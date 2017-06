Omagiul unui polonez posesor de Dacia 1310: „Mie îmi place România şi, dacă ceva este fabricat în România, îmi place“

Caravana „GO România!” a început pe 26 iunie în Cracovia şi a poposit, miercuri seara, la Cluj-Napoca, de unde va continua pe ruta Hunedoara – Târgu Jiu – Craiova – Piteşti – Bucureşti – Constanţa şi retur, prin Curtea de Argeş – Sibiu – Oradea. Caravana se va întoarce la punctul de plecare pe 9 iulie după 4.000 de kilometri. Evenimentul a fost organizat de Ambasada României în Polonia şi de două ONG-uri: „Drum bun”, asociaţia iubitorilor de autoturisme Dacia din Cracovia şi Asociaţia iubitorilor de Polski Fiat 125 din Varşovia.

„Dacă ceva este fabricat în România îmi place”

Michal Sowa, preşedintele Asociaţiei „Dum bun”, este îndrăgostit de maşinile fabricate la Piteşti. De ce? „Pentru că Dacia e maşină românească, mie îmi place România şi dacă ceva este fabricat în România îmi place”, explică el într-o română fluentă. Dragostea lui pentru România provine din anii 1970 – 1980, când a venit de mai multe ori cu părinţii săi pe litoralul românesc. Atât de mult i-a plăcut încât călătoreşte în fiecare an în România şi a învăţat chiar şi limba.





El are două Dacii: „Asta albă este Dacia mea şi călătoresc cu ea în fiecare zi. Am şi Dacia mai modernă, Dacia Sandero, dar ea este folosită de soţia mea”. Dacia cu care a pornit în aventură este fabricată în 1983 şi a cumpărat-o în urmă cu 10 ani, când maşina avea la bord doar 30.000 de kilometri. Acum are 130.000 şi se încumetă să meargă cu ea la un drum de 4.000 de kilometri fără să clipească: „În general Dacia e maşină bună şi nu se strică des, aproape deloc. Dacă avem probleme, în general sunt probleme mici şi le rezolvăm acasă. Am şi alte maşini vechi, dar asta este maşina mea preferată, de obicei călătoresc cu ea. Eu călătoresc des în România şi când am nevoie de piesă cumpăr aici sau comand şi prietenii din România ne ajută”. Michal este de profesie dentist.

Caravană turistică

Caravana are ca scop şi promovarea României: „Pentru majoritatea participanţilor este prima vizită în România şi deocamdată le place foarte mult România. Sperăm că vor spune asta şi altor polonezi”, explică preşedintele Asociaţiei „Drum bun” din Cracovia, asociaţie care reuneşte 50 de membri, iubitori de Dacii.





Iniţiatorul caravanei este ambasadorului României la Varşovia, Ovidiu Dranga, în urma unei discuţii cu Michal Sowa, care prin intermediul Asociaţiei „Dum bun” duce, de mai bine de 5 ani, turişti polonezi în Negreşti Oaş. „În Cracovia avem o insulă de românism, sunt mulţi cracovieni care vorbesc limba română, la fel care Michal Sowa care nu a locuit în România, dar este îndrăgostit de România. Avem un restaurant românesc în Cracovia unde se poate plăti inclusiv în lei româneşti”, spune Flavian Cătălin Pah, director executiv al Camerei de Comerţ Polono-Române, care se numără printre organizatori. Acesta susţine că: „sunt tot mai mulţi polonezi interesaţi de România. Mare parte din societatea poloneză începe să privească România cu nostalgia perioadei de dinainte de 89, dar şi a perioadei interbelice, când România a fost unul dintre cei mai buni aliaţi ai Poloniei”. Caravana aflată la prima ediţie nu se rezumă la asta: „Vom încerca prin ceea ce facem acum să aducem la masa turismului românesc şi polonez cât mai multe entităţi interesate de a crea ceva sustenabil pe acest segment, operatori de turism, lanţuri hoteliere, operatori de transport”, conchide Pah.

Citeşte şi