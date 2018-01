VIDEO Boc s-a certat cu un parlamentar în legătură cu dosarul Lucan. „Am plătit serviciile medicale, dar nu am păstrat chitanţa. Sunteţi o morişcă“

Emil Boc, invitat vineri, 5 ianuarie, la emisiunea „Dimineţi în realitate” pe postul de radio „Realitatea FM”, a explicat legăturile pe care le-a avut cu medicul Mihai Lucan. Primarul Clujul s-a enervat pe parlamentarul PSD Horia Nasra, care i-a cerut să explice de ce a sprijini Institutul de Transplant, în condiţiile în care se „în Cluj toată lumea ştia că acolo se întâmplau lucruri mai puţin morale”.

„Dumneavoastră sunteţi o morişcă”, i-a spus edilul deputatului, acuzându-l că nu a făcut nimic când Clujul a pierdut 28 de milioane de euro prin noul buget. Discuţia între moderatorii emisiunii şi Emil Boc a început cu cazul Lucan, aceştia întrebându-l despre audierea lui ca martor în dosar. „Dacă voi fi citat cu mare plăcere mă voi duce, dar ieri nu am primit nicio citaţie aşa cum s-a vehiculat pe mass-media. Probabil va sosi pe săptămâna viitoare”, a răspuns edilul.

„Contractul de asociere s-a încheiat înainte ca eu să fiu primar”

Legat de acuzaţiile potrivit cărora „Lukmed s-a extins datorită dumneavoastră”, Boc a susţinut: „Contractul de asociere s-a încheiat în 2004 pe 31 mai, înainte ca eu să fiu primar. Era domnul Funar primar atunci. Atunci s-a încheiat prin Hotărâre de Consiliu Local asocierea dintre Lukmed şi primărie, prin care Primăria punea la dispoziţie 1.000 de metri pătraţi cu o taxă de 70.000 euro şi o durată de asociere de 45 ani, în vederea realizării unei clinici performante. Decizia Primăriei, după părerea mea, era corectă. Era anul 2004, nu prea ne căuta nimeni pe la Cluj în acea vreme. Nu comparaţi 2004 cu ce e acuma. Erau 2-3 investitori care băteau la uşile Clujului. Cred că politica primăriei de a încuraja construcţia unor clinici e bună. Atunci s-a dat teren şi pentru clinica de arşi dacă îmi amintesc bine.”

„Profesorul Lucan are faimă internă şi internaţională recunoscută”

Edilul a arătat că „Primăria a propus o sumă mai mare ca taxă de asociere, iar Consiliul Local a propus o sumă mai mică pentru a da Clujului şansa să aibă o clinică performantă. Ne place, nu ne place, profesorul Lucan are faimă internă şi internaţională recunoscută”.



Boc a mai precizat că după votarea asocierii, abia în 2006, a ajuns la el alte proiecte de hotărâre legat de Lukmed: „În hotărârea din 2004 nu se preciza când să se plătească suma, aşa că s-a venit cu o hotărâre de Consiliu Local prin care s-au detaliat modalităţile de plată. Apoi, s-a cerut dreptul de a se asocia cu alţi parteneri pentru că investiţia era prea mare. Consiliul Local a analizat şi a întors pe toate faţetele Hotărârile făcute pe baza cererilor Lukmed. Fond problemei a pornit însă din 2004. La fel cum au beneficiat şi alţii, şi domnul Lucan a beneficiat de contract de asociere cu Primăria”.

A plătit intervenţia la Lukmed, dar nu mai are chitanţa

Legat de tratamentul preferenţial de care ar fi beneficiat Emil Boc din partea medicului Mihai Lucan, primarul a precizat: „A fost acum 12 ani. Prima intervenţie s-a făcut în 2006, când am ajuns de urgenţă la Institut cu o colică renală acută. Am suferit o intervenţie de urgenţă la spitalul de stat care s-a plătit prin Casa de Asigurări de Sănătate. Ultima intervenţie s-a făcut în 2015 la Lukmed. Nu a fost intervenţie cu bisturiul, nu am fost operat propriu-zis, pentru că pietrele tot aici le am. A fost o procedură care a ameliorat începutul de criză. Am plătit 1.500 de lei la clinica privată. Nu m-am gândit că trebuie să ţin chitanţele, cui îi trece prin cap să ţină chitanţele”.

„Am respins cererea de cumpărare a terenului”

Boc a mai spus că Primăria a alocat 20 de milioane de euro pentru singurul spital aflat în administrare – Clujana.

El a precizat că în 2013 a respins cererea de cumpărare a terenului care a venit din partea Lukmed: „Legea prevede că poţi cumpăra terenul şi ni s-a oferit circa 100 de euro pe metru pătrat. Am cerut contra-expertiză de la ANEVAR care a susţinut că preţul corect este în jur de 300 de euro. Atunci, am respins solicitarea. Dacă aveam o relaţie cu domnul Lucan nu trebuie să aranjez să fie vândut terenul la preţul propus?”.

S-a enervat pe un parlamentar: „Sunteţi o nulitate parlamentară”

Spre finalul emisiunii, parlamentarul Horia Nasra (PSD) a intrat în direct şi i-a spus edilului: „În ultimii ani s-a dovedit că au fost extrem de multe fapte de corupţie la Cluj, de la Sorin Apostu până la cazul Lucan de astăzi.”

Boc: „Ar fi fost bine dacă dumneavoastră păstraţi 28 de milioane de euro (suma pe care a pierdut-o municipiul în urma modificării legislaţiei fiscale-nr) la Cluj. Ce aţi făcut să aduceţi 28 milioane de euro la Cluj? Dumneavoastră sunteţi o morişcă!”

Nasra: Ar fi bine să explicaţi cetăţenilor cum aţi tăcut şi dumneavoastră şi toate aceste gulere albe şi această mafie politică şi economică care înconjoară Clujul şi care vă protejează şi pe dumneavoastră. Trebuie să explicaţi exact ce legătură aveţi cu domnul Mihai Lucan?

Boc. Daţi-mi voie să răspund!

Nasra: Aţi fost concediu cu domnul Lucan? Aveţi o chitanţă pentru serviciile pe care vi le-a făcut?

Boc: „Da, am plătit acele intervenţii mediale.”

Nasra: Mai departe, de ce aţi insistat pentru sponsorizarea Institutului, când în tot oraşul se vorbea despre lucrurile mai puţin morale care se întâmplau acolo.

Boc: Nu am insistat, toate spitalele clujene au primit sponsorizare cu votul inclusiv al consilierilor PSD.

Nasra: Nu contează partidul, mi-e indiferent că erau din PSD, PNL sau UDMR.



Boc: Eu vă întreb ce aţi făcut să nu piardă Clujul 28 de milioane de euro? Sunteţi o moară fără sfârşit!

(...)



Nasra: Nu vă enervaţi domnule Boc.

Boc: Nu mă enervez, vă întreb ce faceţi dumneavoastră ca parlamentar, că şi din banii sunteţi plătit dumneavoastră.

Nasra: Sunteţi strâns cu uşa şi dumneavoastră şi gulerele albe de dosarul Lucan?

Boc: N-am nicio problemă, sunt atât de relaxat încât nici nu vă daţi seama. De aia vin la emisiuni. M-au sunat toate emisiunile posibile şi am vorbit pe acest subiect. Sunt mai relaxat ca niciodată. Nu am evitat acest subiect.

Dumneavoastră ce aţi făcut ca parlamentar, nu aveţi niciun proiect aprobat, nu aveţi o iniţiativă aprobată. Sunteţi o nulitate parlamentară din acest punct de vedere. Ce aţi făcut pentru Cluj, spital urgenţă nu, centură metropolitană nu! Sunteţi o nulitate parlamentară a Clujului!

Dialogul a fost întrerupt de moderatorul emisiunii, care a anunţat că nu mai este timp.