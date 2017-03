Prefectul de Dolj a demisionat din funcţie din motive personale

Imediat după demisia lui Ncolae Sorin Răduca a fost numit temporar un nou prefect, fiind vorba de Dan Narcis Purcărescu, inspector în cadrul ITM Dolj.

„La final de mandat, după mai bine de doi ani şi jumătate în care am fost onorat să reprezint judeţul Dolj din poziţia de prefect, îmi exprim speranţa că am reuşit să ating nivelul de importanţă şi demnitate pe care îl solicită această funcţie. În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu consider că am vegheat cu intransigenţă la respectarea şi aplicarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor, a hotărârilor Guvernului, precum şi a ordinii publice, aşa cum mi-am luat angajamentul la momentul învestirii în funcţie. De asemenea, am susţinut toate măsurile ce mi-au fost propuse pentru a duce la relansarea economică a judeţului nostru.

Doresc să le mulţumesc tuturor reprezentanţilor instituţiilor şi structurilor cu care am colaborat foarte bine pe parcursul desfăşurării mandatului meu de prefect, reuşind astfel să ducem la îndeplinire obiectivele propuse în Programul de Guvernare şi să păstrăm un echilibru în întreg judeţul”, a spus fostul prefect al judeţului Dolj.