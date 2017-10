Cum sancţionează ciobanul Ghiţă „Alege Oaia!“, campania ministrului Petre Daea: „Ar trebui să avem abatoare la maximum 20-30 de kilometri distanţă“

În luna mai 2017, ministrul Agriculturii, Petre Daea declara că oaia este ca „o statuie vie”. „Uitaţi-vă dumneavoastră în orice parte a ţării cât de frumos este acest animal pe păşunile verzi ale ţarii româneşti. Lângă oaie găseşti o frunză, lângă frunză nu poţi să găseşti o oaie“, a completat ministrul ideea ca oaia să devină brand naţional, înlocuind frunza.



Sorin Psatta, specialist în publicitate, spune că această campanie „a atins instantaneu o notorietate pe care şi-ar fi dorit-o orice client pe lumea aceasta. Poate nu în felul acesta obţinută, dar în mod cert e notorie. Depinde de ce paşi şi-au mai propus să urmeze”.



Lipsa unei analize, a unor studii de piaţă făcute înainte de a lansa în spaţiul public o campanie de genul acesta poate duce în derizoriu seriozitatea ideii.



„Orice campanie este bună şi are un sens în măsura în care există un client serios în spatele ei. Aşa, şi eu pot să lansez o petiţie să mâncăm puişori de baltă, iar broaşte cred că sunt la fel de multe ca oi în ţara asta. Să spunem că aşa, ca prin minune, românul este vrăjit şi de mâine dă buluc în magazine şi cumpără toată carne de oaie de acolo. Cred că o să avem probleme cu aprovizionarea cu carne de oaie”.



Cert este că, adaugă Sorin Psatta, „carnea de oaie nu este atât de populară ca porcul, vita sau puiul. Ai un istoric gastronomic, fără să am cercetări la bază, dar bunul simţ îmi spune că ordinea cărnurilor consumate de români sunt porcul, puiul, vita şi după aceea vine oaia”.

Antonio Momoc, profesor universitar, specialist în marketing şi PR politic, susţine că Daea încearcă să deturneze atenţia de la iniţiativa anterioară de a transforma oaia în simbol naţional. „Ministrul Daea a propus iniţial să transformăm oaia într-un simbol naţional, într-un brand de ţară şi astfel înlocuia frunza din brandul turistic. Campania <<Alege Oaia!>> vrea să facă uitată respectiva propunere care a fost ironizata pe toate canalele. Acum invocă o nevoie de bază - nevoia de hrană - unde exista mai puţină sensibilitate versus simbolurile naţionale - oaia ca brand de ţară - pe care o propunea anterior. Mai mult targetul iniţial era mult mai larg, de nivel naţional. Acum publicul e mult mai restrâns, mai nişat şi mai bine ţintit. Pe crescătorii de ovine cu siguranţă îi ajută”.



Cu toate astea, profesorul nu crede că o parte din publicul urban-marile oraşe-„care nu a uitat sau acum i se reaminteşte de propunerea iniţială cu brandul de ţară oaia, va primi cu aceeaşi reticenţă şi campania <<Alege Oaia!>>”.



Crescătorii de ovine declară, în schimb, că o asemenea campanie este binevenită. Poate aşa, zic oierii, românii vor redescoperii obiceiul consumului de carne de oaie.



Gheorghe Dănuleţiu, cunoscut de toată lumea ca Ciobanul Ghiţă, a comentat pentru „Adevărul“ campania ministerială: „Este o idee foarte bună pentru noi, pentru oieri. Ţara Românească este legată de oierit, prin tradiţie. Faţă de produsele care se găsesc în carmangeriile din supermarket, carnea de oaie este cu mult mai bună. E o carne mult mai sănătoasă, mai ales în cazul oilor crescute natural. Carnea are un gust dulceag, nu se poate compara cu porcul crescut cu fel de fel de concentrate. Românii nu mai consumă carne de oaie deoarece oaia nu a mai fost promovată de nimeni. Nu mai sunt decât câteva abatoare la noi în ţară unde se pot tăia animalele, omul nu mai are de unde să-şi cumpere un miel sau carne de oaie în afară de perioada de Paşti”.



Ciobanul Ghiţă spune însă că, în clipa de faţă, oierii sunt la mâna intermediarilor, din cauza abatoarelor de proximitate care ar putea fi folosite de crescătorii de oi pentru sacrificarea şi apoi punerea în circuitul comercial al acestei cărni. „Ar trebui să avem abatoare maxim la 20-30 de kilometri distanţă ca să avem unde duce animalele să le sacrificăm, să le putem vinde legal. De multe ori ceea ce facem trebuie să facem ilegal pentru că ar trebui să merg 200 de kilometri de aici ca să tai o oaie. Aşa s-a ajuns ca oamenii să nu mai cunoască gustul acestei cărni”.



Şi preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine din Dobrogea, Iancu Polifronie, se declară de acord cu o asemenea iniţiativă a Ministerului Agriculturii. „La noi în România, oaia se consumă de două ori pe an şi atunci consumul a început să scadă treptat: de Paşti şi toamna când se face pastramă. În rest, consumăm tot felul de cărnuri din import care cine ştie cât timp au făcut pe drum şi nu consumăm o carne naturală, o carne produsă la noi în ţară şi care are multe calităţi”.



Campania de informare şi promovare a consumului de carne de oaie denumită “Alege Oaia!” a fost lansată joi, 26 octombrie, de ministrul Agriculturii, Petre Daea, în cadrul târgului INDAGRA 2017. „Am făcut acest lucru pentru crescătorii de ovine şi din respect pentru munca pe care o desfăşoară în locuri în care unii n-au ajuns nici măcar cu dorinţa de a ajunge acolo", a declarat ministrul.



“Alege Oaia!” este o campanie de conştientizare a consumatorilor cu scopul de a manifesta mai mult interes pentru carnea de oaie şi preparatele din carne de oaie. Ea se va desfăşura la nivel naţional pe o durată de trei luni.



Conform Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în luna iunie 2017, în România erau peste 13,7 milioane de capete de ovine, iar consumul pe cap de locuitor era de 2,6 kilograme în anul 2016.

