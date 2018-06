VIDEO Katia, fetiţa de 12 ani din Cluj care a câştigat Next Star, şi-a lansat prima piesă

„Este o poveste imaginară despre mine, deoarece la cei 12 ani ai mei nu am ajuns încă la momentul trăirii unei poveşti de dragoste. Mesajul pe care vreau să îl transmit prin această piesă adolescenţilor şi tinerilor, în general, este că există fericire chiar şi când ai fost părăsit şi că îţi va fi bine, indiferent de modul în care se încheie o poveste de iubire”, povesteşte Katia.

Pe scenă de la 3 ani

Katia Cărbune cântă pe scena de la 3 ani. La una dintre serbările de Crăciun a cântat un colind în limba franceză în faţă a peste 200 de oameni care au amuţit. La 6 ani a câştigat locul 3 la primul concurs de talente organizat la şcoala la care învaţă în Cluj, unde a cântat o piesă în spaniolă învăţată de pe YouTube. Trei ani la rând a participat la concursurile de voce organizate în şcoală. La ultimul, în 2014, a cântat o piesă compusă de ea, My heart is breathing you, cu care a câştigat premiul cel mare, School Idol.

Acum patru ani, Katia şi-a convins parinţii să ia lecţii de canto şi de pian. “Se plictisea acasă, căci noi eram la cumpărături, şi a zis să se joace la pian. Când am venit acasă, a zis:< Hai să vă cânt ceva!>. Eu am crezut că e o melodie de la One Direction, preferaţii ei de la acel moment. Când mi-a spus că melodia este compusă de ea şi mie mi-a fost greu să cred. Apoi, am găsit pe telefon mai multe bucăţi de melodii compuse de ea şi am înţeles că se juca în felul ăsta de ceva vreme”, povesteşte mama Katiei, Delia Cărbune.

Lucrează cu HaHaHa Production

Munca la studiourile HaHaHa Production a început-o anul trecut. Şerban Cazan, unul dintre cei mai importanţi producători muzicali, este impresionat de Katia: „Experienţa de studio cu Katia a fost una uimitoare pentru mine. Când lucrezi cu un copil de 12 ani în studio şi ai constant senzaţia că lucrezi cu un om care face chestia asta de cel putin 20 de ani e clar că e ceva geniu la mijloc. O compozitoare super talentată şi inspirată, deschisă tot timpul la idei noi, sound-uri noi, o voce incredibilă la doar 12 ani şi, probabil, cea mai interesantă experienţă a mea din studio din ultimii 10 ani.”

Without Me este compusă de Katia şi Serban Cazan, iar textul este scris de Katia.

Mai multe informaţii despre Katia: https://www.facebook.com/KatiaCarbune/

HaHaHa Production este unul dintre cele mai influente label-uri independente din România şi, totodată, un brand important pe piaţa muzicală internaţională. Astăzi, cel puţin 25 % din Top 100 cele mai populare piese româneşti poartă semnătura HaHaHa Production. Smiley, Feli, Sore, Cabron sunt doar cateva nume din portofoliul casei de productie.