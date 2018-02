Cel mai mare centru pentru antreprenori şi freelanceri din Europa de Est se deschide în România. Cum va arăta

Cel mai mare spaţiu pentru tinerii antrepenori şi freelanceri va funcţiona la Cluj. Astfel, ClujHub va deveni, peste doar câteva luni, cel mai mare hub şi spaţiu de cowork şi evenimente din Europa de Est. Noul spaţiu va fi la deschis la etajul trei al unui centru comercial situat în centrul Clujului şi se va întinde pe o suprafaţă de 2.500 de metri pătraţi.

Cine poate beneficia de noul hub

Principalii beneficiari vor fi tinerii antreprenori care nu-şi permit un spaţiu în clădirile de birouri, artiştii şi dezvoltatorii IT aflaţi la început.

„Conceptul de hub înseamnă să construim comunităţi de antreprenori, de freelanceri şi oameni cu iniţiativă care doresc să se implice activ în piaţa în care activează. În prezent, comunitatea noastră cuprinde membri din domeniile IT, marketing, BPO, avem designeri şi tineri talentaţi din domenii creative care au ales să se bucure de un mediu de muncă colaborativ şi inspiraţional. Fie că e vorba de un magazin online sau de un artist independent, le-am oferit spaţiul potrivit pentru a-şi desfăşura activitatea, de la birouri personalizate până la spaţii de colaborare open space”, a declarat Victor Miron, director executiv ClujHub.

În plus, ClujHub Central va oferi spaţii cu birouri private pentru echipe, cowork open space, săli de şedinţe şi săli de evenimente care vor putea primi de la 30 la 250 de persoane. Tot aici vor fi deschise o terasa şi o grădină urbană, o zonă de mindfulness şi relaxare, o bibliotecă şi o zonă de colaborare cu spirit de cafenea propuse de echipa Morphoza, designerii spaţiului.

Noul centru va fi finalizat până la sfârşitul lunii mai

Printre cei care au ales deja ClujHub se numără şi Louis Havriliuc şi echipa lui care dezvoltă Simbound, produs tehnologic şi media educaţional. Tinerii lucrează deja la acest proiect care va fi folosit la predarea disciplinei marketing digital în facultăţi. „ClujHub are locaţia, are comunitatatea şi, cel mai important, are un potenţial fantastic. Mă ajută să pot să lucrez alături de oameni creativi într-un spaţiu modern. Business-ul meu a fost „pe drumuri” o vreme, însă acum şi-a găsit casa”, a spus Havriliuc.

La rândul său, graficianul Ştefan Amatiesei spune că a ales ClujHub pentru că i-a oferit mediul şi condiţiile de care avea nevoie. „Îmi place că sunt într-un mediu activ şi sunt înconjurat de tineri antreprenori şi asta mă ajută să mă motivez să evoluez”, a explicat Ştefan Amatiesei, care lucrează în domeniul creativ vizual, grafică, animaţi şi ilustraţie.

Noul centru va fi deschis cel mai târziu la sfârşitul lunii mai, însă nu este exclus ca lucrările să fie finalizate chiar şi mai devreme.