 de kilometri de Craiova se află din anul 2004 pe lista monumentelor istorice protejate. „Multe persoane din localitate au jucat rolul mulţimii în film. Cel mai amărât om din sat a fost adus în poveste să spargă lemne. Cu toţii eram fascinaţi de actorii din Bucureşti, iar seara veneam şi îi urmăream de la distanţă. Sunt amintiri frumoase, dar din păcate doar cu el am rămas. Acest loc plin de istorie este acum o ruină, însă de fiecare dată când prin zonă simt că odată şi odată acest loc o să redevină din nou ce a fost şi vom avea cu ce să ne mândrim. Este păcat ca acest imobil să fie lăsat să moară“, a spus Marian Dumitru.

Autorităţile din comuna doljeană Coţofenii din Faţă încă mai speră că imobilul unde a fost turnat în anul 1976 filmul „Tănase Scatiu“ va fi scos din anonimat. „Conacul a fost preluat de o familie din Craiova, iar eu sunt convins că o să fie reabilitat şi va fi pus în valoare exact aşa cum merită“, a precizat Constantin Cârciuamr, primarul localităţii.

Filmul „Tănase Scatiu“ este un film românesc regizat de Dan Piţa şi este bazat pe romanul scris de Duiliu Zamfirescu. În rolurile principale au jucat actorii Eliza Petrăchescu, Victor Rebengiuc şi Vasile Niţulescu.