Călătorie în ţara lui Dracula, în The Telegraph: Hollywood-ul de la Braşov şi Salina Turda „au mai multe în comun cu Star Wars decât cu un muzeu“

„În plus, Prinţul Charles are o casă acolo – aşa că trebuie să fie destul de frumos“, spune autorul articolului din telegraph.co.uk. Împreună cu un amic au dat căutare pe Google şi au găsit peisaje superbe din regiune. I-a încântat ideea că Prinţul Charles are o casă în Transilvania şi au dedus că locul trebuie să aibă un anume farmec dacă Charles a ţinut să-şi cumpere o proprietate în această parte a Europei.

S-au gândit să plece cu avionul din Londra până la Cluj, apoi să închiriere o maşină şi să se plimbe în voie. Şi-au făcut o rezervare pentru o noapte urmând ca apoi să se orienteze la faţa locului.

În prima zi au petrecut-o la Cluj, despre care spun că este unul dintre cele mai mari oraşe ale României şi era capitala regiunii Transilvania. Cei doi spun că oraşul are mai multe blocuri decât clădiri medievale. Şi-a găsit cazare într-un bloc ridicat în vremea comunistă, într-un apartament cu un balcon ce oferea o privelişte asupra oraşului, despre care spun că nu s-a schimbat prea mult din anii 80 sau poate mai devreme. Însă, zice autorul, pentru 25 de lire sterline pe noapte nu avem voie să ne plângem.

Au vizitat centrul, Biserica Sfântul Mihail, despre care spun că e impunătoare, au poposit la terasele din Piaţa Unirii - „un loc bun să bei o bere“.

Biserica Sfântul Mihail FOTO: ©OUTCHILL - STOCK.ADOBE.COM/telegraph.co.uk

În a doua zi au ajuns la Cund, o localitate la vreo trei ore de Cluj, în judeţul Mureş, apoi la Salina Turda - „o fostă mină de sare, o nouă atracţie turistică“ care „are mai multe în comun cu Star Wars decât cu un muzeu“. Au petrecut câteva ore răcoroase acolo, după care au savurat un langoş (aluat prăjit în ulei, peste care se pune brânză, şuncă şi ceapă, sau ce se doreşte), un preparat din bucătăria tradiţională maghiară.

La Cund, localnicii s-au uitat cu mirare la ei. Au aflat după motivul: maşina lor avea numere de Bucureşti şi oamenii au crezut că sunt doi interlopi. Gazda lor de la Cund, Istvan, le-a dat un alt doilea pont după Salina Turda – un restaurant numit Valea Verde, unde au mâncare ciorbă de cartofi, brânză, pâine de casă, un preparat din raţă şi o porţie generoasă de tort.

În ziua a treia au vizitat Sighişoara, situată – după aproximarea lor – la 40 de minute distanţă de Cund. Au vizitat Biserica din Deal, străduţele înguste, casele vopsite în culori vii - „ca un orăşel maritim, dar fără mare“.

A patra zi au petrecut-o la Braşov. Au închiriat un apartament acolo. Drumul până acolo, din Cund, li s-a părut frumos, cu flori sălbatice, castele şi biserici. Plasarea numelui Braşovului pus pe un deal i-a dus cu gândul la cei de la Hollywood.

„Braşovul are bune motive să fie de încredere“, spune autrorul şi apoi exemplifică: pereţi masivi din piatră, bastioane clădite de saxoni înconjoară oraşul şi frumoasa piaţă centrală. Despre Biserica Neagră spun că este cea mai mare şi cea mai veche biserică în stil gotic din ţară. Au aflat apoi că nu departe de Braşov e Castelul Bran, unul dintre locurile din Transilvania despre care s-a scris multă literatură.

Ultima zi din vacanţa lor au petrecut-o în Bucureşti. Despre capitală spun că e departe de farmecul Braşovului şi de seninătatea rustică a Cundului.

Cele 5 zile i-au costat 479 de lire sterline împărţiţi astfeL. Avion – 220 de lire sterline, închirierea maşinii – 107 lire, combustibil – 35 de lire, cazare – 117 lire.

