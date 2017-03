Primăvara astronomică, întâmpinată de tătarii din Dobrogea prin serbarea de Nawrez - adică Anul Nou în persană

Specialiştii de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu“ explică succint ce înseamnă venirea primăverii astronomice, aşa-numitul echinocţiu de primăvară. „După Mărţişor, Babe şi Moşi, după Zăpada mieilor, când calendaristic deja am păşit în anotimpul primăverii deşi luna martie se dovedeşte a fi destul de capricioasă, ne apropiem de momentul echinocţiului de primăvară, ce marchează începutul primăverii astronomice. El se produce în jurul datei de 20 martie, când longitudinea astronomică a acestuia revine la valoarea de 0 grade“, spun astronomii.

La tătari, momentul poartă numele de „Nawrez“, de la nev (nou) şi ruz (an) în limba persană, însemnând deci „Anul Nou“.

„Sărbătorit an de an, Nawrez-ul vine odată cu noul an astrologic şi zodiacal, momentul echinocţiului de primăvară. Este o sărbătoare foarte veche a lumii tătare, în care se celebrează Anul Nou şi sosirea primăverii. Femeile pregătesc casa şi curtea în întâmpinarea Nawrez-ului şi gătesc diferite mâncăruri tradiţionale. Se vopsesc ouă, existând şi o vorbă precum că până nu cade coaja de ou pe jos nu vine primăvara. Bărbaţii merg la geamie rugându-se pentru un an îmbelşugat, iar la întoarcere, prin faptul că aduceau vestea acasă, <oficializau> sosirea primăverii. Copiii merg la colindat vecinii şi rudele împodobind o creangă de copac înverzită cu flori de primăvară. Fiecare dintre cei colindaţi adaugă la acel steag o creangă înmugurită, diferite obiecte precum batiste, marame, batice, şi le dăruiesc copiilor ouă vopsite, fructe, dulciuri ori bani“, detaliază Meryem Mambet, copreşedinta Asociaţiei Saladin Agiacai, organizator al evenimentului alături de Centrul Cultural Yunus Emre Constanţa, Laboratorul de cercetări româno-turc Universitatea Ovidius şi Magazinul ReCreativ.

Sursa foto Facebook Membulat Ghiulgean

Iar duminică, 19 martie, mame şi copii din comunitatea tătară s-au adunat la Centrul Cultural Yunus Emre (de pe strada Mihai Eminescu nr. 2) pentru a celebra Nawrez Bayrami - sărbătoarea Anului Nou. Femeile au trecut în revistă obiceiurile de primăvară ale diferitelor popoare şi au cântat melodii tătăreşti, copiii au împodobit ramuri de copac în stil tradiţional, o fetiţă a cântat colindul de Nawrez, iar altă fetiţă de 6 ani şi profesoara ei au cântat la vioară „Odă Bucuriei“.

Coordonatorul festivităţii a fost Aimer Bolat (Aymer Art), invitaţi speciali au fost prof. Melek Fetisleam şi prof. Narciz Amza, iar gazde au fost Meryem Mambet şi Denis Ibadula, preşedintele Asociaţiei Saladin Agiacai. La final, publicista Leila Kerim Wilson a dat autografe pe albumul său literar gastronomic tătăresc, lansat de curând în ediţie bilingvă, apoi s-a gustat din delicatesele specific orientale.

„Acest frumos obicei tătăresc trebuie conservat, iar noi îl menţinem viu în sânul comunităţii noastre prin aceste festivităţi la care participă nu doar tătari, ci şi alte naţionalităţi - cum este tradiţia în Dobrogea“, a declarat prof. Denis Ibadula.

La eveniment au fost prezenţi soţia consulului general al Republicii Turcia la Constanţa şi Aledin Amet, secretarul de stat la Departamentul Guvernamental pentru Relaţii Interetnice, primul musulman din minoritatea tătară care ocupă această funcţie.



Narciz Amza, Aimer Bolat, soţia consulului, Denis Ibadula, Meryem Mambet Sursa foto Facebook Narciz Amza

