FOTO VIDEO Ruga, leac anti-avort. Mitropolitul Clujului: „Nu s-ar prăbuşi România dacă toate tinerele familii ar avea măcar câte trei copii“

La „clopot“ - cum este cunoscut Monumentul Memorandiştilor din Cluj, o mulţime de preoţi, unii în sutane, alţii în costume, le-au vorbit oamenilor, vreo 500 la număr, despre cum viaţa trebuie protejată şi cum avortul a omorât circa 22 de milioane de români. Anul acesta, marşul pentru viaţă a fost organizat chiar de Bunavestire, o sărbătoare religoasă a cărui semnificaţie este anunţarea naşterii lui Isus.

În timp ce aceştia vorbeau la microfon, în mulţime copii se jucau cu baloane. „Tragedia este că nu cred că neapărat cei de aici fac avorturile, dar de am fi în stare să pătrundem la sufletele celor care nu sunt aici şi au făcut cele 22 de milioane de avorturi“, afirmă Mitropolitul Clujului, Andrei Andreicuţ, sosit după începerea evenimentului.

Acesta le-a povestit celor ce-l ascultau cum o femeie a venit, zilele trecute, la el şi l-a rugat să-i boteze pe cel de-al treilea nepot deoarece fiul ei, un som simplu de la ţară, după ce a auzit o predică rostită de mitropolit într-un sat s-a gândit să mai facă încă un copil, al treilea.

„Dar aţi fost în satul cutare – zice mitropolitul - şi la predică aţi zis că tinerii noştrii să aibă măcar trei copii. Din punct de vedere pragmatic nu s-ar prăbuşi România dacă toate tinerele familii ar avea măcar câte trei copii. Unul pentru tata, unul pentru mama, şi celălalt pentru ţară şi biserică. Atunci nu ne-am prăbuşi demografic. Dar lucrurile nu se întâmplă aşa. Din nefericire, familii care au putere economică se limitează să aibă un copil, doi maximum şi gata. (...) Ne doare inima şi constatăm cum o sumedenie de sate mâine dispar“, mai povesteşte faţa bisericească.

În discursul său, el a subliniat că „avortul este un păcat strigător la cer“, dar şi că există îndreptare.

„Noi credem că îndreptarea poate veni dinspre spovedanie. Ca să se poată recompensa să facă alţi copii în locul celor avortaţi, aceasta ar fi o cale, un canon potrivit pentru păcatul lor“, adaugă Andreicuţ.

În opinia sa, oamenii participanţi la marşul vieţii la Cluj nu au fost mulţi. „În oraşul acesta trăiesc 400.000 de oameni, dacă nu mai mulţi. Poate vom fi ascultaţi acolo sus“, a mai zis acesta.

„Astfel de băieţi, bărbaţi creştem noi?“

Preoţii de diferite rituri le-au mai vorbit oamenilor despre femeile care au trecut printr-un avort şi despre care ar trebui să fie rolul bărbatului.

„Din păcate, cunoaştem mai mult băieţaşi, puştani şi foarte puţini bărbaţi, în sensul adevărat al cuvântului. Bărbat înseamnă că avem anumite cromozomi care ne fac a fi băiat, bărbat. Bărbat ceea ce înseamnă că ne asumăm răspunderea pentru faptele noastre. Discutând cu mulţi tineri, am ajuns la o concluzie foarte interesantă: avem băieţi, băieţaşi, puştani, dar bărbaţi nu prea. (...) Băieţi care spun: ei sunt tânăr, nu mă interesează nimic. (...) Astfel de băieţi, bărbaţi creştem noi? Dacă vrem să discutăm despre rolul bărbatului atunci începem de acasă, din acea familie unde băiatul s-a născut şi a crescut. Oare a învăţat ceva despre responsabilitate? (...) Care este rolul bărbatului? Cel mai important? Să-şi iubească femeia! Soţia, preferabil! Aşa cum Hristos a iubit biserica“, a afirmat un pastor, unul dintre primii vorbitori ai evenimentului.

SUA, dată ca exemplu anti-avort

De pe scena improvizată în spatele monumentului s-a repetat nu doar cuvântul avort şi viaţă, ci şi „afirmaţii individualiste“, „argumente morale şi religioase“, „familie“, Dumnezeu”, „c(C)uvântul“, rolul societăţii.

România se află printre acele ţări care în următorii ani va pierde circa 15% din populaţia, a zis Iulia Călinescu, unul dintre organizatorii marşului pentru viaţă de la Cluj, totodată iniţiatoarea campaniei „40 de zile pentru viaţă“.

„Să nu mai facem afirmaţii individualiste în ce priveşte viaţa. Viaţa fiecăruia poate să atingă pe ceilalţi, viaţa noastră a fiecăruia aduce un aport în societateşi nu doar economic, nu doar social. Trebuie să recunoaştem şi această parte mai ales pentru cei ce nu se lasă convinşi de argumente religioase sau morale. Însă noi, care recunoaştem şi implicaţiile morale, şi religioase mai ales, să ne punem întrebarea: ce ne putem face? Care este soluţia?“, afirmă acesta.

Femeia, despre care prezentatorul a afirmat că este şi mamă a 4 copii, a dat ca soluţie modelul american unde sunt de două ori mai multe centre de ajutor pentru mame în criză de sarcină decât centre unde se fac avorturi.

Cum ar convinge unii participanţi o gravidă să nu avorteze

Oamenii cred că viaţa e un dar şi că nu poate fi curmată sub nicio scuză. Cristiana Pleşa (jos în dreapta) are 26 de ani, are o foaie cu o iamgine anti-avort şi spune că motivul pentru care a ieşit sâmbătă după-amiază din casă, la acest marş, e că „viaţa e un dar, dar şi o binecuvântare de sus“.

„I-aş spune să se pună în locul pruncului respectiv şi cum s-ar simţi. Cred că nu ar fi plăcut. Un copil e o mare bucurie pentru fiecare părinte şi fiecare dintre noi suntem o bucurie pentru Dumnezeu“, afirmă Cristiana, întrebată de reporterul „Adevărul“ cum ar convinge o femeie însărcinată să nu facă avort.

Alături de ea era Karina (sus în stânga), o puştoaică de liceu. Are doar 17 ani şi crede că o femeie însărcinată ar fi bine să se bucure de sprijinul părinţilor şi al familiei. „Şi un psiholog ar fi o variantă“, adaugă tânăra.

O altă variantă oferită a fost rugăciunea. „Aş încerca prin diferite metode sau prin rugăciune, să-i spun că totuşi mai bine să nască copilul şi dacă nu are cu ce să-l întreţină ori îl dă la ceva casă de copii pentru că avortul este considerat o crimă“, este de părere Sanda Coroi, membru al Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români din Cluj. Mai zice că viaţa este doar una şi trebuie trăită.

Puţin mai în spatele mulţimii ce asculta discursurile preoţilor, la soare, stătea familia Morar. Au mai bine de 60 de ani, părul alb şi un calm pe care doar bunicii îl au.

„Am venit să ne manifestăm adeziunea pentru dreptul şi valoare vieţii. Dreptul la viaţă pentru cei nenăscuţi, iar noi care suntem maturi, suntem bunici, avem copii, nepoţi, vrem să ne arătăm adeziunea îşi susţinerea pentru viaţă. (...) Dacă luăm în considerare doar statisticile, să pierdem aproape 20 de milioane în ultimii 20 de ani e cutremurător. Niciun război nu a făcut atâtea pierderi“, consideră Petru Morar.

Soţii Morar în dreapta şi familia vaida în stânga FOTO Florina Pop

Doamna îi împărtăşeşte gândurile. Alături de ei se află Simion Vaida, ginerele lor. El crede că femeile însărcinate recurg la avort din nesiguranţă. Socrul lui vorbeşte de comoditate. Soacra lui de nesiguranţă.

„Frică şi nesiguranţa. Nesiguranţa zilei de mâine. Nesiguranţa a ce va zice cineva despre ea: e tânără, nemăritată, o rămas gravidă, atunci fiecare ar trebui cumva să se protejeze de gura lumii, dar nu se gândeşte la consecinţe. Ce se întmplă în trupul unei femei după ce face un avort. Tot felul de gânduri. O traumă care o va urmări toată viaţa. Cred că nu le ajută nimeni. Nu e nimeni să le spună să le prezinte situaţia“, zice Simion Vaida.

