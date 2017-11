Primele imagini cu românca sechestrată într-un beci în Italia şi abuzată timp de zece ani

Chinul româncei a început în 2007, când a ajuns în Lamezia să lucreze la o familie de italieni ca îngrijitoare. După moartea femeii de care avea grijă românca, văduvul Aloisio Francesco Rosario Giordano, un bărbat în vârstă de 50 de ani, a sechestrat-o şi a obligat-o să trăiască în condiţii inumane timp de zece ani.

În această perioadă tânăra a fost victima a numeroase abuzuri, trăind un „coşmar care întrece până şi imaginaţia unui scenarist de filme de groază“, scrie presa italiană.

„Tatăl ei, Costică era student la Facultatea de Drept. Eu am doar zece clase, dar a văzut că sunt harnică şi frumoasă şi ne-am luat. Foştii mei socri însă nu m-au vrut, că eram săracă. Atunci, ca să nu îngreunez situaţia părinţilor mei, am luat fetiţa, m-am urcat în tren şi am venit la Cerchezu, unde aveam o soră“, povesteşte femeia. De tatăl copilului a aflat mai târziu că a murit într-un accident rutier.

Dar problemele au început să apară şi atunci Mihaela a decis să plece în Italia ca să-şi scape familia de sărăcie. Între timp, tatăl copilului i-a dat în judecată pentru custodia celui mic şi a avut câştig de cauză. „Nu mi-am mai văzut nepotul de patru ani, că nu mai am voie“, plânge femeia.

O vreme, Mihaela i-a trimis bani, diverse sume în euro, pentru copilul ei, după care, nimic. Mama sa s-a dus inclusiv în Italia s-o caute. A lipit poze pe stâlpi şi a întrebat în stânga şi în dreapta. Nimeni nu ştia de fata ei. Parcă intrase în pământ.

„Acum, când am aflat că este în viaţă, mi s-a făcut rău când am aflat cum a fost ţinută şi că i-a dat să mănânce din gunoaie“, plânge femeia.

„M-am ţinut de fetele din 2 Mai cu care a plecat în Italia să-mi zică unde este fata mea, dar nu au vrut să-mi spună nimic. Nu mai credeam nimic. Mă gândeam că va veni, că o mai trece un an, doi... Am fost la biserici, am făcut colive şi am dat pomelnice, mă rugam la Dumnezeu să vină fata mea acasă. Unii îmi spuneau: «Fata ta e moartă, are un cap de cenuşă», dar eu niciodată nu mi-am pierdut speranţa că într-o zi va veni“, mărturiseşte mama Mihaelei.