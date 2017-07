Matematiciana care le explică copiilor despre sarcină, dizabilităţi şi adopţie: „Vreau ca totul să exprime bucuria vieţii“

Veronica Iani e o constănţeancă de 45 de ani care pune pe hârtie povestioare despre acei oameni care rar ajung personaje de carte şi pe care societatea românească îi ţine încă la distanţă: cei cu sindromul Down şi cu dizabilităţi fizice.

„Mă simt ca un copil pus pe şotii. Uneori râd singură de ceea ce scriu“, ne povestea ea, la câteva zile după ce şi-a lansat, la Cluj, cea mai recentă carte, „Ioana. O poveste despre sindromul Down“.



„Nu poţi iubi un copil cu sindrom Down dacă nu îl cunoşti şi nu poţi înţelege ce mare dar este adopţia pentru un copil fără familie, până nu ştii ce se ascunde în sufletul celui adoptat“, spune ea.

Coperta cărţii despre sindromul Down FOTO Florina Pop

„Vorbesc prin cărţile mele despre valorile acestei vieţi: despre prietenie, onestitate, curaj, familie, asumare, sacrificiu, credinţă. Sunt valori fundamentale şi copiii au nevoie de ele pentru a se forma armonios. Iar toate aceste lucruri le îmbrac cu cât mai mult umor. Da, la el nu am renunţat, chiar dacă este vorba despre o poveste despre sindromul Down. Chiar şi culorile pe care le folosesc la ilustraţii sunt ca o explozie. Am încercat să desenez în pasteluri, dar nu am reuşit. Vreau ca totul să exprime bucuria vieţii“, mărturiseşte ea.