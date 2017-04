Căpşunile spaniole iau locul pepenilor în Oltenia: căpşunarii s-au întors în ţară şi speră să dea lovitura

Florin Nanu a muncit timp de 10 ani în Spania la cules de căpşuni, iar acum s-a întors acasă în comuna doljeană Călăraşi, unde şi-a făcut propria afacere. A investit peste 1.000 de euro şi speră să scoată investiţia de zece ori.



„În Spania am învăţat exact ce trebuie să fac pentru a putea avea producţie. După ce am muncit 10 ani în străinătate la cules de căpşuni m-am hotărât să îmi fac propria afacere. Este al doilea an de când cultiv aceste fructe şi sunt foarte mulţumit. Peste câţiva ani o să vedeţi că lubeniţele vor fi înlocuite cu căpşunile. Preţul este mult mai bun, iar anul acesta cu siguranţă o să scot investiţia de 10 ori. Tehnologia este foarte simplă: am acoperit cultura de căpşuni cu o folie, iar sub am pus un sistem de picurare, iar atunci când planta are nevoie de apă este udată“, a spus Florin Nanu.





Căpşunile de Călăraşi vor apărea pe piaţă în câteva zile

„Se coc repede“

Specialiştii au precizat că terenurile din Călăraşi sunt nisipoase şi se pretează la astfel de culturi. „Solurile din zonă atrag mai multă căldură şi din acest motiv culturile de căpşuni se coc mai repede. Deocamdată suntem la început de drum. Dacă anul trecut aveam trei sau patru familii care cultivau acest fruct în Călăraşi, acum sunt zeci de fermierii care şi-au făcut propria afacere“, a povestit Ion Tudor, inginer agronom.

Fermierii din comuna Călăraşi vor avea gata căpşunile în scurt timp. „Un kilogram de căpşuni va costa 8 lei, faţă de 15 lei cele aduse din Spania sau Olanda. Eu am avut 9 contracte în străinătate, iar în urmă cu doi ani m-am hotărât să rămân acasă şi să pun în practică tot ce am învăţat acolo. Sunt mulţumit de producţie, iar acum nu vreau decât să mă extind. Am renunţat la plantaţia de lubeniţă în favoarea căpşunilor şi zic că am dat lovitura. Este greu să pleci departe de acasă şi să munceşti printre străini. Eu, soţia şi cu băiatul ne ocupăm de tot, iar afacerea merge din ce în ce mai bine. Ducem toată marfa în piaţa de en-gross din Bucureşti şi toată lumea este mulţumită“, a declarat Ion Maxim, fermier.

Oamenii s-au întors în ţară şi au pus pe picioare o afacere cu căpşuni

Seminţele sunt aduse din Spania

Fermierii din Călăraşi au mai precizat că majoritatea seminţelor cultivate sunt aduse din Spania. „În România ne ajută solul mult mai mult decât în Spania. La pepeni trebuie să investim mai mulţi bani pe hectar decât la căpşuni, iar profitul este mult mai mic. Ne gândim să facem o marcă înregistrată, «Căpşuni de Călăraşi», şi să pătrudem astfel şi în marile magazine. Căpşunile noastre sunt eco, dulci şi zemoase. Este adevărat că muncim, dar acum o facem pentru noi. În Spania este o adevărată industrie, iar majoritatea oamenilor care muncesc acolo sunt români. A fost o perioadă destul de grea, dar în Spania am învăţat absolut totul, de la tehnologie până la vânzarea prodului în sine. Îmi doresc să vadă spaniolii şi marfa noastră de Călăraşi, dar până vom ajunge noi să exportăm marfă mai este cale lungă. Oamenii nu apreciază produsele noastre româneşti şi aleg să cumpere tot ce este adus de afară“, a spus Tomiţă Maxim, fermier.

Comuna Călăraşi este situată la patru kilometri de Dăbuleni, aşa că peste 400 de hectare au fost cultivate anul trecut cu lubeniţă. Autorităţile cred că, uşor, uşor, căpşunile vor lua locul celebrilor pepeni verzi. „O mare parte din cei care au lucrat în Spania sau Olanda la cules de căpşuni au venit cu gânduri bune şi şi-au dezvoltat propria afacere. Zona se va dezvolta din ce în ce mai mult, iar tot mai mulţi renunţă la pepeni pentru căpşuni. Comuna Călăraşi va fi una a producătorilor de căpşuni“, a precizat primarul comunei Călăraşi, Vergică Şovăilă.