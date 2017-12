FOTO Noua „minune“ de la Calafat: pista de biciclete inundată de apele Dunării. Director: „Nu înţeleg care este problema“

Locuitorii oraşului Calafat susţin că s-au obişnuit deja cu investiţiile realizate de autorităţile locale după bunul plac şi fără cap.







După ce în oraş au apărut în ultimii ani o baltă fără peşte, treceri de pietoni care se termină în gard, teren de sport în zona inundabilă, acum a venit rândul inaugurării unei piste de biciclete pe malul Dunării.







Oamenii locului spun că zona unde a fost amenajată pista de bicicletă totul este inundată timp şase luni pe ani, iar din această cauză niciun biciclist nu se va putea bucura de noua „minune“.







Oltenii au găsit imediat soluţia salvatoare: spun că la iarnă se vor plimba cu barca sau cu skijet-ul pe malul Dunării. „Când faci un proiect trebuie să faci un studiu de fezabilitate şi să vezi ce impact are asupra mediului. Locuitorii oraşului Calafat nu se bucură de astfel de investiţii. Sunt bani de la buget sau din fonduri europene care se pierd, iar din această cauză ajungem la astfel de capitol şi ne facem încă o dată de râs. Această pistă s-a dorit să fie un scop de divertisment pentru locuitorii oraşului Calafat, însă cu siguranţă acest proiect va eşua din cauză că zona este una inundabilă, iar în câteva zile pista de biciclete va fi inundată omplet. Zona unde a fost amenajată această pistă de biciclete este inundată aproximativ 6 luni pe an. Dacă vrem să ne plimbăm în momentul de faţă pe această pistă de biciclete nu o putem face decât cu barca sau cu skijet. Autorităţile persistă în greşala de a construi în zona inundabilă, iar din punctul meu de vedere este o investiţie pierdută. Eu cred că angajaţilor de la Primăria Calafat nu le pasă de absolut nimic şi am ajuns într-o eră unde la nivel local se face pe programul dă-i înainte că merge. Intrăm în Cartea Recordurilor, însă pe un fond negativ. Cred că deja i-am întrecut pe cei din oraşul Caracal la investiţii realizate fără noimă“, a precizat Mădălin Chipirilin, preşedintele Asociaţia Legal Drive.

Pista de biciclete a fost amenajată în zona inundabilă pe malul Dunării

Primarul prins cu minciuna

Lucian Ciobanu, primarul oraşului Calafat, a declarat că în zonă nu va fi amenajată nicio pistă de biciclete, însă nu a vrut să spună exact ce lucrare se execută pe malul Dunării. Edilul a fost dat de gol chiar de directorul din cadrul instituţiei pe care o conduce şi care a mărturisit că în zonă s-au executat lucrări pentru amenajarea pistei de biciclete.







„Noi am considerat că este un lucru bun să facem o pistă de bicicletă în zonă. Aşa a fost în proiect şi nu înţeleg care este problema. De asta nu puteţi dumneavoastră să staţi la Craiova că facem noi pistă de biciclete pe malul Dunării“, a spus Gigi Pârvan, director în cadrul Primăriei oraşului Calafat.

Autorităţile locale au amenajat pe malul Dunării şi un teren de sport

Oamenii din oraşul Calafat au venit imediat pe malul Dunării să vadă minunea. Biciliştii nu văd rostul acestei investiţii în zonă inundabilă şi cer autorităţilor să mute pista de bicilete în altă parte. „Chiar nu înţeleg de ce au făcut o astfel de investiţie pe malul Dunării. Cred că acolo mai bine de şase luni zona este inundată. Îmi aduc aminte că într-un an a cresut atât de mult nivelul Dunării şi a fost inudată şi gara din oraş. Nu ştiu cum au putut să facă aşa ceva. Din păcate acolo sunt bani de la bugetul loc şi astfel de lucruri nu ar trebui să se întâmple“, a spus Iulian Marcu.

Autorităţile locale nu au vrut să spună câţi bani au investit pentru amenajarea pistei de biciclete în zona inundabilă. La fel ca şi în cazul terenului de sport de pe malul Dunării au precizat că nu s-a cheltuit niciun leu de la bugetul local.