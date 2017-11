O nouă rasă de oi se va omologa în România. „Prolific”, oaia creată în 30 de ani de cercetare

Proiectul a început încă din 1988 când specialiştii au creat o nouă rasă de oi prin încrucişarea altor patru rase: Merinos de Palas, Romanov, Landrace Finlandez şi Border Leincester.



„Din 1988 am început crearea acestei rase. Au fost încrucişări succesive din care au rezultat mai mulţi produşi care au trebuit urmăriţi fiecare în parte, ani la rând. Este vorba de 6 generaţii, iar o generaţie la oaie ţine cam 3-4 ani”, ne explică directorul general al Institutului de Cercetare Palas, Radu Răducu.



„Prolific” nu este o rasă specializată pentru carne, dar sub aspectul proporţiei carne/oase este superioară raselor româneşti, obţinându-se o cantitate mai mare de carne cu 25 % . De exemplu, un berbec de 8 luni cântăreşte aproximativ 50 de kilograme. De asemenea, noua rasă de oi are o fibră mai fină, un gust plăcut, departe de gustul clasic al cărnii de oaie, şi, cel mai important, nu are multă grăsime.



Radu Răducu a explicat pentru „Adevărul” că, „în comparaţie cu rasele tradiţionale de oi care au o prolificitate de 105 %, adică la 100 de oi se obţin 105 miei, „Prolific” are un randament de 160-170%, adică la 100 de oi se obţin până la 170 de miei. Are o capacitate de alăptare foarte bună şi poate să ducă până la înţărcare toţi mieii care se obţin”.



Ţinând cont de aşteptările crescătorilor de ovine, specialiştii institutului spun că „Prolific” va putea fi încrucişată cu rase specializate pentru carne cu un dublu efect: se obţin carcase de calitate superioară, dar şi un număr mai mare de miei.



Deocamdată, rasa „Prolific” se află în curs de omologare. „Omologarea este o documentaţie foarte laborioasă, trebuie interpretat statistic multe date. În 6 generaţii sunt 1.800 de capete şi trebuie să le facem calculele parametrilor genetici. Este o muncă de durată. Omologarea se face de către o comisie de specialişti din cadrul Comisiei Naţionale de Ameliorare în Zootehnie”, adaugă directorul general Radu Răducu.



La Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas s-au mai omologat în anul 2010 rasa de lapte Palas şi în anul 2012 rasa de carne Palas. „Suntem singurul Institut din România care a mai omologat rase de ovine după anul 1962 când a fost omologată rasa Merinos de Palas”, conchide directorul.

