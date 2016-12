Val de critici la adresa PSD. Votanţii sunt dezamăgiţi de propunerea lui Sevil Shhaideh: „V-aţi pierdut minţile sau vă răzbunaţi pe noi? Cu ce v-am greşit?“

Paginile de Facebook ale PSD-ului au fost invadate de comentariile susţinătorilor care acum şi-au declarat dezamăgirea faţă de propunerea de premier făcută de Liviu Dragnea. Sevil Shhaideh nu este în mod cert agreată de electoratul PSD, care a fost îndoctrinat în campania electorală de sloganuri xenofobe precum „Nu ne vindem ţara străinilor“, „Ne ajunge un preşedinte neamţ şi un premier de la Bruxelles“, „Îl avem pe Klaus şi pe Julien, nu ne mai trebuie Clotilde şi Cosette, România trebuie să redevină a românilor“, „Ăştia sunt vânduţi lui Soros“.

Sevil Shhaideh, născută Geambec, este musulmancă de etnie turco-tătară şi provine din Constanţa. Femeie, musulmancă, cu nume greu de pronunţat, constănţeanca are toate motivele să nu fie pe placul românilor „verzi“, tradiţionalişti. Dacă şi-ar aduce aminte că a jurat pe Coran când a devenit ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, votanţii PSD ar declara-o pe Shhaideh persona non grata în guvernul pe care ei l-au adus la putere.

În plus, Sevil Shhaideh este fina lui Liviu Dragnea şi Nicuşor Constantinescu, care i-au fost martori (asemănători unor părinţi spirituali) la căsătoria din 2011 cu sirianul Akram Shhaideh.

Iată câteva dintre criticile votanţilor PSD care au ţinut să le transmită ceva aleşilor cărora le-au pus ţara la picioare:

Gabriel Florin Haromszeki - Coane, ti-ai dat foc la valiza. Ce o sa zica Gheorghe si Ion ca le-ai adus un premier MUSULMAN, cand toata campania ai batut moneda pe nationalism, pe romanism....etc. Ce parere ai tu, alegatorule PSD?

Sebi Carjan - Hai, mai PSD-sti, ca ne-ati pus un prim ministru ca nu stiu nici numele sa il pronunt! Halal imbecili mai sunteti, habar n-aveti pe ce planeta traiti!

Paul Francis - Dragnea a scuipat in fata noastra .A spus ca nu isi va bate joc de votul nostru A facut exact invers.Sunt TOTAL dezamagit cu propunerea lui de prim ministru

Andrioaie Razvan - În campania electorală membrii PSD i-au înjurat la greu pe străinii cu nume de Klaus, Julien, Clotilde, pe cei care era şoroişti sau iohanişti. Liviu Dragnea le-a promis că eliberează ţara de străini şi a propus-o premier pe Sevil Shhaideh, femeie de religie musulmană, măritată cu un sirian.

Vlad Tepes - Lasa ca va propune Dragnea un premier cu sot sirian si va face si o tabara mare de refugiati ca sa va saturati ...

DeeJay Kana - Asta este nume romanesc? Familia traditionala planeaza si la musulmani? Julien este cel putin nume european, deci mai aproape de Romania, bineinteles daca asta ne dorim! dar de, istoria romaniei pana in 1877, cand un german ne-a scapt de imperiul otoman, este plina de musulmani!

Laur Cristian - In conditiile acestea, nominalizati un prim-ministru musulman? V-ati pierdut mintile sau va razbunati pe noi? Cu ce v-am gresit..????Oamenii au votat antisorosizare (spre care bateau atat PNL cat si looserii ceilalti) iar voi nominalizati un premier musulman, in contextul dat??

Aloha Dieux - Asa premier propus?! Ma apuc de invatat araba. Romana va deveni minoritara in juma de an

Aloha Dieux - De mana cu Merkel. Primitii la voi acasa. Tara de kkt . asta sigur nu e prim ministrul meu

Pe Facebook a apărut deja o pagină „Sevil Shhaideh Prim-Ministru“, la care oamenii au opinii împărţite.

Pimar Mark - Are legatura cu faprul ca ponta a fost operat in Turcia, este fina presedintelui PSD, etc. ?????????????????

Musulmanii sunt însă bucuroşi că vor avea reprezentant în Parlament, după eşecul UDTTMR şi UDTR de a avea deputaţi. Spre deosebire de UDMR, care a câştigat, la redistribuire, un mandat de deputat de Constanţa, prin Antal Istvan Janos.

Omer Erdin - UDTTMR nu reuşit sa aibă un deputat sau senator în Dobrogea, a reuşit UDMR-ul acest lucru... dar PSD-ul chiar ne-a făcut o surpriza, mulţumim PSD şi ALDE. MULTE SUCCESE !!!! d-na Sevil Shhaideh.

Cine este Sevil Shhaideh

Constănţeanca Sevil Shhaideh (52 ani) a fost succesoarea lui Liviu Dragnea ca ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. „Este un cetăţean român care are toate drepturile“, a subliniat Liviu Dragnea la conferinţa de presă în care a anunţat numele ei.

Sevil Shhaideh este primul ministru român de religie musulmană, născut în România. La depunerea jurământului la Palatul Cotroceni, ea a ţinut mâna pe Coran, cartea sfântă a musulmanilor. Numele ei apare în dosarul Tel Drum instrumentat de DNA, în care un ofiţer DNA din Constanţa a fost arestat pentru că-i furniza informaţii clasificate lui Valentin Preda, secretarul de stat de la Ministerul Transporturi, alt „băiat bun“ al echipei Mazăre & Constantinescu.

Ea s-a afirmat în cariera administrativă cu numele primului ei soţ, Sumanariu, de profesie medic. Pe numele de fată Geambec, Sevil s-a născut la 4 decembrie 1964 la Constanţa, într-o familie de turco-tătari, Muezel (mama) şi Sadein (tatăl), din lumea teatrului. Mama lui Sevil este nepoata istoricului Kemal Karpat, consultantul pe probleme de Orient al administraţiei de la Washington. Sevil Shhaideh, în vârstă de 52 ani, este absolventă a Liceului Mircea cel Bătrân - promoţia 1983 şi a Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti - promoţia 1987.

Sevil Shhaideh este membră PSD Constanţa, din iunie 2015 - după cum a specificat Liviu Dragnea. Pesediştii de la malul mării sunt mândri că premierul a fost ales din rândul lor. „Sunt mândru că judeţul Constanţa dă premierul. Sevil este o profesionistă în tot ce înseamnă administraţie publică şi centrală. A demonstrat asta pe unde a fost - fie că a lucrat în absorbţie de fonduri europene, fie la un minister pe care l-a lăsat funcţional. Va face treabă foarte bună şi ca premier şi va aplica în mod concret programul PSD de guvernare 2017-2020“, a declarat Mircea Dobre, purtătorul de cuvânt al PSD Constanţa.

Dobre şi-a exprimat convingerea că preşedintele Klaus Iohannis o va desemna pe Shhaideh prim-ministru. „Eu sunt un simplu deputat PSD, nu ştiu cum va gândi preşedintele, dar cred că dacă a desemnat-o o dată ca ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, o va desemna şi ca premier. Motive să nu o numească în funcţie nu ar fi“, consideră purtătorul de cuvânt PSD Constanţa.

Fina lui Liviu Dragnea şi Nicuşor Constantinescu

Economista de origine turco-tătară este mai cunoscută în mediul public drept fina lui Liviu Dragnea şi a lui Nicuşor Constantinescu. Cei doi demnitari PSD sunt părinţii spirituali ai lui Sevil, care s-a măritat în 2011 cu un sirian, Akram Shhaideh.

În tradiţia musulmană, la căsătoria religioasă oficiată de un imam (preot musulman), mirii au doi martori, ambii bărbaţi, care au legături de sânge - unul cu mirele, unul cu mireasa. Este obligatoriu ca tatăl spiritual (sau „vechil baba“, cum i se spune) să fie de religie musulmană. Cei de altă religie - creştină, mozaică etc - care doresc să intre în familia proaspetei familii au posibilitatea de a fi naşi, aşa cum se obişnuieşte la români. Şi tot ca la români, părinţii spirituali aleşi de miri au rolul major în serbarea populară a nunţii. Obiceiul este foarte întâlnit în Dobrogea, acolo unde etniile trăiesc laolaltă, iar familiile mixte sunt numeroase. Surse oficiale au confirmat pentru „Adevărul“ faptul că Sevil şi Akram Shhadeih au fost cununaţi astfel - nu religios - de perechile de naşi Dragnea (Liviu şi Bombonica) şi Constantinescu (Nicuşor şi Codruţa).

Onoarea - şi excepţia totodată - a fost acceptată de familia tradiţionalistă a mirelui din Siria, date fiind relaţiile strânse dintre naşi şi fini. Arabii s-au asigurat însă că restul cutumelor musulmane sunt îndeplinite ca la carte. Familia Shhaideh a ţinut ca mireasa Sevil să fie de aceeaşi credinţă cu fiul lor. Sevil Shhaideh a revenit aşadar la tradiţia religioasă, după prima căsătorie cu medicul român.

Actualul ei soţ, Akram Shhaideh, este născut în Damasc, capitala Siriei. Cu o diplomă în Agricultură obţinută în 1984 la Universitatea Tishreen din Siria, cu o carieră de succes în administraţia siriană şi cu două doctorate obţinute în 2010, în Dezvoltare rurală şi în Management de resurse naturale, la Universitatea Bucureşti, Akram Shhaideh este plătit din 3 surse: Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa (regie subordonată Consiliul Judeţean Constanţa, forul condus de Nicuşor Constantinescu, unde Akram era angajat şi retribuit cu un venit anual de 41.536 lei), Universitatea Ovidius din Constanţa (profesor, 3.608 lei) şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (consilier la cabinetul secretarului de stat, 4.120 lei).

