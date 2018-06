Protest la Cluj: „drepturile câştigate la Revoluţie pot fi pierdute uşor dacă nu sunt aparate în momentele critice”

„Ne vedem duminică în centru, lângă Stâlpii Împuşcăţi din Cluj-Napoca, cu toată familia, cu prietenii, cu vecinii şi cu familiile lor. Ne revedem în locul unde ne-a fost dăruită libertatea prima dată, pentru că acolo e şi locul unde o putem regăsi.

Mai mult că niciodată, trebuie să ne reamintim că drepturile câştigate atunci pot fi pierdute uşor dacă nu sunt aparate în momentele critice. Sunt momente de turnură în istorie, iar acesta e unul dintre ele”, se arată pe pagina de Facebook a organizatorilor.

Manifestaţia începem cu un flashmob – „oameni purtători de mesaje inscripţionate pe tricouri, afişăm şi mărturii ale oamenilor duşi cu japca la Bucureşti, la meetingul PSD, vorbim cu toţii despre ce ne doare şi ce se întâmplă cu Codurile, cu Fondul Suveran de Investiţii. Scandăm ce simţim nevoia şi cântăm piese manifest.”

„De ce ieşim duminica?”

Pe pagina de Facebook „Corupţia Ucide” sunt enumerate motivele de protest:

„Pentru ca Rosia Montana NU este de vanzare! https://www.g4media.ro/exclusiv-guvernul-dancila-a-stopat-p…

Pentru ca CCR, cel mai important forum, a ajuns sa fie subordonat politic, sa raspunda la ordine politice. Iar CCR-ul, garantul constitutiei, a ajuns sa incalce constitutia https://revista22.ro/…/ccr-n-ilegalitate-unul-dintre-judect…

Pentru ca vor sa nationalizeze si sa fure Pilonul II de pensii http://adevarul.ro/…/fondul-proprietatea-cei-cot…/index.html

Pentru ca 9 miliarde de lei o sa fie furate. Fondul este practic o conductă de bani prin care PSD ar putea sifona nişte miliarde bune. Nu există control asupra gestionării banilor, în afară de cel de la Partid. Nu există o analiză făcută de Eurostat pe impactul bugetar. Practic este sacul cu bani al ţării https://www.g4media.ro/alerta-9-miliarde-de-lei-pregatiti-d…

Pentru ca atunci cand un partid politic organizeaza un miting cu Japca, unde obliga lumea sa participe la evenimentul lor, urmatorul pas este dictatura! https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer…

Pentru ca atunci cand esti condamnat, trebuie sa stai in puscarie, nu sa faci puscarie de acasa, din vila ta, in timp ce inoti in piscina cumparata din fonduri publice https://www.digi24.ro/…/inchisoare-de-acasa-pentru-cei-cond…

Pentru ca unicul lor interes este sa isi voteze pensii speciale, nu bunastarea cetatenilor https://www.g4media.ro/se-intorc-pensiile-speciale-pentru-a…

Pensiile speciale trebuie desfiintate!”