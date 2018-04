Ferudin, un tânăr adoptat în SUA, îşi caută mama biologică în Constanţa

Pe pagina de Facebook „ Copiii niciodată uitaţi ai României “, un strigăt de ajutor vine din partea unui tânăr care îşi caută cu disperaPre mama. Iată postarea sa: „Numele meu românesc a fost CADÎR FERUDIN. M-am născut în Constanţa, la data de 26 februarie 1997. Până în februarie 1998 am fost internat în secţia de Recuperare Pediatrică a Spitalului din Constanţa, după care am fost transferat în Spitalul Clinic ‘’Gheorghe Marinescu’’ din Bucureşti de unde am fost adoptat în S.U.A.