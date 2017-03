Român din Londra: „Oamenii sunt dezamăgiţi că aşa ceva se întâmplă în poate cel mai pluralist oraş din lume, cu primar musulman”

„Oamenii sunt dezamăgiţi deoarece: 1. un om debil, înarmat cu doua cuţite şi cu un permis de conducere, a putut provoca atâta dezastru; 2 Acte „teroriste”, nu ştim precis dacă este încă, se întâmpla şi la noi, un oraş pluralist (poate cel mai pluralist din lume) cu un primar musulman, dar ce mai contează pentru personale care nu respecta Status Quo-uş şi care sunt dezechilibraţi mental”, a explicat Bogdan, un clujean care lucrează în Londra, la o companie bancară multinaţională. Tânărul a mai spus că în Londra oamenii sunt „solidari împotriva celor care încearcă să ne înspăimânte sau doar să facă dezastru din ură şi mânie”.

Mai mulţi poliţişti în Canary Warf înainte de incident

Azi-dimineaţă în drum spre serviciu, „oamenii erau resemnaţi, dar nu am văzut mai multă poliţie, ba chiar mai puţină”, spune tânărul. În schimb, ieri, în ziua incidentului, „când am mers la lucru în Canary Wharf, doilea centru financiar după The City, am observat de fapt mai multă prezenta a Metropolitan Police, lucru care mi s-a părut ciudat”. În ceea ce priveşte activitatea de la Bancă, Bogdan spune că aceasta a continuat fără întreruperi „la noi, mai la Est, dar am auzit ca la băncile din centru oamenii au fost informaţi despre creşterea prezenţei poliţei în împrejurimi”.