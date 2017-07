Neversea: peste 150.000 de fani dansează şi cântă trei zile şi trei nopţi pe plajă alături de Tiesto, Fatboy Slim şi Dua Lipa

Toate concertele au fost la superlativ, iar plaja Modern din Constanţa a devenit un fel de oraş în oraş, cu şapte scene, zone de divertisment şi animaţii, practic toate ingredientele unui eveniment reuşit.

Vineri, în prima zi a Neversea, a fost totuşi şi un punct negativ: toţi cei care trebuia să schimbe biletele cu brăţări de acces au stat la cozi uriaşe, unde au avut de aşteptat în medie două ore, asta pentru că a fost o singură zonă de acces, cu prea puţini angajaţi care să preschimbe biletele.

Au fost şi cazuri de spectatori care, deşi primiseră brăţări, s-au trezit că acestea nu merg la porţile de acces şi că trebuie să facă alt drum la corturile organizatorilor pentru remedierea problemelor.



DJ-ul olandez Sam Feldt: ”Un festival uimitor”



Odată depăşit hopul accesului, toate problemele au dispărut. Şi asta deoarece concertele au fost fără excepţie la superlativ, cu vedete care au făcut spectacol, cu efecte speciale şi jocuri de lumini demne de un mare festival şi cu zeci şi zeci de mii de fani care au dansat, au cântat şi s-au bucurat de Neversea până dimineaţa în zori în fiecare dintre cele trei zile ale festivalului.



O primă surpriză plăcută a fost în prima seară DJ-ul olandez Sam Feldt, care la doar 23 de ani are o cotă internaţională spectaculoasă. Sam Feldt a mixat timp de o oră în faţa a peste 50.000 de fani, iar la scurt timp după concert şi-a arătat încântarea faţă de ce a văzut şi pe pagina personală de Facebook: ”Neversea este un festival uimitor. De abia aştept să vin în această ţară frumoasă”.

DJ-ul belgian Lost Frequencies, una dintre marile surprize plăcute FOTO: Neversea





Şi tot în prima seară, un show de neuitat a făcut şi DJ-ul belgian Felix de Laet, cunoscut sub numele de scenă Lost Frequencies şi al cărui hit Are You With Me a strâns peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. De asemenea, legendarul Tiesto a mixat nu mai puţin de două ore şi jumătate, până la patru dimineaţa, în faţa unei audienţe cu o energie inepuizabilă.

La 54 de ani, Fatboy Slim a susţinut cel mai spectaculos show de la Neversea





Nici a doua seară de la Neversea nu a înşelat aşteptările zecilor de mii de fani din România, S.U.A., Franţa, Belgia, Israel, Mexic, Albania, Rusia sau Germania. Iar după ce Delia a susţinut un concert foarte colorat şi la propriu şi la figurat, a urmat unul dintre cele mai interesante concerte de la Neversea. Britanicii de la Years&Years au susţinut un show mult gustat de fani, cu un sound foarte interesant şi plăcut, îmbinând elemente de electropop, R&B and house-ul anilor 1990. Trebuie spus că, deşi a fost înfiinţată în urmă cu doar şapte ani, Years&Years are deja mai multe premii de top la activ, inclusiv prestigiosul Sunet al Anului acordat în 2015 de către BBC.

Peste 50.000 de fani au fost la show-ul de două ore şi jumătate al lui Tiesto FOTO: Denis Grigorescu





Cel mai spectaculos show din a doua seară de Neversea şi probabil din tot festivalul a fost susţinut de legendarul DJ britanic Fatboy Slim, care la 54 de ani a arătat că are o vitalitate şi o bucurie a show-ului rar văzute. Concertul Fatboy Slim a fost şi cel care a strâns cei mai mulţi spectatori, peste 60.000. Şi ultima seară de la Neversea aduce pe scenă vedete precum Dua Lipa sau Jason Derulo.

”Mi-aş fi dorit ca festivalul să ţină o lună”

Fanii au dansat până dimineaţa FOTO: Denis Grigorescu

Impresiile fanilor de la Neversea au fost şi ele speciale. ”M-am simţit atât de bine aici, încât mi-aş fi dorit ca festivalul să ţină o lună. Am stat de fiecare dată până dimineaţa şi nu am simţit nicio oboseală. Concertele şi atmosfera m-au energizat”, ne-a declarat Sarah Johnson, o turistă americană de 34 de ani.

Legat de organizare, aici au fost multe părţi pozitive, de la faptul că au fost multe chioşcuri pentru vânzarea diferitelor produse-fapt ce a dus la evitarea aglomeraţiei-şi multe puncte de încărcare cu bani pentru brăţările de acces. Ca preţuri, un tricou cu sigla Neversea costa 60 de lei, un prosop 100 lei. O bere sau un suc au costat 9 lei, un energizant-12 lei, iar un cocktail, între 21 şi 23 lei.