Nume noi de artişti pe val vor concerta, în premieră, la Untold 2017. Armin van Buuren şi Martin Garrix revin la Cluj

Charli XCX şi Black Coffe vor concerta pentru prima dată în România la Festivalul Untold. Lor li se alătură Kadebostany, Steve Lawler, Roger Sanchez, DJ Tonka, Black Sun Empire, Ilario Alicante.

„Zeci de mii de fani care vor ajunge la scena UNTOLD ARENA (mainstage) vor auzi live, pentru prima dată în Romania, hit-ul „I don’t care, i love it” fredonată de Charli XCX, noua prinţesă britanică a pop-ului alternativ. Artista e cunoscută şi pentru colaborarea cu Iggy Azalea pentru piesa „Fancy”. Elle Exxe, Era Istrefi, Alma, Subcarpaţi şi Golan completează line-up-ul de la scena principală. Noii artişti vin să completeze numele deja anunţate: Armin van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas&Like Mike, Martin Garrix, Hardwell, Steve Aoki, Ellie Goulding, Hurts, Tinie Tempah, Marshmello şi mulţi alţii“, susţin organizatorii.

Artiştii mari confirmaţi deja că vor concerta la Untold sunt: Ellie Goulding, Hurts, MØ, Marshmello, Lost Frequencies, Armin van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix şi Steve Aoki.





Festivalul Untold se va desfăşura la Cluj între 3 şi 6 august.

Scena Daydreaming îşi continuă povestea de anul trecut într-un decor şi mai deosebit, avându-i ca headlineri pe Black Coffee, Culoe de Song (reprezentând Africa de Sud), pe favoriţii de anul trecut NU şi LUM şi pe binecunoscutul Nightmares on Wax alături de fetele de la Blond:ish, Mazde, Maribou State şi mulţi alţii.

Una din scenele noi de anul acesta, Summerhouse, transformă Cazinoul din parcul Central într-un ring de dans din poveşti. Artişti legendari ca Roger Sanchez sau DJ Tonka ne vor încânta cu o selecţie variată de muzică disco şi house alături de Mall Grab, Chaos in the CBD, Mandar şi Alexandra.

Pe noua scenă Origin vor urca artişti români recunoscuţi în petrecerile şi festivalurile underground de peste hotare ca fiind definitorii pentru “the Romanian sound”. Cristi Cons, Vlad Caia, Dan Andrei şi Kozo se număra printre cei care ne vor deschide apetitul pentru minimal house şi techno într-un luminiş din parcul Central.

Fiecare dintre cele 10 scene are propria ei poveste şi reprezintă un tărâm magic plin de personaje fantastice diferite. Tărâmurile comunică între ele prin vizitatorii pe care îi au pentru cele 4 zile şi 4 nopţi.

Toţi artiştii anunţaţi până acum pot fi găsiţi pe site-ul festivalului, www.untold.com şi pe pagina de facebook.



Festivalul UNTOLD se va desfăşura în perioada 3-6 august 2017, la Cluj-Napoca