Trei staruri pe cea mai mare scenă a EC: TrentemØller, Franz Ferdinand şi Deadmau5 concertează duminică la Electric Castle 2017

Deadmau5, Franz Ferdinand şi TrentemØller sunt numele super-starurilor care urcă duminică, 16 iulie, în ultima zi de EC 2017, pe scenă.

Deadmau5 a venit la Cluj de ieri şi a vizitat oraşul. TrentemØller şi-a început cariera cu piese în stil indie rock, iar apoi s-a dedicat muzicii electronice şi a monopolizat ani de-a rândul topurile muzicale din Danemarca.

Pentru cei cărora sunt înnebuniţi după stilul indie rock, artiştii cei nu trebuie rataţi duminică sunt cei de la Franz Ferdinand. Aceştia revin după după o pauză de 3 ani, iar concertul lor de la Electric Castle este singurul confirmat, anul acesta, în estul Europei. Cei de la Franz Ferdinand au în spate o carieră de 15 ani, nominalizări la Grammy şi laureaţi ai multor Brit Awards. Hiturile britanicilor vor răsuna la castel şi vor fi susţinute de un puternic concept vizual.

„Chiar dacă duminica este ultima zi de festival, ultimul autocar va pleca din Bonţida spre Cluj abia luni la ora 13. Până atunci, petrecerea va continua pentru o ultimă noapte electrică: scenele Dance Garden by Burn, Hangar by BT şi The Roots by Captain Morgan se închid luni la ora 6 dimineaţa, cei mai „rezistenţi” dintre participanţi putând apoi să danseze la Booha Mansion până la ora 8 şi în faţa scenei The Pitch by J&B Blending Spirits până la 9 dimineaţa!“, precizează organizatorii festivalului.

