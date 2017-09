Primul joc video terapeutic din lume se testează în România. Povestea lui „Superman de Cluj“, care alungă depresia

Oana David, conferenţiar universitar la UBB, spune că eficienţa primului joc video online terapeutic din lume – REThink, proiect pe care-l coordonează - este testată printr-un studiu de amploare în care au fost implicaţi 150 de copii cu vârste între 10 şi 16 ani, din judeţul Cluj. O a treia etapă din studiu se va desfăşura în această toamnă.

„Până acum, rezultatele studiului au arătat că jocul terapeutic REThink este eficient în prevenţia tulburărilor emoţionale, cum este dispoziţia depresivă. Altfel spus, tinerii care au jucat cele 7 nivele ale jocului în mod consistent au raportat o scădere a emoţiilor negative, o mai bună conştientizare a stărilor lor emoţionale şi capacitate de control a acestora. Mai mult, jocul a avut efecte adiţionale faţă de cele aşteptate, în ceea ce priveşte reducerea problemelor de comportament ale tinerilor şi sporirea comportamentelor lor prosciale. Analizele noastre au arătat că mecanismul care stă în spatele eficienţei jocului în prevenţia tulburărilor emoţionale este antrenarea gândirii raţionale, flexibile, a copiilor şi adolescenţilor, cum este acceptarea necondiţionată de sine sau toleranţa la frustrare“, explică Oana David (foto în dreapta cu personajul-robot Retman, dintr-un alt proiect de cercetare al UBB).

Imagine din jocul video terapeutic FOTO echipa de proiect

Jocul s-a dovedit util nu doar pentru copii, ci şi pentru adolescenţi. Îi ajută să gândească logic şi să îşi controleze mai bine emoţiile în situaţii de stres.

„Unul dintre cele mai interesante rezultate ale studiului este faptul că aflaţi într-o situaţie stresantă, tinerii care au jucat jocul terapeutic REThink timp de patru săptămâni, cu o frecvenţă de două sesiuni pe săptămână, au înregistrat o creştere semnificativă a activării cerebrale frontale pentru emisfera stângă. Cercetările anterioare au arătat în mod consistent faptul că o mai mare activare a emisferei cerebrale stângi este asociată cu afectivitatea pozitivă şi abilităţi de reglare emoţională mai eficiente la stres. Aceste rezultate indică efecte pozitive ale jocului REThink la nivel cerebral care susţin rezultatele legate de modificările raportate de tineri la nivel subiectiv şi cognitiv“, mai precizează conferenţiarul UBB.

Imagine din jocul video terapeutic FOTO echipa de proiect

Bazele psihologice ale REThink, validate ştiinţific

Cercetătorii UBB subliniază unicitatea şi importanţa jocului.

„Jocul terapeutic REThink este unic la nivel internaţional prin aceea că este un instrument de prevenţie a tulburărilor emoţionale care poate să funcţioneze autonom, este menit a fi disponibil online pentru cât mai multi tineri, putând fi jucat pe tabletă şi telefon, este atractiv pentru copii si adolescenti, care este in acelaşi timp construit pe baza unor strategii psihologice validate ştiinţific.

Dar foarte important, jocul este unic şi prin aceea că eficienţa sa în ceea ce priveşte promovarea rezilienţei emoţionale în rândul tinerilor a fost dovedită utilizând mijloacele riguroase ale unui studiu clinic controlat, ce a inclus un eşantion de 150 de copii şi adolescenţi cu vârste între 10-16 ani şi a utilizat măsurători multiple, rezultatele studiului fiind în prezent trimise spre publicare la reviste internaţionale de renume“, explică specialistul din Cluj.

Imagine din jocul video terapeutic FOTO echipa de proiect

Oana David explică ce abilităţi dezvoltă jocul, în funcţie de nivelurile sale:

Nivelul 1- are ca scop învăţarea jucătorului de a face diferenţa între emoţiile pozitive şi cele negative funcţionale şi disfuncţionale.

Nivelul 2- are ca scop învăţarea jucătorului de face diferenţa între gânduri folositoare /nefolositoare.

Nivelul 3- are ca scop înţelegerea relaţiei dintre procesele cognitive şi consecinţele emoţionale ale acestora.

Nivelul 4- îşi propune să ajute jucătorul să schimbe gândurile iraţionale în gânduri raţionale.

Nivelul 5- are ca scop dezvoltarea abilităţilor de rezolvare de probleme.

Nivelul 6- are ca scop dezvoltarea abilităţilor de relaxare.

Nivelul 7- vizează utilizarea cunoştinţelor acumulate anterior şi dezvoltarea emoţiilor pozitive.

Povestea din joc

Acţiunea din jocul are loc pe Pământ. Jucătorul primeşte misiunea de a ajuta locuitorii planetei să recupereze teritoriile pierdute, ocupate de Iraţionalius. Acesta din urmă este personajul negativ al jocului, care a furat fericirea oamenilor. Are patru ajutoare de soi - Necesarus, Catastrofus, Descurajatus, Frustratus.

„Fiecare nivel al jocului este reprezentat metaforic prin 7 teritorii şi 7 chei câştigate. Fiecare cheie reprezintă dezvoltarea abilităţilor de gândi rational şi a fi fericit. Jucătorul are parte de mai multe provocări în cadrul fiecărui nivel, iar odată depăşite aceste provocări, se poate trece la următorul nivel. Dificultatea nivelului creşte după fiecare reuşită“, explică cercetătorii UBB.

În sprijinul jucătorului vine Retman, povestitorul jocului, şi cinci personaje pozitive - Preferatus, Toleratus, Acceptatus, Ponderatus şi Optimistus.

Eficacitatea personajului Retman a fost deja testată şi în alte proiecte ce urmăreau promovarea sănătăţii mintale a tinerilor. Oana David subliniază că REThink face parte dintr-o serie de intervenţii terapeutice destinate tinerilor, care îl au ca personaj principal pe Retman, precum benzile desenate terapeutice, poveştile terapeutice, desenele animate terapeutice, roboRetman.

Jocul a fost dezvoltat pe tabletă Apple tip IPAD şi pe Iphone, cu sistem de operare IOS. Funcţionează ca şi model experimental în prezent, în română şi engleză.

Personajul Retman FOTO: rethink.info.ro

Joc făcut cu bani de la stat

Jocul REThink este produsul unui proiect finanţat cu circa 300.000 de euro de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării din cadrul Ministerului educaţiei. Iniţiatorul şi coordonatorul proiectului este UBB, iar partenerul, firma clujeană SC PixelData SRL. Din echipa de proiect, coordonată de Oana David, mai fac parte colaboratori consultanţi de la Universitatea Northern Iowa din SUA şi Universitatea din Vrije din Bruxelles.

Mai puteţi citi:

Psihologii inventează leacul antidepresie pentru copii şi adolescenţi: îl transformă pe „Superman de Cluj“ în erou de joc online terapeutic

VIDEO Primele desene terapeutice din România au fost lansate la Cluj. Un magician îi învaţă pe copii să gândească pozitiv

Robotul clujean care îţi scapă copilul de depresie

Timizii se pot trata gratuit în varianta clujeană a Matrix-ului

Clădirea SF a Clujului cu platforma virtuală Matrix şi roboţi terapeutici

FOTO VIDEO Desenele animate terapeutice care îţi scapă copilul de supărări

Şcoala clujeană de psihoterapie, prima din România inclusă într-o prestigioasă reţea academică europeană

VIDEO Robotul-terapeut de acasă care alungă depresia. Un proiect internaţional de 4 milioane de euro pus în practică la Cluj