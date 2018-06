VIDEO Imagini şocante într-un club din Cluj. Tineri filmaţi în timp ce tăbară cu sălbăticie pe un client al localului

Scandalul a avut loc într-un club de pe strada Tipografiei din Cluj, în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit stiridecluj.ro . Pe imaginile surprinse de camera video se vede cum bătăuşii intră în club, iar unul dintre ei se duce direct spre Răzvan Cubleşan şi fără nicio altă atenţionare atacă direct. Cum Cubleşan a reuşit, într-o primă fază, să se apere cu succes, ceilalţi membri ai grupului au intervenit în conflict, moment în care a urmat o ploaie de pumni şi de picioare, iar unul dintre atacatori l-a lovit cu o sticlă.





Bătaie într-un club clujean. 9 tineri au atacat din senin un bărbat



„Unul dintre ei m-a lovit cu o sticlă. M-am apărat şi mi-a tăiat tendoanele de la mâna dreaptă. Am ajuns la spital şi am fost operat. Am primit 30 de zile de îngrijiri medicale. Mă voi duce la Poliţie şi voi face plângere penală împotriva celor 9. M-au atacat la laşii, fără să le fac nimic. Când au văzut că l-am făcut KO pe liderul lor au sărit toţi pe mine. Nu mă voi lăsa şi le voi face plângere penală”, a povestit Cubleşan (foto, jos).

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj (IPJ Cluj) spun că nu a fost înregistrată până în prezent nicio plângere în acest sens. „Deocamdată nu avem înregistrată nicio plângere, dar speţa e în atenţia noastră, ne-am autosesizat, iar în prezent se fac verificări pentru indentificarea persoanele implicate în conflict”, a declarat Carmen Jucan, purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, pentru „Adevărul”.