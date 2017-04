Preşedinte FRG, despre Campionatele Europene de Gimnastică de la Cluj: Începe balul, sperăm că va fi un succes

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, unde începând de miercuri se desfăşoară Campionatele Europene de Gimnastică, a fost amenajată de zeci de specialişti din ţară şi străinătate şi este pregătită de competiţie.

Luni, de la ora 10.00, s-a dat startul antrenamentelor oficiale masculine, gimnaştii români urmând să intre în sală după ora 14.00. Şi mascota competiţiei, Luigi, se află în sală, asistând la antrenamente.

”Sala arată aşa de bine, pentru că au muncit zeci de oameni timp de două săptămâni, câte 14 ore pe zi, chiar şi noaptea când a fost nevoie. Şi nu s-a muncit ca şi cum ar fi o corvoadă, ci pentru necesitatea de a fi gata la timp şi cu bucuria de a face parte din această poveste frumoasă. Începe balul, ne dorim să fie un succes. Poate vor exista şi nemulţumiri, se spune că nici la o nuntă nu pot fi toţi mulţumiţi, dar noi am făcut tot ce am putut şi am ştiut mai bine să pregătim totul în condiţii europene. Le mulţumesc colegilor din Comitetul de organizare, stafului, celor care au muncit atâta timp, dar şi celor aproximativ 150 de voluntari pentru sprijin”, a declarat Adrian Stoica.





Sala Polivalentă din Cluj FOTO Facebook/Emil Boc

În timpul perioadei de amenajare a sălii au existat şi situaţii care au necesitat rezolvare cu specialişti din afara organizatorilor.

”Au fost şi situaţii neprevăzute de care ne-am lovit, întotdeauna se ivesc, iar dacă nu ai mai organizat la acest nivel nu le poţi şti pe toate. De exemplu, sonorizarea sălii este prevăzută înspre public, dar la gimnastică nu poate fi aşa, e nevoie să se audă totul în spaţiul de concurs, la nivelul podiumurilor cu aparate. La sol trebuie să fie auzită muzica în primul rând de gimnaste. Aşa că, am apelat la specialişti în sonorizare, recomandaţi de cei de la sală, pentru a rezolva problema, iar acum este foarte bine”, a explicat preşedintele FRG.

Despre cei 10 gimnaşti români participanţi la CE de la Cluj, Adrian Stoica spune că sunt hotărâţi să dea tot ce au mai bun. ”Nu doresc să fac comentarii despre stadiul lor de pregătire din acest moment, cred că asta pot estima antrenorii lor cel mai bine. Ce pot spune însă este că sunt determinaţi să facă tot ce pot mai bine, să dea tot ce au mai bun, mai ales că sunt în faţa propriilor fani”.

România va fi reprezentată la această ediţie a CE individuale de Cătălina Ponor, Larisa Iordache, Olivia Cîmpian şi Ioana Crişan, respectiv de Marian Drăgulescu, Cristian Băţagă, Andrei Ursache, Robert Ghiuzan, Laurenţiu Nistor şi Vlad Cotuna.

Obiectivul este de câştigare a 2-3 medalii.

La competiţia de la Cluj-Napoca vor participa 274 de gimnaşti din 37 de ţări (168 gimnaşti şi 106 gimnaste), alături de aproape 450 de antrenori, medici, arbitri, oficiali.

CE din luna aprilie revin în România la exact 60 de ani de la prima ediţie a competiţiei feminine, care s-a desfăşurat la Sala Floreasca, iar pe atunci se numea Cupa Europei.

Luni şi marţi sunt programate antrenamentele oficiale la Sala Polivalentă din Cluj, iar miercuri va începe competiţia, cu calificările masculine, urmate joi de cele feminine. Vineri se vor decerna primele medalii, în urma finalelor la individual-compus, feminin şi masculin, iar sâmbătă şi duminică sunt programate finalele pe aparate, de asemenea la ambele categorii.

La ultima ediţie a CE individuale, în 2015 (Montpellier), gimnaştii români au cucerit două medalii: Marius Berbecar – argint la paralele şi Andreea Munteanu – aur la bârnă.