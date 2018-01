FOTO Colecţionarul de maşini de epocă: are Fordul lui Birlic şi Dacia lui Ceauşescu

Nici el nu-şi explică de ce, în copilărie, a început să colecţioneze maşinuţe – nimeni din familie nu avea un astfel de hobby. „Toată lumea mă întreba: ce vrei să te faci când vei fi mare? Întotdeauna răspundeam că eu voi fabrica maşini. Acesta era visul meu. Acum le restaurez, le refac. Oarecum, visul s-a împlinit“, îşi începe povestea Dumitru Chirea.



Prima maşină din viaţa lui a fost un Opel Ascona, model 1984, primit din partea părinţilor, la vârsta de 18 ani. Nimic nu prevestea la acea vreme că tânărul Dumitru va deveni un împătimit al maşinilor vechi: „Avea cutie de viteze automată. Era o maşină pe care o avusese fratele meu şi a lăsat-o în familie. Pe ea am învăţat mecanică. Se strica tot timpul“. Următoarea maşină a fost un Hyundai Coupe nou, primit de la mama lui pentru că a intrat la Facultatea de Electronică. De fapt, alegerea facultăţii nu a fost deloc o treabă uşoară, studentul şi-ar fi dorit să urmeze cursuri în domeniul auto, dar a cedat la insistenţa părinţilor care aveau o afacere cu electrocasnice.



Imediat după începerea facultăţii, Dumitru Chirea a intrat asociat în singura firmă care se ocupa de vânzarea maşinilor second-hand în Constanţa. „La 19 ani, m-am asociat cu proprietarii unicului parc auto din Constanţa de la vremea respectivă. Cumpărând şi vânzând autoturisme am început să învăţ să fac diferenţa între ele. După numai un an mi-am schimbat maşina cu un BMW seria 3 rulat, care era mai bun ca maşina mea nouă. Din acel moment nu mi-am mai cumpărat niciodată o maşină nouă.“





Aşa a ajuns ca în scurt timp să-şi dezvolte propria afacere cu maşini second-hand. S-a axat pe maşini de lux şi maşini sport cu motoare de la 4.000 de cmc în sus. „Aproape toată România apela la mine, pentru că nimeni nu cumpăra asemenea maşini. Odată cu venirea crizei economice acea piaţă a murit, pur şi simplu“.



CADILLAC COUPE DEVILLE 1959, PRIMA IUBIRE



Dumitru Chirea a cumpărat prima maşină retro în anul 2008. Însă, acest moment nu reprezintă pentru el o amintire tocmai plăcută. „Am luat o Volga din 1967 de la un preot din Târgovişte. Părintele m-a păcălit că maşina-i funcţională şi merge, însă frânele prindeau doar pe o parte, motorul abia mergea, avea o fisură şi la blocul motor. Fiind prima maşină nu mă pricepeam. Românul adaptează, nu foloseşte piese originale“. Acesta este unul dintre motivele pentru care Dumitru preferă acum să cumpere maşini din străinătate.





Povestea pasiunii sale pentru automobile retro începe, propriu-zis, în 2009 când un prieten din Bucureşti l-a rugat să participe cu maşina lui la o expoziţie în Mamaia Exotic Car Show. Era vorba despre un Cadillac Coupe DeVille, model 1959. „Conducând maşina pe autostradă, mi-am dat seama că trebuie să fac asta. Din acel moment, s-a dezvoltat microbul acesta al pasiunii pentru maşini vechi. În două săptămâni am cumpărat eu Cadillacul de la el. Este maşina pe care nu aş vinde-o niciodată. Este din 1959, model unicat. Sunt foarte puţine maşini ca aceasta în lume. Este perfect funcţională“, explică Dumitru. Într-adevăr, în 1959, în SUA s-au realizat modele unice de autoturisme, astfel că deţinerea unei maşini americane din ’59 este o mare mândrie în rândul colecţionarilor.



Drumul de la Bucureşti la Constanţa a fost pentru Dumitru Chirea o experienţă extraordinară, unică, pe care şi-o reaminteşte de fiecare dată cu multă plăcere. „Când am venit cu Cadillacul pe autostradă, fiecare maşină care a trecut pe lângă mine mă claxona. M-am simţit foarte bine. În benzinărie, un domn dintr-un Bentley a venit la mine şi a ţinut să alimenteze cu mâna lui Cadillacul.“

Fiind criză economică, iar segmentul maşinilor de lux sau sport nemaiavând căutare, Dumitru Chirea a început, la numai 25 de ani, să cumpere automobile retro. Aici a simţit că este un segment în care concurenţa era foarte mică, o afacere de nişă. „În câţiva ani aveam 30-40 de maşini retro. Acum am aproximativ 70 de maşini retro, majoritatea sunt în perfectă stare de funcţionare. Am plecat de la maşinile americane, pe asta m-am axat. Americane am vreo 15, în Constanţa sunt vreo 20 de maşini americane în total. În afară de Cadillacul Coupe DeVille, restul maşinilor sunt de vânzare, dacă preţul este corect. La rândul meu, cumpăr altele, descopăr alte modele, le învăţ“, mărturiseşte Dumitru Chirea.



MAŞINA LUI BIRLIC, ABANDONATĂ ÎNTR-O CURTE



Proiectul său cel mai important din acest moment este să-i redea măreţia maşinii lui Grigore Vasiliu Birlic, un Ford Sedan 1956, la care lucrează de zor. „Maşina a fost a marelui actor, am toate documentele doveditoare că a aparţinut acestuia. Când am cumpărat-o, nu era funcţională, motorul nu pornea. Era într-o curte în Bucureşti, abandonată“, spune Dumitru Chirea, care adaugă că anul viitor automobilul va fi funcţional şi scos pe străzile Constanţei. Alături de Cadillac, maşina lui Birlic va intra în colecţia sa de suflet.





„Maşina a intrat în restaurare de un an. Am înlocuit podelele, pragurile şi alte părţi. Folosesc numai piese originale, comandate din America. Maşina este trasă în fuller, mai trebuie vopsită în două culori, alb şi roşu. După vopsire urmează echiparea cu accesorii. La retro parada primăverii o veţi vedea pe stradă“, spune Chirea.





Grigore Vasiliu Birlic a vândut în 1964 Fordul Sedan cumpărat în 1959, o maşină în 6 cilindri, având o capacitate cilindrică de 3250 cmc, cu suma de 55.000 de lei, către o persoană din Brăila. Actul de vânzare al autoturismului, cu semnătura originală a lui Birlic, este acum în posesia constănţeanului, care ni-l arată cu mare plăcere. Dar povestea maşinii continuă: noul proprietar a îngropat-o în pământ de frica autorităţilor, autoturismul fiind dezgropat abia după 1989. Scos la lumină, Fordul Sedan trece prin mâna mai multor persoane, starea caroseriei, dar şi a celorlalte componente degradându-se.

Tot în colecţia lui Dumitru Chirea se află şi o Dacia 1410 limuzină, un model modificat cu opt locuri, construită în 1988. „S-au fabricat doar şase exemplare. Maşina a fost făcută pentru Ceauşescu. Am înţeles că ar mai fi una singură în România. Nu ştiu dacă a apucat familia Ceauşescu să meargă cu ea vreodată, deoarece a venit Revoluţia“, explică proprietarul care la anul va face toate demersurile ca maşina să primească atestatul de autoturism istoric.

FORDUL FURGON DIN 1929, VEDETĂ ÎN FILME



Maşinile lui Dumitru Chirea sunt solicitate destul de des pentru filme artistice, documentare, videoclipuri sau sunt închiriate pentru diferite evenimente. De exemplu, Fordul A Furgon, model 1929, a fost folosit în filmările realizate la Bucureşti de cei de la Discovery. În filmul documentar „Harley and the Davidsons“, maşina a fost folosită pentru a transporta celebrele motociclete. De altfel, Fordul Furgon este cea mai veche maşină din colecţia constănţeanului.





Tot o maşină americană, un Mercury, din colecţia lui Dumitru Chirea a folosit şi Channing Tatum, producătorul filmului „Iron Fisting“, în care joacă Florin Piersic Junior şi Corneliu Ulici. Filmul spune povestea a doi poliţişti români în perioada anilor 1980. Maşina a fost folosită pentru cadrele în care personajul care interpreta rolul ambasadorului SUA se deplasa cu un automobil.



Ce înseamnă o maşină retro



Pentru ca o maşină să fie declarată istorică (retro), aceasta trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. În primul rând, spune Dumitru Chirea, maşina trebuie să aibă 30 de ani vechime de la data fabricării: „Ea trebuie să fie originală şi să corespundă 100%, adică toate piesele ei să fie originale şi să nu fie modificate. Apoi, se face un dosar la Clubul Retromobil, iar o comisie verifică maşina. Dosarul este trimis la Bucureşti unde o altă comisie Retromobil decide dacă se atestă sau nu ca vehicul istoric“.



După primirea atestatului, proprietarul merge la Registrul Auto Român (RAR) şi, în baza atestatului, cei de acolo verifică maşina. Dacă totul este în regulă, se atestă pe cartea de identitate a maşinii că este istorică.



O maşină certificată ca fiind istorică este scutită de impozit şi rovinietă şi are un regim special pentru RCA. „Dacă eşti membru de cel puţin şase luni al unui club Retromobil plăteşti 60 de lei pentru şase luni sau 100 de lei pe an“, explică Dumitru Chirea.



MAŞINILE RETRO, O PASIUNE SCUMPĂ

„Este o pasiune scumpă. Dar fiecare îşi poate lua o maşină retro pe măsura bugetului. Cu 3.000-4.000 de euro îţi poţi lua un autoturism vechi, nu trebuie să te gândeşti că-ţi trebuie 15.000 de euro pentru o astfel de achiziţie. Mă limitez la ceea ce pot să cumpăr. Văd tot timpul maşini pe care nu mi le pot permite. În plus, au apărut mulţi pasionaţi care-şi restaurează singuri maşinile. Bineînţeles că pun şi eu mâna la reparaţii sau restaurări. Asta e pasiunea. Dacă nu te murdăreşti puţin, ai degeaba maşină retro“, explică Dumitru Chirea. Cu toate acestea, preferă să nu spună sumele exacte ale unor maşini, deoarece piaţa este în continuă schimbare.

În România se poate vorbi despre o piaţă a maşinilor retro, dar colecţionarul ne asigură că este una mică în care investesc cei pasionaţi de maşini vechi, care au ceva bani puşi deoparte şi care vor să iasă cu ele la diferite evenimente. Pentru a achiziţiona automobile istorice, el caută pe pieţe străine, participă la licitaţii internaţionale, forumuri de maşini retro sau, pur şi simplu, oamenii îl caută să-i facă oferte.



Dacă în 2009 la Mamaia se organiza singurul eveniment de retromobil, acum sunt aproape 100 de evenimente dedicate acestor maşini: expoziţii, circuite, raliuri, concursuri. Este un bun prilej ca cei care colecţionează automobile istorice să se cunoască între ei, să schimbe opinii, sa pună la cale tranzacţii sau să-şi admire reciproc maşinile. Dar, nu numai proprietarii acestora sunt încântaţi, ci şi spectatorii.



„Toată lumea se bucură, de la copii până la oamenii în vârstă. Cei în vârstă se bucură că văd maşini care erau pe stradă pe vremea lor, iar copiii se bucură că văd altceva decât văd zilnic pe şosele“, spune Dumitru Chirea.

