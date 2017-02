Iniţiatoarea legii antifumat, Aurelia Cristea: „Dragnea are un un plan de subjugare a Justiţiei acceptat de majoritatea liderilor“

„Într-un astfel de moment, cred că avem fiecare datoria morală să nu rămânem indiferenţi. Iar eu nu pot acorda girul meu, chiar din calitatea de membru, unui grup infracţional aflat vremelnic în fruntea PSD şi, din păcate, al ţării”, a scris Aurelia Cristea în demisia din PSD pe care a postat-o pe pagina ei de Facebook pe 1 februarie, după ce Guvernul Grindeanu a emis Ordonanţa de modificare a Codurilor Penale. Într-un interviu acordat cotidianului „Adevărul”, Cristea a vorbit despre planul lui Dragnea de „subjugare” a Justiţiei, atmosfera din partid, „marţea neagră” şi modul în care conduce Liviu Dragnea PSD-ul.





Ce se întâmplă în acest moment în PSD? Au existat câţiva lideri care s-au opus deschis Ordonanţelor propuse de Guvern, ce face însă restul partidului?





În PSD acuma e o dictatură. Dictatura Dragnea. Cine nu este de acord cu ceea ce spune Liviu Dragnea şi câteva slugi din jurul lui este dat afară. Dacă nu se va ridica un grup suficient de puternic de lideri din rândul celor care sunt astăzi lideri, dintre cei care au adus voturi pentru partid, atunci nu e nicio şansă ca Dragnea să nu-şi pună în aplicare tot planul de subjugare a justiţiei, pentru că acesta este planul, ca justiţia să fie la mâna lor.





În momentul acesta, credeţi că sunt mulţi lideri în PSD de acord cu planul acesta de „subjugare” a Justiţiei?

Sunt multe voci în PSD care îşi doresc ca Justiţia să nu mai poată aresta, să nu mai poată să cerceteze în special în ceea ce priveşte deciziile administrative, deciziile în plan local cu privire la cheltuirea banului public, pentru că acolo sunt cele mai mari probleme. Foarte mulţi s-au plâns că ei nu pot să mai facă nimic, nu pot să mai facă proiecte pentru că vine DNA-ul şi-i leagă sau vine Curtea de Conturi şi pe urmă se face sesizare la DNA. Atunci e foarte clar planul de a face ca lucurile să funcţioneze în maniera în care să nu se poată cerceta sau să se cerceteze mult mai greoi, astfel încât să nu se mai ajungă la ei. De altfel, dezincriminarea abuzului în serviciu şi a conflictului de interese au ca scop să funcţioneze o reţea de utilizare şi sifonare a banului public care a funcţionat în ultimii 20 de ani şi vedem România este în ce situaţie este.

Cel mai trist este că au înşelat încrederea oamenilor în spatele unui plan de guvernare ambiţios, cu măsuri economice foarte bune, au ascuns această posiblitate de sifonare a banilor extraordinar de bine mascată.





Nu vreau să acuz niciun om de bună credinţă din PSD, sunt foarte mulţi foşti colegi de-ai mei de bună credinţă, primari, consilieri locali sau judeţeni care doresc să-şi facă treaba corect. Unitatea de partid este mai importantă întotdeauna în PSD şi acest lucru nu e rău, dar când vezi că se derapează şi că, practic, girezi o gaşcă de hoţi şi de infractori, trebuie să te delimitezi şi să nu pui în joc viitorul copiilor tăi.

Sunt în acest moment mai multe voci care se pronunţă împotriva acestui plan al lui Dragnea sau sunt doar câţiva lideri?

Sunt doar câţiva lideri care au coloană vertebrală şi principii, însă în acest moment colegii din PSD văd astfel situaţia: am câştigat alegerile, avem un plan de guvernare, noi trebuie să facem măsuri economice, să încercăm să ne facem fiecare proiectul nostru cu care am câştigat alegerile, chiar dacă asta înseamnă un compromis de genul a ceea ce s-a întâmplat în noaptea din 31 ianuarie. Pentru ei e mai important ca partidul să rămnă la putere.





Cum percep liderii social-democraţi dar şi susţinătorii partidului mişcările de protest care se desfăşoară zilele acestea?





Eu am trăit experienţa şi a protestelor pentru Roşia Montană, şi a celor pentru campania prezidenţială, unde eu am făcut parte din echipa care l-a susţinut pe Victor Ponta. Tot ceea ce însemna protest era atribuit ori unor ONG-uri care finanţează ori unor interese străine, arătându-se că protestatarii sunt plătiţi. Niciodată nu şi-a pus nimeni problema că există o conştiinţă naţională care începe să se manifeste. Absolut nimeni nu a pus niciodată problema asta. Toţi sunt manipulaţi, toţi sunt plătiţi, sigur agenturile stărine sunt cele care manevrează asta.





Această percepţe este una interiorizată de marea masă a membrilor PSD sau este o manifestare de faţadă pentru a fi pe placul celor care sunt la conducere?

Majoritatea chiar cred în asta. Motivul pentru care partidul a rămas unit în forma asta până astăzi este existenţa acestei unităţi de monolit, ca să spunem aşa, conform căreia oricine poate să „moară” dar noi stăm acolo înregimentaţi, nu contează că nu e bine, că trebuie să facem compromisuri. Eu cred că suntem în momentul în care nu mai putem accepta să ne călcăm conşţiinţele în picioare pentru susţinerea fără limite a cuiva care este vremelnic în fruntea partidului şi a ţării.

Cum vă explicaţi faptul că Dragnea a fost ales în unanimitate preşedinte al PSD, o situaţie fără precedent în partid?

Are de a face cu slugărnicia, servilismul şi un interes direct al fiecăruia. A contat şi decizia unora de a nu intra în competiţie. A fost ales în unanimitate pentru că a fost ministru al dezvoltării şi a dat fonduri liderilor locali. El era cel mai bine văzut în momentul acela ca şi un posibil lider care să le asigure în continuare un acces la resurse. Probabil că mai existau şi alte înţelegeri.

Nu cred că rezultatul acesta în alegerile interne l-a obţinut datorită impresei bune pe care a făcut-o, au fost negocieri preliminare şi a fost singurul care şi-a depus candidatura. Votul acela făcut în toate orgnaizaţiile a fost o... nici nu ştiu ştiu cum să-l numesc, pentru că marea majoritate au încercat să dea cât mai multe buletine de vot, pentru că ştia fiecare, pentru că este o tactică extraordinar de bine exersată de Dragnea, că în funcţie de numărul de voturi pe care fiecare le aduce, aşa vor fi luaţi în anturajul lui. Eu am spus din momentul în care şi-a anunţat candidatura, având o condamnare penală, că e un semnal foarte prost pentru noi ca partid şi pentru ţară. Unii lideri au împărtăşit această opinie, pentru că foarte mulţi nu-l agreează, toţi însă se aştepau ca justiţia să-şi facă datoria şi aşteptau să ia o condamnare, dar uite că a „încălecat” şi justiţia.

Spuneaţi că există un plan de „subjugare a justiţiei”, ce mai prevede acest plan?

În 2013 în „marţea neagră” a fost o încercare de modificare a Codurilor penale, inclusiv în ceea ce priveşte abuzul în serviciu, dar nu s-a reuşit. Apoi, s-a mai încercat şi a fost o temă constantă de discuţii în grupul parlamentar în special adusă în discuţie de către colegi care erau în cercetare sau care aveau deja sentinţe în primă instanţă sau cei care, sigur, simţeau că lucrurile nu funcţionează foarte bine. Atunci discuţia a ajuns până inclusiv la defiinţarea DNA-ului, se făceau tot timpul comparaţii că aşa ceva nu există în alte state.

Valeriu Zgonea, cred că din teama de a nu ajunge din nou la o „marţe neagră” a evitat orice fel de discuţie pe modificările la Codul penal şi punerea de acord cu ceea ce a spus Curtea Constituţională, pentru că simţea că se va forţa din nou exact în acest sens şi atunci nu a vrut să-şi asume asta în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Vă e clar că a fost eliminat şi s-a găsit cel mai bun moment pentru a face asta în momentul în care l-a contestat pe Dragnea.





În momentul acesta, putem să vorbim despre o falie între Liviu Dragnea şi liderii social-democraţi în legătură cu acest plan?





Nu există o falie, sunt chestiuni acceptate, e un compromis care funcţionează de ani de zile, mulţi merg pe burtă, ceea ce nu e greşit neapărat, până nu se trece de o anumită limită, oamenii să gândesc, „uite, am un mandat de parlamentar hai să mai încerc să fac ceva”. Eu am vrut să-mi dau demisia în „marţea neagră”, dar înainte de a o face, am avut nişte discuţii cu preşedintele partidului de atunci şi am spus: „hai că mă mai gândesc şi poate că totuşi schimbăm ceva”. Atunci au vrut ei să mă excludă, dar Victor Ponta s-a opus. Eu trebuia să fiu unul dintre exemplele date. Eu eram cu două chestiuni la activ– nu am votat pentru Roşia Montană şi legea minelor şi, pe de altă parte, am contestat modificările la Codul penal. Am spus şi public atunci că mi-e ruşine că lucrurile s-au întâmplat aşa şi cred că a afectat încrederea noastră pentru că n-am ştiut nimic. N-a avut nimeni posibilitatea să citească un material sau să consulte cu un jurist legat de modificări. Discuţiile au continuat, iar eu am rămas cu eticheta că dacă cineva se opunea sau avea întrebări suplimentare i se spunea „şi tu ai principii ca şi Cristea”.

Vreau să menţionez că spun aceste lucruri ţinând cont de faptul că sunt membru cu o vechime de 20 de ani în partid, am avut acces la toate nivelurile şi am evoluat treptat în PSD. Mi-e foarte greu şi realmente mă doare, pentru că am investit timp, energie, resurse în această organizaţie. Mulţi dintre membri au avut încredere în mine, am lucrat foarte bine cu mulţi dintre ei, îi respect în continuare, rămânem prieteni, dar vreau să ştie membri simpli că atunci când aleg este foarte important să aleagă persoane integre şi persoane care au competenţe dovedite în timp şi mai ales să aibă integritate.





A mai fost o perioadă similară în PSD din punct de vedere al gestionării conducerii?





Eu ştiu că a transmis domnul Dragnea fiecăruia dintre cei ce sunt în poziţii de conducere că orice fel de observaţie sau orice fel de de ieşire din linia de comunicare a partidului va fi sancţionată şi vor fi daţi afară. E o dictatură pe care nu am mai trăit-o şi nu pot s-o trăiesc, mi-e foarte teamă de ce se poate întâmpla în România cu un astfel de personaj care are toată puterea şi o poate folosi în mod discreţionar. S-a ajuns până să se facă o listă cu social-democraţii care au dat „Like” demisiei pe care am postat-o pe Facebook.





Prin ceea ce s-a întâmplat în 31 ianuarie există riscul foarte mare ca cumva, poate nu într-o modalitate formală, să fim scoşi chiar în afara spaţiului european, să ne scoată din Europa, cam despre asta vorbim, pentru că indiferent despre ce modificări vrei să faci suntem într-o democraţie şi o democraţie trebuie să fie bazată pe nişte prinicipii ce ţin de respect pentru lege şi pentru cetăţeanul care te-a ales, de resposnabilitate şi de respectarea unei transparenţe şi a unor dezbateri sănătoase pentru societate. Dacă ai o asemenea putere în Parlament, nu înţeleg de ce trebuie să faci aşa ceva, ori ai ceva de ascuns, ori ţi-e foarte frică.





Cum se văd în PSD semnalele de alarmă trase de către Uniunea Europeană, SUA şi alte ţări, care în zilele acestea şi-au manifestat îngrijorearea faţă de ceea ce s-ar putea întâmpla?

Nu-i interesează. Pe marea majoritate a celor aflaţi în funcţii de decizie nu-i interesează. De altfel, şi programul de guvernare a fost în sensul să nu ne mai dea nimeni lecţii, noi ştim să ne guvernăm, nu avem nevoie de străini, nu avem nevoie de companii multinaţionale care îşi plătesc angajaţii foarte bine şi care sunt la zi cu impozitele şi taxele.



Nu cred că asta îi afectează cu ceva pe cei care decid în acest moment în PSD, îi afectează pe oamenii de bună-credinţă şi pe noi toţi, care avem prieteni, rude sau cunoştinţe în străinătate, îi afectează pe antreprenorii români care au relaţii comerciale cu companii străine, ne va afecta pe exerciţiul financiar 2014-2020 în ceea ce priveşte atragerea de fonduri europene.





Ce ar trebui să se întâmple ca planul Liviu Dragnea legat de Justiţie să fie oprit?





Singură soluţie este ca o parte consistentă a parlamentarilor PSD să-şi dea demisia şi să devină un grup independent şi să sancţioneze acest derapaj şi acest atentat la democraţia românească sau Liviu Dragnea să plece din fruntea partidului, ceea ce este puţin probabil. Depinde de conştiinţa fiecăruia, depinde de ce va crede că e mai important, să mai poată privi cetăţenii pe care-i reprezintă, indiferent de câţi i-au votat, ei reprezintă întreaga ţară, sau unitatea de partid, indiferent cu ce costuri vine şi ce înseamnă pentru România. Au muncit în Guvernul 2000-2004 să ne integrăm în UE, au trecut 10 anide la aderare şi nu doar că nu ne-am integrat, ci riscăm să ieşim din UE din cauza lui Liviu Dragnea.

În legătură cu primul scenariu, cred că mai trebuie să treacă timp, deoarece nu există parlamentar, decât extrem de puţini care să nu fi trecut prin pixul lui Dragnea, fiecare este cumva obligat. El a făcut exact ceea ce face orice dictator, s-a înconjurat cu oameni obedienţi,.

În sensul acesta au fost făcute şi anumite modificări în filialele judeţele ale PSD, servilismul trebuia asigurat până la capăt. Acolo unde n-a avut soluţii, a lăsat şi lideri care nu-i erau ascultărori, dovadă primarul de la Iaşi care mai îndrăzneşte să îl contrazică.





Ce rol joacă aşa-zisul „Grup de la Cluj” în ceea ce se întâmplă acum în partid?





Grupul de la Cluj nu-mi dau seama ce poziţie are, n-am discutat. Mi-am luat cumva soarta politică în propriile mâini. Sigur, avându-i în principal ca mentori pe cei care au făcut şi constituie grupul de la Cluj, pentru că eu am crescut politic cu ei, învăţând de la ei, urmărindu-i pe ei, discutând cu ei. Din puctul meu de vedere faptul că nu s-au implicat şi că nu sunt prezenţi în actuale decizii este evident că ori nu au fost cosultaţi, ori nu au fost agreaţi, dar de altfel tot sudul era împotriva noastră; am auzit la grupul palamentar de zeci de ori „voi de la Cluj”. Pentru că noi ridicăm mereu problemele la nivel de proiecte, de viziune şi la nivel de principii – iar principiile, după cum v-am spus, nu au loc acolo.

Carte de vizită Aurelia Cristea

Aurelia Cristea (49 de ani) a fost de 20 de ani membră PSD, ea fiind cunoscută ca iniţiatoarea Legii antifumat, apreciată ca fiind una dintre cele mai moderne din lume, fapt pentru care a fost distinsă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) cu premiul „World No Tabacco Day 2016”. Între 5 martie şi 13 decembrie 2014 a fost ministru delegat pentru dialog social şi relaţia cu societatea civilă în guvernul Victor Ponta. La alegerile din anul 2012 a fost aleasă deputat de Cluj, la primul mandat. A fost timp de patru ani (2006-2010) membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Ea a ocupat în PSD funcţiile de membru în Consiliului Naţional al PSD, preşedinte al PSD Cluj-Napoca, preşedintă a organizaţiei pentru femei a PSD Cluj. Ea şi-a dat demisia din funcţia de preşedintă a PSD Cluj-Napoca, în vara lui 2016, când filiala clujeană a PSD a decis, încurajată de conducerea centrală, să-i retragă candidatura pentru Primăria Cluj-Napoca. Motivul invocat a fost faptul că legea antifumat ar fi făcut-o nepopulară. În locul ei a fost desemnat un om de afaceri local controversat care a obţinut sub 10% din voturi.

