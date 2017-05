FOTO Bujori protejaţi pe hârtie, dar rupţi şi călcaţi în picioare. Vizitatorii şi-au parcat căruţa în poiană şi au făcut grătar în aria protejată

Pădurea de bujori din comuna doljeană Pleniţa este unică în România şi se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 60 de hectare. Din anul 2000 este protejată prin lege, însă acest lucru nu îi împiedică pe oameni să o distrugă. Aproximativ 10.000 de personane au participat duminică la Sărbătoarea Bujorului, iar printre flori au pregătit grătarele.



„Noi de când ne ştim venim aici în pădure să sărbătorim «Ziua Bujorului». Nu ne-a spus absolut nimeni că nu avem voie să facem grătar lângă flori. De ce nu aţi venit acum două zile să vedeţi cum au rupt toate florile şi le-au vândut? Ştiu că bujorii sunt protejaţi prin lege, dar autorităţile sunt până la urmă de vină că ne-au lăsat să intrăm cu maşina în pădure. Trebuiau să ne interzică acest lucru şi atunci nu mai existau astfel de probleme. Despre bujori nu ştiu mare lucru, dar nici nu vreau să aflu. Sunt flori frumoase şi cam atât“, a spus Maria Stoican.

Nu s-au dat amenzi

Amenzile pentru distrugerea florei din aria protejată sunt destul de mari, în teorie, însă nu sunt aplicate de absolut nimeni. Sancţiunile pornesc de la 6.000 lei şi pot ajunge la 12.000 de lei.

„Am văzut că au pus afişe prin care le atrag oamenilor atenţia să nu rupă florile. În următoarele zilele voi veni în control să văd dacă administratorul care se ocupă de acesată pădure a respectat legea, iar în cazul în care nu a făcut acest lucru se vor aplica sancţiuni. Acest bujor dă din plin un farmec aparte pădurii, iar tinerii care vor să le impresioneze pe fete nu trebuie să rupă florile. La atâta lume nu poate să există un control şi unii oameni mai fac lucruri pe care nu ar trebui să le facă. Am trecut în revistă tot ce înseamnă această activitate, tot ce s-a întâmplat la Pleniţa“, a spus Gheorghe Călinoiu, comisar-şef în cadrul Gărzii de Mediu Dolj.

Oamenii prezenţi duminică la Sărbătoarea Bujorului la Pleniţa nu s-au mulţumit doar să petreacă, iar unii au plecat acasă cu florile protejate prin lege. „Am luat şi eu trei acasă. Nu mi-a spus nimeni că sunt protejaţi prin lege. Acum, că am aflat, nu o să se mai întâmple. Pădurile în România sunt distruse, iar eu nu am voie să duc acasă trei flori? Din anul 1970 noi organizăm această sărbătoare la Pleniţa şi nimeni nu ne-a spus că este ilegal să rupem bujorii. Până la urmă nu cred că sunt singura care a încălcat legea, însă doar eu am fost prinsă“, a declarat o localnică din Pleniţa.

„Nu avem voie să rupem florile“

Autorităţile din comuna doljeană Pleniţa au declarat că au fost puse afişe cu faptul că pădurea de bujori este arie protejată. „Este una dintre cele mai frumoase sărbători, aflată astăzi la cea de-a 47 ediţie. Bujorul nostru este unic în România şi în Europa, iar noi ne mândrim cu această floare şi se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 60 de hectare de teren. Nu avem voie să rupem acest flori, iar eu le-am transmis oamenilor că trebuie să ocrotească pădurea. Bujorul s-a extins enorm, însă acolo unde este arie protejată nu are voie nimeni să intre. Oamenii trebuie să ştie că de la anul focul în pădure nu mai este posibil, iar eu m-am uitat să văd dacă bujorii au fost călcaţi în picioare şi nu am găsit nimic în neregulă. Sunt cu ochii pe toată lumea şi sper să nu existe probleme“, a declarat Puiu Calafeteanu, primarul comunei Pleniţa (foto jos).

Chiar dacă autorităţile au susţinut că nimeni nu a intrat în zona unde există aria protejată, jurnaliştii au surprins vizitatori chiar în locul respectiv.

„Nu văd de ce nu pot să mă plimb prin locul unde sunt bujorii? S-au găsit acum să pună afişe, dar până anul acesta nu a interesat pe absolut nimeni. Au văzut că şi-au făcut o imagine nu tocmai bună şi s-au gândit să schimbe foaia, dar degeaba, eu tot am intrat acolo. Ce pot să îmi facă? Pe cei care calcă pe ei nu îi mai sancţionează nimeni“, a declarat Adrian Avram, participant la „Ziua Bujorului“. 13 poliţişti şi 55 de jandarmi au fost trimişi duminică în zonă pentru asigurarea şi fluidizarea traficului.