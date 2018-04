Cum a acţionat bărbatul din Cluj acuzat de pedofilie. Filmul evenimentelor, reconstituit de procurori: „Hei, domnişoară! Îţi place?“

Bărbatul în vârstă de 36 de ani din Cluj cercetat pentru corupere sexuală împotriva minorilor a fost arestat preventiv, miercuri seara, pentru 30 de zile. La începutul săptămânii, un cadru didactic de la Şcoala „Iuliu Haţieganu” din Mănăştur a scris pe Facebook: „Vreau să vă aduc la cunoştinţă un incident petrecut lângă şcoala unde ne desfăşurăm semi-internatul. Joi şi vineri dimineaţa, un individ parcat într-o maşină pe trotuarul de lângă şcoală, a abordat două fetiţe (una din clasa noastră, iar cealaltă din altă clasă a IV-a). Şi-a coborât pantalonii şi le-a întrebat dacă vor să-l însoţească. Azi am reuşit să îl identificăm. L-am abordat, am pozat maşina şi pe el. Are un Ford negru cu nr CJ 81 MKI. Am anunţat Poliţia, care a spus că va pune maşina sub urmărire. Am discutat cu copiii despre incident şi v-am adus la cunoştinţă, în ideea de a spori siguranţa lor!!!”.



Bărbatul s-a predat încă de marţi, 24 aprilie, şi a fost reţinut iniţial pentru 24 de ore. Miercuri, judecătorii au decis ca acesta să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Surse din cadrul anchetei au precizat pentru „Adevărul” că bărbatul nu are antecedente. El lucrează la o fabrică de mobilă, este căsătorit şi are doi copii mici.

„Hei domnişoară”

Procurorii au reconstituit filmul evenimentelor, bazându-se pe declaraţiile martorilor:



„Din [...] a rezultat că în dimineaţa zilei de 19.04.2018, în jurul orei 07:30, în timp ce se deplasa spre şcoală, aflându-se pe str. Taberei, nr. 3, persoana vătămată I, în vârstă de 10 ani, a fost abordată cu expresia „hei, domnişoară!” de către numitul L.M.A., care se afla într-un autoturism marca Ford Focus cu nr. CJ... staţionat pe trotuar. În momentul în care persoana vătămată s-a apropiat de autoturism, aceasta a observat că numitul L.M.A. avea organul sexual scos din pantaloni şi mâna dreaptă pe organul sexual. Susnumitul s-a adresat persoanei vătămate cu expresia „îţi place?”. Persoana vătămată s-a speriat şi a fugit spre poarta şcolii”, se arată în propunerea de arestare preventivă a procurorilor clujeni.



Din actele de urmărire penală a mai rezultat că „în jurul orelor 11:00, două clase din şcoala persoanei vătămate s-au deplasat spre Piaţa Flora pentru a servi masa. Copii din cele două clase a IV-a erau încolonaţi şi supravegheaţi de trei învăţătoare. Cu această ocazie, persoana vătămată a observat în acelaşi loc pe numitul L.M.A., care se afla în autoturismul său. Minora s-a înroşit şi a lăcrimat şi în cursul aceleaşi zile a povestit despre cele întâmplate doamnei învăţătoare.”

Cum l-au găsit învăţătoarele

În dimineaţa zilei de 20 aprilie, „în jurul orei 07.30, în timp ce se deplasa spre scoală, aflându-se pe str. Taberei, nr. 3 persoana vătămată II, în vârstă de 10 ani, a fost abordată verbal de către numitul L.M.A. care se afla într-un autoturism staţionat pe trotuar şi care a chemat-o să urce la el în autoturism. [...] Aceasta nu a observat că numitul L.M.A. avea organul sexual scos din pantaloni, iar în cursul aceleaşi zile a povestit cele întâmplate învăţătoarei sale. Din [...] a rezultat faptul că în data de 23.04.2018, în urma celor relatate de către minorele I şi II, numitele [...], în calitate de cadre didactice, au observat că în faţa şcolii, în jurul orei 09:30, se afla o persoană de sex masculin cu semnalmentele furnizate de către persoanele vătămate minore. Cele două martore l-au abordat pe bărbatul respectiv, acesta fiind numitul L.M.A.. Martora D.R. a observat în momentul în care s-a apropiat de autoturismul marca Ford Focus faptul că geamul portierei stânga era deschis, iar numitul L.M.A. într-o mână ţinea un telefon mobil, iar în cealaltă mână ţinea organul sexual. Fiind speriat de faptul că a fost abordat de către martore, numitul L.M.A. a pornit autoturismul de la faţa locului trecând peste o bordură”, mai arată procurorii.

În data de 24.04.2018, ca urmare a mediatizării cazurilor celor două persoane vătămate minore, numitul L.M.A. s-a prezentat la organele de poliţie, se mai arată în document.

Corupere sexuală a minorilor

Procurorii susţin că suspectul s-a aflat în datele de 19-20.04.2018 în apropierea Colegiului Tehnic Napoca de pe strada Taberei întrucât acesta s-a prezentat la medicul de familie în jurul orelor prânzului.



„În drept fapta numitul L.M.A. care în data de 19.04.2018 a abordat pe minora I în vârstă de 10 ani cu expresia „hei domnişoară!”, iar în momentul în care aceasta s-a apropiat de autoturismul susnumitului, acesta i-a arătat organul sexual scos din pantaloni adresându-i întrebarea „îţi place?” întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de coruperea sexuală a minorilor prev. de art. 221 alin. 1 C.pen.”, susţin procurorii.



„Fapta numitului L.M.A. care în data de 20.04.2018, în jurul orei 07:30, în timp ce se afla în autoturismul său parcat pe str. Taberei, a abordat persoana vătămată II, în vârstă de 10 ani, respectiv a chemat-o să urce la el în autoturism pentru a-i arăta organul sexual întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la coruperea sexuală a minorilor prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 221 alin. 1 C.pen”, se arată în document.



Procurorii mai susţin: „Fapta numitului L.M.A. care în data de 23.04.2018 în jurul orei 09:30, se afla în autoturismul marca Ford Focus cu geamul portierei stânga deschis, vehiculul fiind parcat în apropierea Colegiului Tehnic Napoca, iar în momentul abordării de către martorele V.D. şi D.R. acesta ţinea în mâna dreaptă organul sexual scos din pantaloni, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri prev. de art. 375 C.pen.”.

