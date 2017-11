Tânărul care-şi vinde poeziile şi donează banii pentru dotarea secţiei de arşi: „Strângem noi din nimicuri, că oamenii influenţi nu pot, deşi spală milioane“

„Sunt convins că împreună putem face mult mai multe, sistemul acesta corupt care e putred pe dinăuntru poate fi schimbat doar împreună şi doar fără frică”, spune Tudor Pogăcean (25 de ani) sau „poetul din Peluza Şepcilor Roşii”, aşa cum îl numesc suporterii Universităţii Cluj pe care-i cunoaşte de mic, de când tatăl lui îl aducea la stadion. Tragedia de la Colectiv a avut asupra lui Tudor un impact extraordinar, la fel cum a avut asupra a milioane de români. Spre deosebire de foarte mulţi, clujeanul de 25 de ani s-a săturat să se plângă şi a decis să dea o mână de ajutor: donează banii obţinuţi din vânzarea primului său volum de poezii pentru utilarea secţiei de arşi a Spitalului Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca.

„Dictarea unui suflet”

Iniţiativa lui face parte din campania Asociaţiei Beard Brothers „Enough is Enough” demarată ca urmare a tragediei de la la Colectiv. „Am avut o colecţie destul de mare de poezii strânse din liceu până acum şi am zis că la primul volum pe care-l lansez vreau să las în urmă ceva mai mult decât cartea. Am căutat pe internet mai multe proiecte caritabile din Cluj şi aceasta mi s-a părut unul dintre cele mai importante”, povesteşte tânărul. A luat legătura cu Asociaţia Beard Brothers şi lucrurile s-au pus rapid în mişcare. Primul eveniment caritabil a avut loc pe 12 octombrie la librăria Bookstory, când Tudor şi-a lansat volumul de poezii „Dictarea unui suflet”, iar peste trei zile şi-a dus poeziile la un meci de fotbal al Universităţii Cluj. Pentru a intra în posesia cărţii, cei interesaţi au donat minimum 15 lei.

De fiecare dată când merg în club cu prietenii ne uităm la cea mai apropiată ieşire. Chiar a rămas un pic fobia asta de după Colectiv. De la proteste până la petiţii nu au rezolvat nimic, e prea putred pe interior sistemul ăsta parcă şi singura metodă prin care putem să schimbăm ceva e să fim împreună şi să acţionăm ca o singură voce. Tudor Pogăcean, IT-ist

Fotbal, ultraşi şi poezii

„Amândouă evenimente au fost la fel de plăcute pentru că la lansare au venit prieteni, colegi, rude de la care nu m-a fi aşteptat niciodată să vină. Au venit colegi de liceu, colegi de facultate cu care nu am ţinut legătura. A fost foarte plin, lumea stătea pe scări şi peste tot, a fost o atmosferă foarte prietenoasă. Am primit cereri de la suporteri ai Universităţii din Anglia, Germania, Croaţia”, povesteşte Tudor. I-au comandat volumul chiar şi prieteni din Spania pe care i-a cunoscut în timpul voluntariatului pe care l-a făcut pentru campionatul european de baschet.

Să duci un volum de poezii la una dintre cele mai rău famate galerii din România pare o idee nu tocmai bună. Tudor a demonstrat contrariul: „Dictarea unui suflet” s-a dat ca „pâinea caldă” la meciul Universităţii din 15 octombrie. „Sunt acolo oameni deosebit de sufletişti, care fac multe sacrificii pentru Universitatea. Chiar dacă printre ei sunt ultraşi, nu toţi se bat, sunt acolo oameni de nota 10, directori, scriitori, arhitecţi, avocaţi, toţi merg cu sufletul acolo”, spune Tudor, care încearcă să meargă cu galeria la toate meciurile. Este fan al Universităţii de mic, de când mergea împreună cu tatăl său, şi s-a ataşat de echipă şi de oamenii din galerie, care-l alintă „poetul de la Peluza roşie”. La ambele evenimente s-au strâns 788 de euro din donaţiile primite pentru circa 200 de cărţi.

Inspiraţia unui profesor

La cei 25 de ani ai săi, Tudor Pogăcean este greu de încadrat în clişee. Lucrează ca IT-ist la o multinaţională într-una dintre cele mai mari „fabrici de corporatişti” din Cluj-Napoca – moderna clădire „The Office”, dar este îndrăgostit de poezie. A terminat o Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj la secţia engleză, apoi a făcut un masterat tot în engleză, dar refuză categoric ideea de a pleca din ţară: „Eu aici sunt fericit”, spune el. A absolvit un liceu de Mate-Info, unde s-a îndrăgostit de simbolismul decadent, curentul literar care-l inspiră cel mai mult. Se relaxează citind poezie, dar şi scandând la meciurile Universităţii.

„Am avut tot timpul o fire mai empatică, tot timpul am simţit că dacă ceilalţi râd şi se bucură în jurul meu, pot şi eu să fiu fericit. Am vrut să las ceva mai mult în urmă, nu doar pe mine dezvelit prin poeziile mele din liceu până acuma, am vrut să pun umărul la altceva”. Tudor Pogăcean, IT-ist Legătura lui cu poezia s-a datorat profesorului de Română de care-şi aminteşte şi acum cu plăcere – Adrian Romonţi. „Profesorul de Română a venit cu un elan tânăr, cu o altă abordare, cu o altă deschidere şi mentalitate, s-a dus departe de metodele clasice şi a reuşit să mă facă să văd cu alţi ochi poezia. Am început să simt, să mă delectez cu poezie; orice stare supărare o interiorizam şi mă regăseam în scris”, spune Tudor. Deşi face parte dintr-o generaţie blamată că nu se implică, tânărul are următorul mesaj pentru „toţi oamenii care au pic de jenă, un pic de ruşine că nu pot schimba lucrurile: ieşiţi în faţă şi spuneţi lucrurilor pe nume pentru că nimic rău nu se va întâmpla. Să nu vă fie frică pentru că numai împreună putem reuşi”.

„Dacă suntem împreună, Nu ne pot opri”

Contribuţia lui Tudor a adus bugetul strâns de campania Asociaţiei Beard Brothers pentru Secţia de Arşi a Spitalului de Urgenţă din Cluj la 24.656 de euro. Din luna aprilie şi până astăzi nu s-a reuşit strângerea sumei stabilite la începutul campaniei într-unul dintre cele mai prospere oraşe din România. „Dacă autorităţile şi oamenii de afaceri din Cluj nu pot să strângă 33.000 de euro să utileze o secţie de arşi, dar spală milioane, e trist. E trist că sunt în Cluj oameni influenţi şi oameni plini de bani şi trebuie strângem noi, aşa din nimicuri sumele necesare ca să utilăm o secţie de arşi. E mult prea corupt totul, sistemul e putred pe interior. Dar tot putem face ceva împreună, nu ne pot opri”, concluzionează Tudor.

